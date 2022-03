UPDATE Un tânăr cercetat pentru trafic de droguri, suspectat că a provocat un accident în timp ce făcea drifturi în centrul Ploieştiului VIDEO

UPDATE ORA 10.53:

Ce spune Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, la acest moment nu este înregistrat un dosar penal în cazul evenimentului petrecut pe strada Gheorghe Lazăr din Ploieşti. Procurorii invocă faptul că nu există o infracţiune, ci este vorba doar despre ”avarierea unei maşini”.

Accidentul s-a petrecut pe strada Gheorghe Lazăr, în imediata apropiere a sediului Judecătoriei Ploieşti, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Martorii susţin că şoferul autoturismului, un BMW, a intrat cu viteză şi cu „scârţâit de roţi” dinspre Bulevardul Republicii pe strada Gheorghe Lazăr unde a făcut mai multe serii de drifturi până ce a lovit o altă maşină aflată în trafic şi care circula regulamentar.

Şoferul BMW-ului a fugit de la faţa locului imediat după producerea accidentului.

Poliţiştii din Ploieşti s-au autosesizat abia sâmbătă dimineaţa după ce mai multe înregistrări video au fost postate de martori pe reţelele de socializare.

Maşina implicată în accident şi condusă de şoferul teribilist a fost găsită abandonată pe strada Patriei din Ploieşti, situată în spatele Colegiului I.L Caragiale. Autoturismul este înregistrat pe numele unei societăţi comerciale, susţin surse judiciare.

Şoferul care a provocat accidentul a fost identificat sâmbătă, însă nu a fost prins de poliţiştii ploieşteni imediat. Acesta se pare că s-a prezentat la sediul poliţiei abia în cursul zilei de duminică, însoţit de un prieten pe care l-a şi indicat drept autorul accidentului produs pe strada Gheorghe Lazăr. Individul susţine că i-ar fi împrumutat maşina amicului său pe care l-a trimis să cumpere ceva de mâncare, iar acesta, neobişnuit cu o maşină puternică, ar fi pierdut controlul volanului.

Deşi există înregistrări video în care se vede că şoferul BMW-ului circulă haotic şi face drifturi, poliţiştii susţin că nu au un temei legal, respectiv probe la această oră în baza cărora să deschidă un dosar penal pentru deranjarea ordinii şi liniştii publice sau pentru alte fapte mai grave.

Toată ancheta se rezumă deocamdată la un accident soldat doar cu pagube materiale. Sunt verificate însă imaginile suprinse de martori, dar şi de camerele de supraveghere din oraş în speranţa că şoferul care a condus BMW va putea fi indicat cu certitudine.

Ştefan Antonio R., bărbatul care se presupune că se afla la volanul BMW-ului, are antecendente penale, iar în prezent se află în control judiciar fiind inculpat într-un dosar de trafic de droguri instrumentat de DIICOT Ploieşti. Măsură preventivă a fost dispusă de Tribunalul Prahova pe numele lui Ştefan Antonio R. În data de 13 februarie 2022 şi este valabilă până în data de 13.04.2022.

În plus, el are şi antecedente cu privire la modul în care conduce pe drumurile publice. A fost prins în urmă cu un an băut la volan.

