Un prahovean repară gratuit maşinile refugiaţilor din Ucraina ajunşi în România. „Sunt epuizaţi, speriaţi, nu cunosc drumul şi fac accidente”

Tânărul şi-a pus la dispoziţie atelierul auto şi priceperea pentru ca refugiaţii, în special femei cu maşina plină de copii, să-şi poată continua călătoria.

Totul a pornit de la un accident care s-a petrecut în noaptea de 2 spre 3 noaptea la 40 kilometri de Cluj. În evenimentul rutier a fost implicat un Seat cu numere de Ucraina în care se aflau o femeie şi copiii săi. Epuizată de un drum de aproape o mie de kilometri pe care l-a străbătut fără oprire, femeia a pierdut controlul volanului, din cauza oboselii excesive. Nu a fost nimeni rănit, dar maşina a fost serios avariată. Fără bani şi fără să cunoască pe nimeni în România, ucraineanca se afla într-o situaţie disperată. În ajutorul ei a sărit Mihai, care a aflat întâmplător despre drama acestei familii.

”Din păcate, maşina este daună totală, dar doamna a fost preluată în maşinile altor refugiaţi şi a reuşit să plece mai departe. Maşina mi-a încredinţat-o şi urmează să o vând la dezmembrări, banii obţinuţi astfel îi voi trimite ei. Am primit o ofertă de 1500 de euro. Pornind de la această întâmplare mi-am dat seama că pot fi mulţi în situaţia doamnei, aşa că m-am oferit să ajut cu reparaţii gratuite ucrainenii aflaţi în tranzit şi care au nevoie de un service auto”, a explicat Mihai Zgardan.

Apelul său către cei care pot ajuta cu bani sau cu piese auto a avut un impact uriaş. O familie din Timişoara a oferit chiar o maşină gratuit refugiaţilor care rămân în pană în România.

”Este un Ford Focus pe care îl voi pune la punct şi îl voi oferi refugiaţilor care au nevoie. Sunt extraordinar de multe probleme care pot apărea în drumul acestor oameni. Am avut în atelier inclusiv maşina unui bărbat din Ucraina cu probleme locomotorii. Trebuia reparată urgent, nu putea fi înlocuită pentru că era special adaptată nevoilor lui. Am atelierul la Cluj, oraş aflat în drumul refugiaţilor spre Germania. Le stăm la dispoziţie cu orice putem”, a explicat Mihai Zgardan.

Casă renovată pentru refugiaţi

Impresionat de dramele acestor oameni, Mihai a decis să-şi pună la dispoziţia familiilor de refugiaţi o locuinţă pe care o cumpărase pentru el. Este o casă bătrânească pe care intenţiona să o demoleze, iar în locui ei să ridice una nouă unde să se mute împreună cu soţia lui. Planurile s-au schimbat aproape peste noapte. Împreună cu alţi voluntari pe care i-a cunoscut recent a reuşit să renoveze vechea casă şi să o mobileze astfel încât să poată oferi adăpost pentru două familii cu copii.

”A fost impresionant. Mi s-au alăturat în câteva zile vreo 30 de oameni, ingineri, medici stomatologi care au venit şi au tencuit alături de mine pereţii acestei case. Am lucrat zi şi noapte să terminăm cât mai repede. Camerele le-am mobilat din donaţii, iar totul este acum impecabil, pus la punct cu tot ce trebuie. Deja găzduim familia lui Jenya. Sunt şapte persoane în total, patru copii, mama, bunica şi soţul”, povesteşte Mihai.

Jenya a putut să părăsească Ucraina pentru că este întreţinătorul unei familii cu mulţi copii, iar lor li se dă voie să părăsească ţara aflată în război. A rămas alături de Mihai acum şi oferă şi el sprijinul compatrioţilor săi aflaţi la nevoie

”Este atât de important ajutorul lui. Noi oferim acum spirjin în special femeilor cu copii. Sunt foarte speriate şi neîncrezătoare, astfel că un om de-al lor, din comunitatea lor le dă puţin curaj. Vă daţi seama că am avut o doamnă care fugise din Kiev pur şi simplu în papuci de casă. Când au început bombardamentele în oraş a plecat aşa cum era îmbrăcată, şi-a pus câteva lucruri într-o plasă şi-a luat copiii şi la drum. Sunt traumatizate de-a dreptul, epuizate şi nu mai gândesc coerent. Se tem de orice şi nu trebuie să le judecăm. Nu ştie nimeni prin ce au trecut. Doamna care a fost implicată în accident a avut nevoie de psiholog pentru că nu o puteam face să se oprească din plâns”, spune Mihai Zgardan.

Din păcate, în drumul lor spre România, femeile ucrainence au parte de profitori care nu se sfiesc să facă bani folosindu-se de disperarea oamenilor. Mihai povesteşte că a ajutat să ajungă în România, la Cluj, o femeie care fusese păcălită de şoferul unui autocar care făcea curse din Republica Moldova spre România.

„Ea îşi cumpărase bilet la autocar pentru cursa din Republica Moldova către România, dar când a ajuns în staţie şi-a dat seama că nu mai are loc pentru că alţii, la fel ca ea, îi dăduseră şpagă şoferului şi au avut prioritate. Am ajutat-o să ajungă în Cluj cerând ajutorul altor şoferi. Ne trimitea fotografii de pe drum de fiecare dată când întâlnea indicatoare şi astfel am putut să stabilim zona în care se află”, explică Mihai Zgardan.

Dramele nu sunt deloc puţine şi se înmulţesc de la o zi la alta, iar fiecare dintre refugiaţii care ajung la noi are problema lui punctuală. Noaptea trecută, de exemplu, copilul de doi ani al unei familii care a fost ajutată de Mihai Zgardan a făcut febră mare şi a avut nevoie de medic. Cum nu au asigurare medicală, astfel de probleme se rezolvă în clinici private, iar costul consultaţiei este plătit din donaţii.

”Mai avem acum un bărbat cu o plagă infectată la picior, alte femei cu nevoi stricte petnru bebeluşi la care eu nu mă pricep neapărat. Nici n-am ştiut că există forfecuţă de tăiat unghii specială pentru bebeluşi. De aceea este nevoie de bani. Noi primim donaţii în mâncare şi haine, dar uneori este nevoie de intervenţie punctuală care nu se poate rezolva cu o sticlă de ulei. La clinica medicală trebuie să plătim cu bani. În plus este nevoie de medicamente speciale, iar noi nu putem face un stoc , mergem pur şi simplu să cumpărăm atunci pe loc de ce este nevoie. Ne ajută foarte mult la traduceri Jenya, bărbatul ucrainean care a rămas alături de noi”, spune Mihai Zgardan.

Cine poate dona o poate face aici Centrul de Educatie Rutiera

RO04INGB0000999909849831 cont LEI

CUI 41986613

Sau poate accesa pagina de Facebook pentru a urmări postările lui Mihai în care anunţă când şi de ce este nevoie urgent.

Mihai a închiriat la Cluj inclusiv o hală unde se pot face donaţii în mâncare sau bunuri de strictă necesitate.