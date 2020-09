VIDEO Interlopi plătiţi de politicieni să denigreze public candidaţii incomozi. Acuzaţiile, deosebit de grave

În ciuda unei campanii denigratoare fără precedent în oraş de care a avut parte până în ziua alegerilor, Moldoveanu a câştigat detaşat alegerile, lăsând în urmă candidaţii PSD şi PNL-USR-PLUS.

Deşi Alin Moldoveanu a ocupat funcţia de vicepreşedinte al PNL la nivel naţional, partidul nu l-a susţinut în alegerile locale din al doilea municipiu al judeţului Prahova. Liderii liberali judeţeni au preferat să meargă pe mâna candidatului propus de alianţa USR-PLUS, inginerul Cătălin Florescu.

Mai mult decât atât, Moldoveanu a fost descris în mediul on-line (pe reţelele de socializare mai ales) drept un karatist interlop, proxenet, infractor, penal. Trebuie spus că Alin Moldoveanu este fost instructor de karate şi deţine centura neagră.

Presa locală a primit la un moment dat chiar un comunicat de presă în care unul dintre cei mai importanţi investitori din Câmpina afirma că nu-l susţine şi nu-l va vota la alegerile locale pe Alin Moldoveanu.



Campania denigratoare nu s-a rezumat doar la aria locală, ci a fost dusă inclusiv pe unul dintre posturile naţionale de ştiri. Cu trei zile înainte de alegeri, România Tv difuza o înregistare audio „explozivă” în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, care avea menirea să arate alegătorilor „cine sunt oamenii care vor să fie primari în România”.

În emisiune a fost difuzată înregistrarea audio în care „unul dintre cei mai periculoşi infractori din Prahova” povesteşte despre o comandă pe care ar fi dat-o Alin Moldoveanu unor terţe persoane să incendieze apartamentul unui politician PNL din Bârlad. În plus, din înregistrarea audio reieşea că Alin Moldoveanu ar fi fost implicat şi într-o reţea de trafic de persoane.

La puţin timp după această emisiune, în mediul on-line a apărut o nouă înregistrare, un soi de drept la replică, prin care Luigi Văsii, personajul care vorbea în înregistrarea audio prezentată de România TV, explica faptul că totul a fost realizat la comanda unor lideri locali PSD, inclusiv candidatul acestui partid pentru funcţia de primar al municipiului Câmpina, care l-au abordat pe o stradă mai puţin circulată pentru realizarea unui material prin care să denigreze imaginea lui Alin Moldoveanu.

„Mergem şi facem cu spatele la cameră cum fac cei de la DIICOT”

„Mi s-a înmânat o foaie pe care scria anumite lucruri pe care eu trebuia să le citesc, având în vedere anumite lucruri pe care noi le discutasem înainte, să fac un material prin care să denigrez imaginea lui Alin Moldoveanu, care să conţină adevăruri sau nu numai, cu ceea ce mai au ei şi cu ceea ce au să mai găsească în aşa fel încât să-şi atingă scopul din punct de vedere campanie şi electorat. M-am uitat pe acea pagină şi au fost nişte lucruri care nu mi-au convenit (…) Mi-au spus aşa, cred că ar fi bine, dacă nu poţi tu, mergem şi o facem cu spatele la cameră, cum procedează cei de la DIICOT, dar dacă zici că nu ai nicio treabă şi nu ţi-e frică de nimeni poţi să le faci direct şi să ţi le asumi”.

Luigi Văsi a explicat în înregistrarea video că nu a fost niciodată plătit de Alin Moldoveanu sau de o altă persoană pentru a incendia vreo locuinţă. În plus, Văsii a precizat că nu are la cunoştinţă ca Moldoveanu să fi apelat vreodată la aşa ceva şi că nimic nu are corespondent în realitate. Bărbatul a precizat că pentru serviciile sale ar fi fost ofertat cu suma de 3.000 de euro. Văsii a mai spus în înregistrarea video că nu se aştepta la o asemenea ”mârşăvie”.

Cine este Lugi Văsii

Bărbatul prezentat drept unul dintre „cei mai periculoşi infractori din Prahova” are într-adevăr un trecut infracţional deosebit. A profitat o perioadă de asemănarea de nume cu cel al fostului şef al BCCO Ploieşti, Romeo Văsii, s-a folosit de o legitimaţie falsă şi se recomanda şef în poliţie, a fost împuşcat de poliţişti după o urmărire ca-n filme, a fost acuzat că a ameninţat cu arma un avocat. A fost condamnat la ani grei de închisoare pentru faptele sale, dar în prezent este în libertate.

Campania împotriva candidatului independent la Primăria Câmpina a culminat cu un comunicat de presă prin care unul dintre cei mai influenţi oameni de afaceri din Prahova, Mihai Anastasescu, anunţa că nu susţine la Primăria Câmpina un condamnat penal, nominalizându-l pe Alin Moldoveanu. Este o premieră pentru viaţa publică locală apariţia publică a omului de afaceri, de fel extrem de discret.

Alin Moldoveanu a fost condamnat la închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Constanţa într-un dosar în care a fost acuzat de inducerea în eroare a organelor judiciare. Este vorba despre o faptă din anul 2011, care are la bază un incident în trafic, petrecut undeva în Tulcea.

Alin Moldoveanu nu este novice în administraţia publică locală. El a condus timp de două mandate destinele comunei Poiana Câmpina. La alegerile locale de acum patru ani, Moldoveanu a fost ales de localnicii din Poiana cu un scor record, de peste 80 la sută.

