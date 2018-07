Un tehnician dentar face bijuterii din ceramică stomatologică. „Lucrările îmi apar în faţă ca nişte sclipiri, ca şi când aş primi informaţii dintr-o lume paralelă“

Tehnicianul dentar s-a îndreptat spre artă dintr-o întâmplare. Primise o cutie de ceramică specială adusă din Japonia. N-a vrut să încerce calitatea materialului direct pe un pacient şi a început să lucreze nu un dinte, ci mai întâi un fluture, apoi un delfin, apoi un nud şi aşa a ajuns să aibă o întreagă colecţie de mici figurine. Nu are studii în domeniul artei, dar Oleg Fulga susţine că îşi ”vede” lucrările ca şi când cineva i-ar transmite informaţia dintr-o lume paralelă.

”Când lucrez parcă levitez. Seara, când mă culc, sunt parcă într-o transă. Nu ştiu cum să vă explic, nu sunt nici inconştient, nici adormit şi multe dintre lucrări îmi apar în faţă ca nişte sclipiri, ca şi când aş primi informaţii dintr-o lume paralelă, aşa consider eu. Eu văd lucrările ca nişte flashuri, iar în următoarele zile le creez. Deseori când lucrez am senzaţia că în atelierul meu apar nişte lumini, dar acest lucru nu-l poate înţelege decât cineva care este pasionat de paranormal aşa cum sunt eu”, explică sursa inspiraţiei sale Oleg Fulga.

O astfel de bijuterie creată din metalo ceramică necesită timp, răbdare şi nu în ultimul rând ştiinţa de a lucra cu materiale pretenţioase şi scumpe. Pentru o singură miniatură, Oleg Fulga lucrează cel puţin cinci zile până ce consideră că mica bijuterie poate să iasă în lume. Dificultatea actului de creaţie vine însă şi din lipsa informaţiei. În lume nu există un alt artist care să folosească la operele sale materialul dintr-un cabinet de stomatologie, spune el, astfel că Oleg nu are cu cine să se consulte.

”Se modelează mai întâi în ceară, apoi peste ceară se aplică metalul, metalul se prelucrează, se degresează, se lustruieşte, apoi se aplică ceramică, este o metodă destul de dificilă, destul de greoaie. Durează cam cinci zile până ce eu consider că am terminat o lucrare. Pentru că nu aveam de la cine să învăţ, am tot căutat pe internet să găsesc informaţii şi am ajuns la concluzia că sunt cam singurul care combină tehnica dentară cu arta”, explică Oleg Fulga.

Atât în cabinetul său de tehnician dentar, meserie la care nu a renunţat, cât şi în atelierul său de artist, este ajutat de soţia sa, inginer metalurgist. Ea a fost cea care l-a ajutat să reprogrameze cuptoarele speciale în care este arsă ceramica pentru a reuşi să modeleze şi metalul pe care îl foloseşte la bijuteriile sale.

Bijuteriile sale, în mare parte cercei şi pandantive, înspirate din lumea fantastică nu sunt de vânzare. Tehnicianul convertit în artist a decis să le doneze la un moment dat muzeelor, dar nu ezită să dăruiască prietenilor câte o figurină.

Viitoarea expoziţie a artistului tehnician dentar este programată pentru luna octombrie la Ploieşti, unde va expune alături de alţi doi creatori care fac opere de artă din pasiune, fără a avea studii în domeniu. Până atunci însă, Oleg Fulga se va ocupa de o lucrare mai specială. Un pacient, artist şi el, i-a cerut să-i aplice pe un dinte un nud în miniatură din metaloceramică.

”Nu ştiu cine îi va aprecia lucrarea, dar dacă el vrea, cred că o să-i fac”, spune Oleg Fulga.