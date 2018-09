Singura universitate din România care pregăteşte studenţi în domeniul ingineriei petrolului, în criză de profesori

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor funcţionează cu jumătate din necesarul de profesori, iar mulţi dintre specialiştii care mai sunt în activitate au ajuns demult la vârsta pensionării.

Mihai Pascu Coloja (foto jos), rectorul UPG şi profesor la Facultatea de Foraj, susţine că motivul pentru care s-a ajuns în această situaţie este salariul nemotivant pe care îl primeşte un profesor debutant, mult sub ofertele generoase ale companiilor de petrol care atrag an de an cei mai buni absolvenţi ai universităţii ploieştene.

Mihai Pascu Coloja, recotorul UPG Ploieşti FOTO Diana Frîncu

„Cea mai mare criză o avem la ora actuală la Facultatea de Foraj, unde suntem numai cadre didactice în vârstă. Cei tineri, care urmăresc salarii cât de cât decente, preferă să se ducă să se angajeze la diverse companii care au nevoie de ei, decât să vină aici pe un salariu de 2.000 de lei net pe lună. Ne întrebăm cine o să mai intre la oră, pentru că nu poţi să lucrezi numai cu asistenţi şi cu şefi de lucrări, trebuie să ai şi profesori. Degeaba ai o facultate cu o specializare dacă nu ai şi conducător de doctorat“, a declarat Mihai Coloja.

El a precizat că an de an sunt scoase la concurs posturi vacante de profesori pentru departamentele de Forajul Sondelor, Geologie Petrolieră, Inginerie de Zăcământ, doar că nu se prezintă nimeni. „La Foraj am avea nevoie de vreo opt profesori, pentru că cei care mai sunt se pot pensiona chiar astăzi“, a precizat rectorul UPG.

Iulian Nistor, decanul Facultăţii de Ingineriea Petrolului şi Gazelor FOTO Diana Frîncu

Profesor Iulian Nistor, decanul Facultăii de Ingineria Petrolului si Gazelor, a spus că în anul universitar care va începe în octombrie ştatul de funcţii este acoperit de mai puţin de 50 la sută, mulţi dintre profesori fiind nevoiţi să predea în plus, fiind plătiţi pentru munca suplimentară cu sume aproape simbolice. „Cam 24 de lei ora, la care se adaugă şi impozitele aferente. Înseamnă mai nimic“, a declarat Nistor.

De la un an la altul scade şi numărul candidaţilor care aleg facultăţile cu specializare în ingineria petrolului. Mulţi dintre studenţi au decis să-şi retragă dosarele de la UPG pentru a se înscrie la Şcolile de Poliţie, a precizat profesorul Iulian Nistor. Pe de altă parte, universităţile din Europa cu profil similar, cum ar fi cele din Ungaria, atrag studenţii străini oferindu-le locuri subvenţionate de stat, în timp ce la Ploieşti taxa pentru străini este de 2.700 de euro pe an. Chiar şi în aceste condiţii, la UPG, la facultăţile cu profil tehnic studiază în prezent tineri din 28 de ţări.