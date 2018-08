VIDEO Sute de ploieşteni au plecat la protestul Diasporei din Bucureşti: „Nu mai vrem să fim generaţia de sacrificiu”

În benzinăria de la Hipodrom, situată la ieşire din Ploieşti către Bucureşti, la Gara de Vest, la gara de Sud sau în parcările supermarketurilor sute de ploieşteni şi-au dat întâlnire pentru a pleca grupaţi spre Capitală.

Probabil cel mai organizat grup a fost cel al motocicliştilor care a plecat din benzinăria din faţa Hipodromului. Aproape toţi au venit cu steaguri tricolore, îmbrăcaţi în tricou de culoare neagră, dar cu mesaje negative la adresa coaliţiei de guvernământ.

Au aşteptat până în jurul orelor 18.00 pentru a se uni cu alte grupuri de ploieşteni care au preferat autoturismul pentru această deplasare şi au plecat spre Capitală cu gândul ca după aceast eveniment ceva să se schimbe în România.

”Noi am fost o generaţie de sacrificiu de la început până la sfârşit. Generaţia mea atât a ştiut, austeriate, patroni care îşi băteau joc de noi, făr acte, fără nimic. Noi nu am prins stabilitatea pe care au prins-o părinţii noştri, să avem pensii, să avem ani vechime în muncă. Eu am lucrat la societăţi care sunt acum închise. Eu unde mă duc acum să recuperez vechimea în muncă?”, a declarat unul dintre protestatarii din Ploieşti care a decis ca peste o lună să plece din nou în Anglia unde, spune el, trage speranţa că poate să-şi facă o viaţă mai bună.

Alţi ploieşteni care au ales să rămână în ţară recunosc faptul că românii din Diaspora au dat un imbold celor rămaşi în România pentru a-i determina să iasă în stadă şi să-şi ceară drepturile.

”Ar fi trebuit să facem asta şi fără intervenţia Diasporei. Să facem noi protestul pentru că pe noi ne arde mai tare decât pe ei, dar este bine că facem şi aşa”, a declarat Mădălina Stoleru, o ploieşteancă ce a plecat la protestul din Bucureşti alături de motociclişti.