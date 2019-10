Umilinţele suportate în şcoala de agenţi de poliţistul care şi-a dat demisia după 20 de zile: „Mi-au dat pantaloni cu găuri în loc de buzunare“

Dezamăgit de condiţiile pe care le-a găsit la postul de poliţie din comuna prahoveană Drajna, George Boran, absolvent al Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Septimiu Mureşan” din Cluj, a decis să facă publice umilinţele la care a fost supus din momentul în care a fost admis la cursuri şi până a ajuns la postul de poliţie unde a fost repartizat, conform mediei de absolvire.

Într-o postare devenită virală pe internet, publicată pe pagina de Facebook a sindicatului Diamantul (sindicat al poliţiştilor), George Boran descrie umilinţele prin care a trecut inclusiv în şcoala de la Cluj. Tânărul susţine că s-a lovit de neajunsurile din sistem încă din primele zile de şcoală, atunci când spune că i s-a dat o uniformă ruptă şi pantaloni ”cu găuri în loc de buzunare”. Mai mult, George susţine că a fost nevoit să plătească sume destul de mari pentru ca şcoala să poată cumpăra vesela petru cantină, pentru reparaţii la sala de sport sau pentru a achita locul de parcare al echipajului SMURD care asista elevii la probele sportive.

George a fost dezamăgit inclusiv de mâncarea servită în cantina şcolii şi despre care spune că era de proastă calitate, astfel că mulţi dintre colegii săi preferau să mănânce în altă parte, iar şcoala arunca zilnic peste 100 de kilograme de hrană.

Tânărul susţine că în timpul şcolii a fost la un pas să nu poată susţine examenul de absolvire din cauza unui tatuaj pe care şi l-a făcut pe gambă. Ca să scape de problemă, George a apelat la Sindicatul Poliţiştilor care l-a ajutat şi l-a susţinut în demersurile sale pentru a reintra în graţiile conducerii şi pentru a i se permite să termine şcoala.

Este de precizat totuşi că la admiterea în Şcoala de Agenţi de Poliţie sunt respinşi acei candidaţi care au semne particulare, inclusiv tatuaje care nu sunt acoperite de uniforma de vară.

Pentru că a ieşit din sistemm mai devreme de şapte ani, tânărul este obligat, potrivit contractului, să îşi plătească şcolarizarea, în sumă de aproape 9.000 de lei, lucru pe care şi l-a asumat.



Redăm parţial postarea făcută publică de George Boran pe pagina de Facebook a Sindicatului Diamantul:

”Totul a fost bine până când am intrat în şcoala de agenţi de poliţie şi m-am lovit de bătăile de joc excesive venite din partea cadrelor, de uniforma ruptă şi pantalonii cu gauri în loc de buzunare, care mi-au fost oferiţi. În prima lună, în care am ajuns în Şcoala de Agenţi de Poliţie ni s-a cerut să intrăm în IPA obligatoriu fiind nevoiţi să plătim o suma de aproximativ 60 de lei. De mai multe ori ne-au fost ceruţi banii pentru a cumpăra veselă la cantină şi pentru a repara defectele complexului şcolar care pot spune cu certitudine că nici până acum nu au fost remediate. De exemplu, în sala de sport poate să îţi "pice" din "întămplare" o bucată de tencuială în cap, deoarece o şcoală "EUROPEANĂ" prevede lucrul astă, din căte se pare.

Totodată, pentru a susţine tragerile în poligon am fost nevoiţi să achiziţionăm fiecare clasă etichete pentru a lipi ţintele, adică mai 25 de lei/clasă. Ne-a fost cerută şi suma de 13 lei, pentru a susţine proba sportivă de absolvire şi 5 lei pentru "Locul de parcare" al echipajului SMURD, care a supravegheat întreaga activitate, plus copierea xerox a cursurilor care a fost peste 100 lei de persoană. Având în vedere că eram 300 de elevi ţin să cred că suma pe şcoală depăşeste un total de 70.000 de lei. Bani pentru care nici în ziua de azi nu avem siguranţa că au mers unde trebuia, deoarece nu ni s-a oferit niciodată o factură sau o chitanţă pe sumele cotizate.



Ţin să spun că ingredientele folosite în măncarea pe care o serveam la cantină erau de cea mai penibilă calitate posibilă, în aşa hal încât mai bine de jumătate dintre elevi nu mâncau la cantină, deci peste 100 de kilograme de mâncare erau aruncate zilnic. Totodată, precizez că nu caut să fac rău nimănui şi nu pun la îndoială profesionalismul bucătarilor şi a personalului angajat la cantină, deoarece ei s-au ocupat de gătit cu produsele pe care le-au avut şi vreau să clarific faptul că nu încerc să îi atac pe ei, ci doar doresc să scot în evidenţă faptul că din norma de hrană, care era folositā la achiziţionarea produselor, probabil pentru a face economie, conducerea şcolii cumpăra cele mai proaste produse cănd vorbim de calitate.

Cea mai gravă problemă a mea a aparut atunci cănd m-am întors din practică, timp în care mi-am făcut un tatuaj pe picior cu o semnificaţie personală, de suflet. Tatuajul constă într-o aripă cu diferite culori, aripa pe care, cu o săptămână înainte de a susţine examenul de absolvire, în momentul în care elevii ne-am prezentat la examinarea medicală, doctorul mi-a observat-o şi l-a chemat pe domnul director al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan", pentru a decide ce măsură se va lua împotriva mea.

Acesta, când a vazut tatuajul mi-a spus că în niciun caz nu mai pot să susţin examenul de absolvire şi că va trebui să mi-l scot cu şedinţe laser şi de-abia atunci îmi va da şansa să susţin examenul, cu următoarea serie de elevi ai şcolii de poliţie, adică peste două luni, în noiembrie 2019.

Când m-am văzut în acea incredibilă ipostază şi am realizat că toată munca şi eforturile mele timp de un an, în şcoala de poliţie, riscă să fie în zadar, am fost nevoit să apelez la domnul Marius Bărbulescu lider al Sindicatului Poliţistilor "Mihai Viteazul", pentru ai cere sprijin. Acesta a fost dispus să mă ajute din primul moment şi urmăndu-i sfaturile am redactat o adresă către conducerea Şcolii de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj - Napoca, pe care am depus-o la secretariatul unităţii, cu număr de înregistrare. A doua zi am fost chemat de directorul şcolii, în biroul acestuia, iar în prezenţa dirigintelui meu, mi-a comunicat că a analizat cererea mea, nu mai e nicio problemă cu tatuajul, iar eu pot să susţin examenul de absolvire. Probabil a realizat penibilul situaţiei în momentul în care şi-a dat seama ca nu există bază legală pentru a-mi interzice dreptul meu de a susţine examenul de absolvire.

Pentru a se răzbuna pe mine şi a-mi taxa îndrăzneala de a apela la liderul de sindicat, domnul director, om "ambiţios", fiind într-o ipostaza negativă, a decis sa mă trimită la o examinare psihologică, pe motiv că modul în care am scris adresa, i s-a părut a fi unul "agresiv", iar dănsul s-a găndit "citez": "George, tu trebuie să te examinezi psihologic, deoarece eu ţie nu pot să îţi dau pistol, fiindcă eşti o persoană agresivă şi mâine - poimăine mă împuşti".

Până la urmă nu am avut ce să fac şi a trebuit să mă prezint la psihologul şcolii ca să fiu puţin "examinat" de către acesta, pentru liniştea domnului director. Mare mi-a fost mirarea atunci cănd tot de la el am aflat că pe director l-a deranjat foarte tare faptul că eu am apelat la Sindicatul "Mihai Viteazul" şi nu felul în care m-am adresat în adresa pe care i-am înaintat-o, deoarece în nici un moment nu am fost agresiv.

Desigur, până la urmă era unicul lucru pe care îl mai puteau face împotriva mea, deoarece excluderea mea din examen nu era un lucru legal. Totuşi am decis să tac şi să trec peste toată bătaia de joc.

Odată ce am terminat cu examenele şi am absolvit şcoala, am primit o pereche de pantaloni care nu erau de talia mea şi nu intrau pe mine, o cămaşă cu însemne, o pereche de pantofi şi câteva geci de poliţie cu care urma să mă descurc următoarele săptămâni pe teren.

Am absolvit şcoala pe 20 septembrie 2019, iar pe 1 octombrie 2019 a trebuit să mă deplasez la IPJ Prahova unde eu, împreună cu zeci de proaspeţi absolvenţi, a trebuit să ne căutăm cazare în Ploieşti deoarece ne-au plimbat o săptămână până să ştim unde am fost repartizaţi.

Mai concret, vreau să spun că în 5 zile am cheltuit peste 800 de lei pe cazare, mâncare şi transport, deoarece demersurile au fost făcute cu calm şi nepăsare, fără a se ţine cont de problemele şi de situaţia noastră de tineri şi proaspeţi absolvenţi.

Scârbit fiind din şcoală, cănd am ajuns la IPJ Prahova, unde am observat lipsurile logistice cât şi multe "drepturi" care figurau doar în scris, am decis să îmi dau demisia”, este doar o parte din scrisoarea publică semnată de poliţistul demisionar care a reuşit să provoace cutremur în sistem.