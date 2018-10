Româncele care construiesc un spital şi au refuzat banii oferiţi de Holograf: „Le-am spus că banii ar trebui să meargă la ONG-urile care se ocupă de copiii săraci“

În nouă ani s-au strâns milioane de euro din donaţii, iar banii au fost folosiţi exclusiv pentru dotarea şi renovarea de spitale unde sunt trataţi copii. Totul s-a făcut prin intermediul fundaţiei ”Dăruieşte Viaţa”, al cărui membru fondator este Oana Gheorghiu. Fundaţia construieşte în prezent o unitate medicală nouă în curtea spitalului ”Marie Curie” din Bucureşti, proiect în care se vor investi nouă milioane de euro, bani primiţi tot din donaţii de la 150.000 de persoane şi peste 1.500 de companii.

Scrisoarea cu strigătul disperat al mamei a ajuns şi la Oana Gheorghiu. Se întâmpla în anul 2009, în plină criză financiară. Pe atunci Oana era directorul unei companii franceze şi nu avea nicio legătură cu sistemul medical.

Oana Gheorghiu FOTO Alex Gâlmeanu

”Am citit mailul acela şi m-a cutremurat. Mama a explicat că este singurul ei copil şi m-am gândit că trebuie să fie cumplit, că o sută-două de lei cât puteam eu să donez înseamna nimic în economia acelei sume. Mi se părea imposibil să strângă banii. Nu m-am gândit de la început că trebuie să fac eu ceva doar că m-am gândit la ce se putea face”, povesteşte Oana Gheorghiu.

Îmrepună cu prietena ei, Carmen Uscatu, şi ea membru fondator al fundaţiei ”Dărieşte Viaţa”, Oana a început o luptă cu autorităţile române, iar scopul era ca statul să rezolve situaţia disperată a copilului bolnav care avea dreptul legal la tratament gratuit în străinătate.

”Am făcut un protest în Piaţa Victoriei pentru ca ulterior să fim primite la Guvern, unde ne-au zis că se aprobă dosarul lui Dragoş. Aşa îl chema pe băiat. Între timp mai descoperisem alţi şapte copii în situaţia lui şi toate dosarele au fost aprobate. Ne-am legat foarte mult de cazul lui Cristi Minculescu, care plecase la transplant exact în aceeaşi perioadă cu bani de la stat. Am zis că, dacă nu eşti un nume în România, statul nu decontează. Nu aveam ceva cu el, era normal să plece să se trateze, doar că l-am folosit ca punct de sprijin”, a explicat Oana Gheorghiu.

”Nu cred că am mai plâns vreodată cum am plâns în noaptea aceea”

O televiziune naţională a difuzat o ştire despre protestul Oanei, iar a doua zi s-a pomenit cu mailul plin de sute de cazuri similare cu cel al mamei lui Dragoş. Totul era atât de complicat şi trist încât Oana şi Carmen nu mai aveau cum să dea înapoi. Nu puteau să ajute doar câteva persoane, aşa au gândit atunci, pentru că procedând astfel nu făceau altceva decât să imite comportamentul statului care nu oferă şansa la tratament gratuit în străinătate tuturor pacienţilor care au acest drept.

”Nu cred că am mai plâns vreodată cum am plâns în noaptea aceea. Pur şi simplu a venit valul peste noi, n-am mai avut cum să dăm înapoi. Am început să discutăm cu fiecare om în parte, simţeam că trebuie să reuşim cu fiecare, iar fiecare <<Nu>> al autorităţilor ne îndârjea şi mai tare”, îşi aminteşte Oana. Situaţia disperată a atâtor mame şi faptul că Ministerul Sănătăţii nu accepta să ofere informaţii punctuale despre fiecare bolnav în parte a determinat-o pe Oana şi pe prietena ei Carmen să înfiinţeze o asociaţie sub paravanul căreia să aibă puterea să lupte mai departe.

Secretul neştiut din Codul Fiscal

A renunţat la jobul pe care îl avea atunci şi şi-a dedicat timpul fundaţiei şi strângerii de fonduri. Lucrase în mediul afecrilor şi cunoştea dedesupturile Codului Fiscal. A profitat de o facilitate fiscală, prea puţin cunoscută şi folosită de companii în acei ani, care permitea ca 20 la sută din impozitul pe profit să fie donat ONG-urilor. Astfel a reuşit să strângă o sută de mii de euro în plină criză financiară. A fost prima campanie umanitară de succes dintr-un lung şir ce avea să urmeze.

”Mi s-a părea cea mai mare responsabilitate din viaţa mea. Cu banii aceea am făcut prima cameră sterilă la Clinica «Louis Ţurcanu» din Timişoara”, povesteşte Oana. A ales Timişoara pentru că acolo s-a făcut pentru prima dată transplant de celule stem, dar au urmat apoi alte spitale şi clinici din ţară pe care fundaţia le-a modernizat şi dotat cu aparatură nouă.

Primul spital de oncologie pediatrică se află în construcţie şi este preconizat să devină funcţional în anul 2020

Pe listă se regăseşte Institutul Fundeni unde au fost amenajate zece camere sterile, şu un laborator, Spitalul Universitar din Bucureşti, cu cinci camere sterile, dar şi alte secţii de oncoligie ale spitalelor din ţară şi Bucureşti. Oana şi Carmen simţeau totuşi că efortul lor este mult prea mic pentru nevoile sistemului medical de stat cu precădere în ceea ce priveşte dotările necesare tratării copiiilor bolnavi de cancer.

22 de avize

În Bucureşti copiii cu un astfel de diagnostic erau şi sunt în continuare trataţi în mare parte la Institutul Fundeni doar că aici nu există o secţie specială de pediatrie oncologică. Aşa s-a ajuns la Spitalul Clinic ”Marie Curie” din Bucureşti, unde există o secţie de oncologie pediatrică, dar de capacitate mică. În prezent sunt 30 de paturi unde se tratează 30 de copii care stau împreună cu mamele lor în spital, iar pentru toţi există doar un singur veceu şi un singur grup sanitar.

”Imaginaţi-vă şaizeci de suflete care stau la coadă la duş. Sunt nişte copii bolnavi cu nişte mame disperate”, spune Oana.

Situaţia critică în care se află micii pacienţi care vin la ”Marie Curie” pentru tratament, blocul operator nemodernizat de ani de zile, clădirile vechi şi rău compartimentate, imposibil de renovat conform standardelor actuale au dus la nevoia unui nou spital. În aproape doi ani s-au obţinut terenul, a fost făcut proiectul cu ajutorul unor arhitecţi din Franţa specializaţi în construcţia de spitale, au fost obţinute autorizaţiile şi avizele necesare unei asemenea construcţii, 22 în total.

Construcţia spitalului a ajuns la primul etaj în doar trei luni de la deschiderea şantierului

”La orice birou, de la orice autoritate publică la care te adresezi primul lucru pe care-l auzi este <<nu se poate>>”, povesteşte Oana. Pentru a-şi susţine afirmaţia, Oana Gheorghiu povesteşte că pentru un aviz ISU a fost nevoită să meargă în audienţă de cinci ori la rând, în fiecare luni dimineaţă până ce reprezentanţii instituţiei s-au plictisit şi au cedat în favoara proiectului.

”Oricum nu scăpau de noi până nu se rezolva problema. Le-am zis că noi am venit la ei nu să auzim că nu se poate, ci să aflăm cum să facem să se paotă. Am reuşit, dar cu multă zbatere”, spune fondatorul asociaţiei ”Dăruieşte Viaţa”.

Spitalul

Noul spital pe care îl construieşte ”Dăruieşte Viaţa” în Bucureşti, în curtea Spitalului Marie Curie este finanţat exclusiv din donaţii, iar până în prezent s-au strâns aproximativ nouă milioane de euro, bani suficienţi pentru finalizarea construcţiei. Clădirea nouă se află deja la primul etaj şi este preconizat să fie finalizată în primăvara anului 2020. Va avea o suprafaţă de 12.000 de metri pătraţi, şase etaje şi va cuprinde secţii de radioterapie pentru copiii bolnavi de cancer, secţie de oncologie, chirurgie, neurochirurgie şi opt săli de operaţie. Mai este nevoie însă de bani pentru amenajările interioare, pentru mobilier, instalaţiile speciale şi nu în ultimul rând pentru aparatura medicală, extrem de scumpă.

”Un aparat de radioterapie costă în jur de două milioane de eruo. Sunt foarte scumpe, dar Ministerul Sănătăţii derulează un proiect cu Banca Mondială chiar pe partea de dotare cu aparate de radioterapie şi am depus deja un memoriu, iar în paralel mai face şi spitalul nişte demersuri”, a explicat Oana Gheorghiu.

Începând de luni, 1 octombrie, fundaţia ”Dăruieşte Viaţa” a început o nouă campanie de strângere de fonduri pentru spitalul cel nou. Banii vor fi investiţi în finisajele interioare şi mobilierul special.

Scandalul Holograf

La sfârşitul lunii septembrie fundaţia ”Dăruieşte Viaţa” a fost atrasă într-un scandal mediatic după ce a refuzat o donaţie de 11.00 de euro venită din partea trupei Holograf. Aceşti bani reprezentau onorariul primit de artişti pentru prestaţia avută la evenimentul organizat de primarul sectorului 5, Daniel Florea. Dan Bitman a fost criticat de fani şi nu numai din cauza unor comentarii laudative la adresa edilului de la Sectorul 5, făcute la un eveniment pe care l-a şi prezentat. În contextul scandalului mediatic, membrii trupei Holograf au anunţat pe pagina de Facebook că donează onorariul pentru construirea spitalului de copii.

Oana Gheorghiu a declarat pentru ”Adevărul” că a decis să nu accepte donaţia trupei pentru simplul motiv că a considerat că acei bani trebuie să se întoarcă la copiii din Sectorul 5, iar fundaţia nu ar fi trebuit ”să fie în centrul unui scandal media şi să devină un instrument de aplanare a unor crize de imagine”.

”Pe noi nu ne-a contactat personal un membru al trupei Holograf, ci am primit un telefon de la PR-ul lor cred. Le-am spus la telefon că noi considerăm că nu trebuie să vină banii către noi, adică nu în acel context, ci să meargă către ONG-urile care se ocupă de copiii săraci din Sectorul 5. Aceasta a fost toată discuţia. Cu trupa Holograf nu avem nimic şi poate în viitor facem şi ceva împreună”, a concluzionat Oana Gherorghiu.