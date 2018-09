Soţia românului dispărut fără urmă în timp ce vizita Istanbulul: „Singurul lucru valoros pe care-l avea era o cameră video“

Ioana Dima, soţia inginerului dispărut la Istanbul, a declarat pentru ”Adevărul” că şi-a văzut soţul pentru ultima dată joi, 30 august, în jurul orei 13.00, la intrarea în Palatul Topkapî şi de atunci nu mai are nicio veste despre el. Soţia lui susţine că bărbatul nu avea un telefon care să funcţioneze pe teritoriul Turciei, astfel că un contact telefonic nu a putut fi stabilit.

„Ne-am despărţit cumva la intrare în palat. Eu şi fiica mea am rămas pe o băncuţă în faţa palatului, să ne odihnim puţin, iar soţul meu a ales să meargă să viziteze palatul împreună cu fluxul acela mare de turişti. Eu personal nu l-am văzut intrând în palat, dar fiica mea spune că l-a văzut la poartă, acolo unde se face check-in-ul, unde se prezintă biletele. Noi nu ne-am întâlnit deloc cu el în palat cât timp a durat vizita. La ieşire ne-am dat seama că nu a apărut, dar am zis că există posibilitatea să se fi întors la hotel pentru că era obosit. Din păcate, nu era nici acolo“, spune Ioana Dima.

Femeia povesteşte că organizatorul excursiei a solicitat administratorilor obiectivului turistic să vizioneze imaginile surprinse de camerele de luat vederi, dar a fost refuzat. S-ar fi invocat faptul, spune Ioana Dima, că doar autorităţile pot solicita aceste imagini.

”Am anunţat dispariţia soţului meu atât la Consulatul României cât şi la Poliţia din Istanbul, dar mi-au spus că trebuie să treacă 24 de ore de la dispariţie pentru a începe o anchetă. Mi-au cerut o fotografie cu soţul meu pe care Poliţia turcă a trimis-o către toate secţiile lor. Reprezentanţii Consulatului au verificat la spitalele din Istanbul, dar nu am găsit nimic. În plus, din câte am înţeles, spitalele au obligaţia să anunţe autorităţile în caz că primesc un turist cu probleme şi nu s-a întâmplat aşa ceva”, a mai spus femeia.

”Singurul lucru valoros era o cameră video”

Aceasta a explicat că duminică seară a ajuns în România, iar până în prezent nu are nicio informaţie nouă cu privire la soţul ei sau despre decursul anchetei autorităţilor turce.

”Am cerut poliţiei să ia în considerare inclusiv varianta răpirii”, spune Ioana Dima.

Femeia a precizat că soţul ei nu avea nimic de valoare asupra lui, iar în portofel nu avea decât bani româneşti.

”Singurul lucru valoros dacă pot spune asta era o geantă în care se afla o cameră video Panasonic. Nu avea alte bijuterii în afară de verighetă. Bani nu avea, decât câţiva lei. Nici vorbă de vreo sumă mare. Nu avea afaceri personale, suntem nişte oameni simpli, amândoi angajaţi care trăim din salariu. Soţul meu nu era implicat politic în niciun fel, nu era înscris în nicun partid, nici măcar în vreo asociaţie sportivă sau de orice alt fel şi nici nu era bolnav”, a declarat soţia ploieşteanului dispărut.

Luni dimineaţa soţia lui Salvatore Popescu s-a adresat Ambasadei Turciei la Bucureşti şi la Ministerul Afacerilor Externe, instituţii cărora le-a cerut ajutorul pentru a gărbi ancheta la Istanbul.

În plus, rudele ploieşteanului solicită ajutor din partea celor care au vreo informaţie despre bărbatul dispărut şi pun la dispoziţie următoarele numere de telefon: 0728.557.047, 0723.095.035.

Palatul Topkapî, acolo unde a fost văzut ultima dată Salvatore Popescu, este un complex imens ce cuprinde mai multe clădiri împărţite în patru curţi şi care se întind pe o suprafaţă de 700.000 de metri pătraţi. Este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Turcia, iar anual, complexul este vizitat de milioane de turişti din întreaga lume.