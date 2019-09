Românul care a readus la viaţă strămoşul Daciei 1300. A câştigat medalia de aur în Franţa cu un Renault Gordini restaurat care acum valorează o avere

Peste 150 de pasionaţi de R12 din toate colţurile lumii, din România până în Argentina şi Peru, au fost prezenţi în mica localitate La Douze, regiunea Bordeaux, din Franţa, la începutul lunii septembrie, pentru a participa la sărbătoarea dedicată acestui model de Renault, care în anii ʼ60-ʼ70 era considerat un fel de rege al şoselelor. Printre nostalgici s-au aflat şi 12 români, iar doi dintre ei au câştigat cele mai importante premii ale evenimentului.

Dan Crainiciuc, un sucevean, a primit titlul „The best of show“ (Cel mai bun din expoziţie), pentru cel mai vechi R12 din lume, cu seria 002. Primul R12 nu a supravieţuit, existând în acest sens un document de casare. Cel de-al doilea premiu important a fost câştigat de Mihai Zgardan care le-a „furat“ francezilor medalia de aur la categoria R12 Gordini, maşina românului fiind aleasă dintre alte 14 autoturisme similare care au participat la concurs.

Lansarea R12 în România, înainte de cea mondială

Istoria veche de 50 de ani a R12 are o strânsă legătură cu România. Este modelul franţuzesc cu cele mai multe exemplare produse în străinătate în anii ʼ70. Alături de fabricile din Argentina, Africa de Sud, Maroc, Spania, Portugalia, Turcia, R12 se asambla şi la Piteşti, începând cu finele anului 1969, dar sub licenţă Dacia. Puţini ştiu că Nicolae Ceauşescu şi-a permis aroganţa să lanseze primul model din gama Renault 12 la noi în ţară, pe 23 august 1969, cu două luni înainte de lansarea oficială de la Salonul Auto de la Paris, organizat în octombrie acelaşi an.

Exemplare rare de Renault Gordini 13, expuse la concursul retro din Franţa FOTO Mihai Zgardan

Constructorul francez a respectat tradiţia, realizând şi pentru modelul R12, aşa cum făcuse pentru R8, o versiune sport, mult mai performant şi mai puternic, cu un motor de 125cp, faţă de cei 53cp ai modelului de bază. Caroseria era identică, doar că se distingea prin cromatică dublă, cele mai populare fiind cele albastre cu celebrele dungi albe. R12 Gordini a fost produs în serie limitată, între anii 1971 şi 1974, în puţin peste 5.000 de exemplare. Românii nu au avut acces la acest model, fabrica de la Piteşti neavând patentul cumpărat şi pentru modelul de motor Gordini. În prezent, astfel de exemplare sunt extrem de rare şi scumpe şi se regăsesc doar în garajul colecţionarilor.

Doar 300 de R12 Gordini funcţionale

„Până în ziua de astăzi se ştie că au supravieţuit vreo 900 de maşini R12 Gordini, restul au fost distruse la raliuri. Dintre cele 900 care au supravieţuit sunt doar vreo 300 în stare de funcţionare. Sunt maşini foarte rare. Eu am cumpărat-o de la un colecţionar din Belgia“, a declarat Mihai Zgardan.

Românul a restaurat-o complet, într-un service auto din Braşov. Totul a fost dezasamblat, de la şuruburi până la motor, fiecare componentă fiind curăţată cu minuţiozitate, iar piesele care nu mai puteau fi recondiţionate au fost înlocuite cu altele, găsite cu greu şi cu costuri foarte mari la colecţionari. Efortul restaurării a meritat, pentru că acum maşina a ajuns să valoareze nu mai puţin de o sută de mii de euro.

„Eu, la Gordini, am ajuns la 55.000 de euro cu cheltuielile, cu tot cu achiziţia maşinii. Preţul este atât de mare pentru că vorbim despre o maşină fabricată acum 50 de ani. Piesele sunt extraordinar de greu de găsit şi extraordinar de scumpe. Chiar şi aşa, este o investiţie foarte bună pentru că suma se dublează aproape instant când maşina este gata. Ele sunt foarte valoroase. Am avut ofertă de o sută de mii de euro, dar nu am dat-o pentru că n-am apucat să mă bucur de maşină. În România, au fost doar două Renault 12 Gordini aduse de ACR la raliuri. Pe unul l-au distrus şi a rămas doar unul singur, care este în Argeş, la un fost pilot, dar acela nu este restaurat“, a explicat Mihai Zgardan.

„Maşina aceea n-a văzut ploaie până la mine“

Când vine vorba despre preţul acestui model de Renault, discuţiile sunt aprinse în special în mediul virtual, unde îşi pot da cu părerea şi necunoscătorii. Pentru cei mai mulţi dintre noi, modeul R12 Gordini seamănă cu o Dacia autohtonă, comunistă, care a chinuit o generaţie de şoferi români. Realitatea este cu totul alta, iar pentru colecţionari şi pasionaţi detaliile contează atunci când se negociază preţul. „Oamenii se împart în două categorii. Sunt cei pasionaţi, nostalgicii, care ştiu despre ce este vorba, iar cea de-a doua categorie sunt cei care au în cap doar lipsa de fiabilitate a Daciei. Pentru aceştia din urmă şi o mie de euro este mult. Or, lucrurile nu stau chiar aşa“, spune Mihai.

Renault Gordini 13 restaurat în România de echipa lui Mihai Zgardan, marele câştigător al concursului din Franţa FOTO arhivă Mihai Zgardan

În România, primul model de Dacia 1300, copia fidelă a Renault 12, a fost vândut începând cu anul 1969. Daciile produse la Piteşti până la jumătatea anului 1971 erau ansamblate cu componente integral aduse din Franţa, de la fabricile Renault. Abia din 1972, piesele pentru Dacia 1300 au început să fie produse la noi, scăzând implicit şi fiabilitatea maşinii. Aşadar, cei care şi-au dus la casat modelul Dacia 1300 fabricat între anii 1969-1971 au pierdut bani grei. Recent, Mihai a reuşit să intre în posesia unei Dacia 1300 conservată perfect, pe care a vândut-o cu 11.000 de euro, nerestaurată.

„Cenuşăreasa, aşa cum i-am spus eu, este complet originală şi fără un punct de rugină. Este exact aşa cum arăta în anii ʼ70, când a fost fabricată. Proprietarul de la care am cumpărat-o a fost şeful Securităţii de la Mureş. Omul a avut posibilităţi, s-a plimbat cu ea doar duminica la biserică, maşina aceea n-a văzut ploaie până la mine. O maşină de 50 de ani, conservată perfect, e mult mai valoroasă decât una restaurată, în ochii oricărui colecţionar“, spune Mihai Zgardan.

„Noi suntem bolnavi la capitolul detalii“

Cu albastrul R12 Gordini, românul a câştigat în Franţa aurul, detronând celelalte 14 maşini care au concurat la aceeaşi categorie. Juriul internaţional, format din zece experţi, a apreciat în primul rând calitatatea lucrării de restaurare şi atenţia la detalii, care nu se regăseşte în atelierele din Franţa. Francezii, spune Mihai Zgardan, sunt mult mai sufletişti şi pun în balanţă povestea maşinii cu ceea ce ţine de tehnică.

Gordini R 13, într-o fază a restaurării în atelierul din România FOTO arhivă Mihai Zgardan

„Am primit opt voturi din zece posibile. Din juriu au făcut parte cei mai fanatici dintre fanatici, dacă vreţi. Au fost chiar şi două doamne, n-a fost un juriu exlcusiv masculin. Au apreciat calitatea restaurării pentru că ei nu le restaurează atât de bine ca noi. Noi suntem bolnavi la capitolul detalii. M-a fascinat cum pun ei problema. Noi, românii, suntem foarte tehnici. Ei apreciază asta, dar francezii pun în balanţă şi partea sentimentală, adică ei evaluează foarte mult şi volumul de muncă investit în maşina respectivă. De exemplu, la o altă categorie, la locul doi era egalitate între două maşini. Câştigătoare a fost maşina care avea montat în spate un scaun de copil, pentru că a fost considerată maşină de familie. Au zis toţi «jos pălăria» în faţa şoferului că a avut curajul să vină cu copilul până în Franţa. Un alt concurent a primit premiu pentru că a venit pe roţi cu maşina 7.800 de kilometri. Contează puţin şi povestea din spate. În plus, eu am avut şi avantajul că am mediatizat pe Facebook înteg proiectul de restaurare, astfel că întreaga suflare Renault m-a putut urmări. Ştiau fiecare detaliu al proiectului şi au fost convişi că totul este absolut real“, a spus el.

