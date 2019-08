Un suspect de pedofilie, lăsat liber de poliţie. În schimb, o fetiţă de zece ani, posibila victimă a bărbatului, este audiată de anchetatori

Potrivit Biroului de Presă al Poliţiei Prahova, tatăl unei fetiţe în vârstă de zece ani, a alertat astăzi poliţiştii invocând faptul că fiica lui a fost agresată sexual de către un individ, vecin cu familia copilei. În plus, fetiţa susţine că bărbatul a obligat-o să se dezbrace pentru a-i face fotografii în ipostaze indecente.

”Astăzi, 08.08.2019, am fost sesizaţi în mod direct, de către un bărbat din oraşul Boldeşti-Scăinei, despre faptul că, în jurul orelor 12:00, fiica sa minoră, ar fi fost agresată de către vecinul lor, un bărbat în vârstă de 50 de ani, cu acelaşi domiciliu. În urma verificărilor efectuate până la acest moment, a rezultat faptul că, astăzi, bănuitul ar fi pipăit-o pe fetiţa de 11 ani, iar anterior, acesta ar fi pus-o pe copilă să se dezbrace, fotografiind-o în astfel de ipostaze şi ameninţând-o cu scopul de a nu spune nimic. În cauză a fost întocmit dosar penal şi se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de agresiune sexuală şi ameninţare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Prahova.

Potrivit unor surse apropiate de anchetă, agresiunea s-ar fi produs mierucri, 8 august, în jurul orelor 11.00 dimineaţa. Fetiţa s-a întors acasă la prânz, dar pentru că era foarte retrasă şi refuza să vorbească, tatăl ei a înţeles că ceva se întâmplase. A reuşit să o convingă să vorbească şi aşa a aflat prin ce coşmar trecuse.

Fetiţa şi părinţii ei au fost chemaţi la sediul Poliţiei din localitatea Boldeşti Scăieni un de acum dau declaraţii. Între timp, bărbatul acuzat este liber. Acesta încă nu a fost reţinut de către poliţişti.

