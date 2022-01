Salvamont amână iar recuperarea trupului alpinistei moarte în Bucegi: „Vremea ne-a fost potrivnică“ VIDEO

Potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook, Salvamont Prahova a precizat că vineri, 28 ianuarie, echipa tehnică era pregătită să intervină pentru a scoate trupul Silviei Murgescu din prăpastie, dar condiţiile meteo au fost potrivnice.

”În această dimineaţă echipa de intervenţie si echipa de sprijin erau pregătite, dar, din păcate, condiţiile meteo ne-au fost din nou potrivnice, vântul suflând sus cu peste 100 km/h, din N-V, cu transport de zăpadă spre Abruptul Prahovean (de altfel nici telecabina Babele nu funcţionează din aceleaşi motive), făcând imposibilă şi operaţiunea terestră.

Cum timp de două săptămâni elicopterul nu a putut efectua misiunea, fiind puţin probabil să reuşească, din cauza condiţiilor meteo (vânt si/sau vizibilitate scăzută), în viitorul apropiat, am decis să intervenim tot terestru in zilele următoare, atunci când vremea va permite”, este mesajul Salvamont Prahova.

Salvatorii montani au încercat anterior să intervină de două ori, prima dată chiar în ziua accidentului mortal, iar a doua intervenţie fusese programată pentru perioada 20-27 ianuarie, elicopterul fiind pregătit pentru ”evacuarea aero”. Viscolul a fost mult prea puternic în această perioadă, cu rafale de peste 150 km/h.

”Aşa cum am precizat într-o postare anterioară, după încercarea de extragere aero din prima zi, anulată din cauza rafalelor de vânt, făcând analiza riscurilor, am ajuns la concluzia că cea mai bună soluţie pentru recuperarea victimei din Bucegi este inserţia a trei salvatori montani cu elicopterul în zona respectiva prin troliere, efectuarea punctelor necesare de amaraj, pregătirea victimei şi evacuarea aero. Am solicitat oficial DSU alocarea unei resurse de zbor, lucru ce s-a întâmplat, având alocat un elicopter H 135 pentru perioada 20-27 ianuarie”, a explicat Salvamont Prahova.

Formaţia locală Salvamont Buşteni a stabilit în cadrul unei şedinţe care a avut loc joi să se intervină terestru în cursul zilei de vineri, însă misiunea a fost anulată din nou.

