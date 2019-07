Astfel, sâmbătă, 6 iulie, un alt nume sonor va urca pe scena îndrăgitului club: Black Coffee, DJ-ul cunoscut pe plan internaţional.

Black Coffe, sub numele său real Nkosinathi Innocent Maphumulo, are 43 ani şi şi-a început cariera încă din 1994. Cariera sa a parcurs un drum ascensional, fiind onorat in anul 2015 cu premiul „Breakthrough DJ of the year” la premiile DJ-ilor din Ibiza. Cunoscutul compozitor al melodiei „Drive” s-a remarcat şi datorită faptului că este diferit: mâna sa stângă a rămas paralizată în urma unui accident ce a avut loc acum 29 ani.

Pe 6 iulie, oaspeţii Nuba Beach Club urmează să aibă o zi de petrecere de neuitat, bucurându-se de melodii care au făcut înconjurul lumii. De asemenea, artistul este doar al doilea invitat al locaţiei de la deschiderea de pe data de 29 iunie, unde Vasilis Karras a făcut un show de excepţie, Grupul NUBA promiţând o vară de neuitat pe litoral.