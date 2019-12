Un tânăr din Peru a pus poliţia din Prahova în alertă. Venit în vacanţă la Ploieşti, este dispărut fără urmă de patru zile

Tânărul locuia la bunica sa şi ar fi trebuit să rămână în România câteva luni. Nimeni nu ştie acum unde se află. Ultima dată a fost văzut în Gara de Sud din Ploieşti.

Cetăţeanul peruan se numeşte MORETTI HUARANCCA VIOREL AMADEUS AUGUSTO, are 18 ani şi nu ştie limba română.

Potrivit unui anunţ al Poliţiei Prahova, ”sâmbătă, 14 decembrie a.c., Secţia de Poliţie nr. 4 Ploieşti a fost sesizată despre faptul că numitul MORETTI HUARANCCA VIOREL AMADEUS AUGUSTO, cetăţean peruan, în vârstă de 18 ani, ar fi plecat de la locuinţa bunicii sale, situată in municipiul Ploiesti, judeţul Prahova, şi nu a mai revenit până la acest moment.



Acesta ar fi plecat in data de 11 decembrie a.c., în intervalul orar 00:00-05:00, fără a comunica destinaţia.



Semnalmente:



1,80 metri înălţime, aproximativ 80 kg, constituţie atletică, păr negru drept, tuns scurt, ochi căprui, ten deschis.

Nu poate comunica in limba română, vorbeşte limba portugheză.



La momentul dispariţiei purta blugi albaştri, geacă din material textil de culoare maro închis, prevăzută cu glugă şi pantofi sport de culoare portocalie.





Persoanele care pot oferi detalii despre persoana disparuta sunt rugate sa apeleze numarul unic de urgenta 112 sau cea mai apropiata unitate de politie”, se arată în comunicatul Poliţiei.

Potrivit unor surse, tânărul dispărut ar avea cu el o sumă de bani, dar şi paşaportul. În plus, nu este pentru prima dată când Augusto Moretti pleacă de acasă.