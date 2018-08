Reportaj la „Baia porcilor“ din Băicoi, acolo unde nămolul e cel mai bun prieten al omului: „Normal ar fi să nu facem duş zece zile“

Situate la aproximativ 100 de kilometri de Bucureşti, la jumătatea distanţei dintre Ploieşti şi Câmpina, băile „Valea Stelii“ din oraşul Băicoi reprezintă de aproape un secol o sursă de tratament alternativ pentru cei care suferă de afecţiuni ale oaselor şi care vin vară de vară aici în speranţa unei însănătoşiri miraculoase.

„Baia porcilor“, aşa cum i se spune în zonă, nu beneficiază de prezenţa unui specialist terapeut care să indice bolnavilor anumite proceduri. Nu există nici măcar un studiu recent al calităţilor nămolului din zonă care să certifice valoarea curativă, dar cu toate astea vara plaja este plină, iar fiecare turist se doftoriceşte după ureche.

O istorie a nămolului

Nămolul şi apa sărată din cartierul Ţintea au fost descoperite încă de la începutul secolului al XX-lea, când la Băicoi mulţi industriaşi străini aveau în concesiune terenuri de mari dimensiuni pentru exploatarea zăcămintelor de petrol. Într-o monografie a oraşului Băicoi este menţionat că în 1902, unul dintre aceşti industriaşi, Jean Deker, instalase în o cabină „unde făcea băi cu apă iodată, cloro-sodo-sulfuroasă“.

Abia 30 de ani mai târziu, Ministerul Ocrotirilor Sociale concesionează băile unui anume I. Ştefănică, iar de atunci „Valea Stelii“ găzuieşte an de an bolnavii cu afecţiuni de oase. Băile au funcţionat chiar şi în perioada comunismului. Bolnavii veneau aici la tratament chiar şi iarna, pentru că până în 1989 pacenţii aveau posibilitatea să se trateze cu băi sărate calde sub îndrumarea unui medic.

Declinul şi procesul

După Revoluţie a început declinul băilor, care a culminat cu un contract de concesiune către o societate privată, care nu a respectat prevederile din caietul de sarcini, după cum prezicează Marius Constantin, primarul oraşului Băicoi.

„În 1997 administraţia de atunci a hotărât că este bine să concesioneze aceste băi, iar concesionarul avea obligaţia ca până în 2003 să realizeze toate obiectivele cuprinse în caietul de sarcini. Redeschiderea băilor calde, care au funcţionat până la Revoluţie, era principala cerinţă, dar nu s-a întâmplat nimic. Băile calde erau cu apă sărată, naturală, care se încălzeau pentru a putea fi folosite la tot felul de proceduri medicale. Apoi concesionarul avea obligaţia să amenajeze zona şi din nou nu s-a întâmplat nimic. Construirea unui hotel s-a întâmplat în anul 2014, nu până în 2003, cum era stabilit. În 2009 Consiliul Local a stabilit să pornească un proces împotriva concesionarului, pentru anularea contractului“, a explicat primarul Marius Constantin.

Lupta în instanţă

Demarat în anul 2009, procesul dintre fostul concesionar şi administraţia locală nu s-a finalizat. Disputa se află în faza de recurs la Curtea de Apel Ploieşti, iar următorul termen a fost programat în ocombrie. Până în prezent, administraţia locală a avut câştig de cauză, iar instanţa a permis ca Primăria să administreze băile, cu anumite restricţii.

Marius Constantin, primarul oraşului Băicoi, explică de ce nu se pot face investiţii majore la Băile de nămol

„Sunt interzise investiţiile majore tocmai pentru că nu se cunoaşte finalitatea procesului“, a precizat Constantin. Băile sunt profitabile, chiar şi fără investiţii majore, spune edilul. Anul trecut, timp de şapte săptămâni, cât au fost deschise, au adus un profit administraţiei locale de 300.000 de lei. „Baia Porcilor“ este deschisă doar pe perioada verii, iar accesul se face contra cost, pentru 15 lei de persoană

Indicaţii terapeutice

Aflate la limita dintre ruină şi o zonă de tratament care să ofere condiţii decente, băile sunt asaltate de oameni, cei mai mulţi trecuţi de prima tinereţe. Mulţi spun că vin la tratament de zeci de ani, iar starea lor de sănătate s-ar fi ameliorat. Nămolul cu sulf, produs de zăcămintele naturale de petrol şi de gaz din zonă, pare a fi benefic pentru sănătate, deşi nimeni nu certifică medical acest aspect. Doar un panou ruginit oferă câteva informaţii terapeutice şi avertizează persoanele care suferă de afecţiuni cardiace, pulmonare cronice, renale sau de unele boli ale sângelui să nu folosească nămolul şi băile sărate. Aşa cum este precizat pe panoul de informare, nămolul cu sulf este benefic pentru reumatismul cronic degenerativ, coxartroze, gonartroze, periartrită scapulo-humerală, epicondilite cronice, spondiloză vertebrală, discopatie lombară, lumbago cronic, lombosciatică cronică.

Primarul oraşului Băicoi recunoaşte că în prezent nu există un medic sau un specialist care să certifice aceste informaţii medicale şi nici să îndrume bolnavii să urmeze un anume tip de proceduri. „Există în prezent doar partea de ştrand, turiştii nu sunt evaluaţi medical. În momentul în care vom face acele băi calde, obligatoriu vom intra în colaborare cu un medic, care să evalueze pe fiecare în parte pentru proceduri în mod organizat“, susţine edilul.

”Paşii” tratamentului

Nămolul extras din zonă este depozitat în cutii, pe marginea bazinului. Oamenii se ung cu nămol, pe care îl lasă să se usuce la soare, apoi urmează prima limpezire, care se face într-un bazin cu apă cu o concentraţie mare de sare. Urmează o baie într-un alt bazin, unul cu nămol lichid, apoi o a doua limpezire în apă sărată.

„Problema este ca după aceste împachetări să nu se facă duş cu apă rece. Din comoditate, din motivul de a nu pleca murdari, mulţi se grăbesc să facă duş, care anulează tot efectul. Normal ar trebui ca după împachetările cu nămol să se facă un fel de limpezire în bazinul cu apă sărată şi, dacă se poate, să mergem acasă aşa şi stăm cu urmele de sare pe noi, iar a doua zi repetăm. Normal ar trebui să nu facem duş zece zile, cât durează tratamentul“, explică un bărbat venit la „Baia porcilor“.