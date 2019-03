Un primar din România, condamnat la închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă. Edilul, obligat să presteze muncă în folosul comunităţii la grădiniţă

Sentinţa dată pe 27 martie 2019, de Tribunalul Prahova nu este definitivă, astfel că primarul are posibilitatea să conteste decizia la instanţa superioară.

Primarul a primit o pedeapsă de 2 ani şi 2 luni de închisoare cu suspendare. Ca pedeapsă complementară, acesta va trebui să presteze timp de două luni muncă în folosul comunităţii fie la Primăria din comuna Şotrile, fie la grădiniţa din localitate.

Soluţia pe scurt a Tribunalului Prahova:

”condamnă pe inculpatul DAVIDESCU DANIEL BOGDAN, la pedeapsa de: - 2 ani şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă, prev. de art. 374 alin. 1şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 91 alin. 1 C.P., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.P., termen care se calculează începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. 1 C. P. inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) C.P., impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova ori organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.P, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Şotriile, şi/sau Grădiniţa/Şcoala din Şotriile, pe o perioadă de 70 de zile. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor nr. 254/2013. În baza art. 91 alin. 4 C.P. atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. În baza art. 94 alin. 1 C.P. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 93 alin. 1 lit. c)-e) C.P., se comunică Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova. Admite în parte acţiunea civilă exercitată în cauză şi obligă inculpatul să plătească părţii civile Chiseliţă Denisa Andrea suma de 5.000 (cinci mii) Lei cu titlu de daune morale. Ia act că pe parcursul judecăţii inculpatul a fost asistat de apărător ales. În temeiul art. 276 alin. 1 C.P.P. obligă inculpatul să plătească părţii civile Chiseliţă Denisa Andrea suma de 2.000 (două mii) Lei, cu titlu de cheltuieli judiciare (onorariu de avocat). În temeiul art. 398 C.P.P. rap. art. 274 alin. 1 C.P.P. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 800 lei. Cu drept de apel la instan?a superioară, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.3.2019”, conform portalului instanţelor de judecată.

Conform unui comunicat DIICOT, ”s-a reţinut faptul că în perioada 2016 – 2017, suspectul a început o relaţie de concubinaj cu o minoră care la acea dată avea vârsta de aproximativ 13-14 ani, iar relaţiile sexuale pe care le-a întreţinut cu acesta au avut loc începând cu vârsta de 16 ani, în mod constant, victima fiind dependentă financiar şi influenţată de autoritatea suspectului.

Întrucât persoana vătămată a refuzat să mai continuie respectiva relaţie, suspectul a început să o şantajeze, amenintând-o că va face publice mai multe imagini sau înregistrări de natură compromiţătoare cu caracter pornografic, reperezentând-o pe minoră, ori că le va prezenta părinţilor acesteia în cazul în care nu va continua relaţia de concubinaj.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe sisteme informatice şi medii de stocare a datelor informatice în vederea continuării cercetărilor”, se arată în documentul citat.

Primarul a negat în permanenţă acuzaţiile şi a susţinut că la mijloc este o răzbunare.

