Principele Nicolae, despre prezenţa la nuntă a Familiei Regale: „Este un moment despre familie şi unitate. Sper că vor veni“

”Sper că vor veni pentru că este un moment despre familie şi unitate şi este un moment foarte unic în viaţă. Înseamnă mult pentru noi şi ne-am dori să avem familiile noastre cu noi, alături de noi”, a precizat Principele Nicolae.



”Speranţa moare ultima”, a adăugat Alina Binder care a ţinut să precizeze că invitaţia la nuntă a fost înmânată Familiei Regale personal, ”nu prin poştă”.

”Am fost fizic acolo (la reşedinţa Familiei Regale n.r)”, a adăugat principele Nicolae.

Acesta a adăugat că a ţinut neapărat să lege acest eveniment special din viaţa lui de Familia Regală a României, folosind simboluri care să amintească de Regina Maria, ca un omagiu adus acestei figuri emblematice a istoriei României.

”Legat de invitaţie (invitaţia de nuntă n.r) am ales să punem într-un plic ceva din manuscrisul Reginei. Am vrut să legăm nunta un pic cu familia mea, chiar dacă strămoşii mei nu vor fi prezenţi la nuntă. Alina o admiră foarte mult pe Regina Maria şi noi am vrut să includem ceva mic, dar semnificant”, a adăugat Principele Nicolae.

Biserica Sf.Ilie din Sinaia, unde va fi oficiată cununia religioasă dintre Principele Nicolae şi Alina Binder, se află la intrare în staţiune, pe marginea bulevardului principal FOTO Diana Frincu

Viitorii miri au precizat că pregătirile pentru nuntă, care au intat pe ultima sută de metri, ”sunt stresante, dar totul este în ordine şi abia aşteptăm”.

Cununia religioasă va avea loc la Biserica Sf. Ilie din Sinaia, situată la intrare în staţiune, şi va fi oficiată de preotul paroh. Şi la lăcaşul de cult pregătirile sunt în toi. Au fost schimbate mochetele cu unele noi, de culoare roşu aprins, iar mobilierul a fost şi el înlocuit, cheltuielile fiind suportate de un ”iubitor al Casei Regale”, aşa cum au precizat lucrătorii de la biserică.

În interiorul Bisericii Sf. Ilie au început pregătirile pentru nuntă. Au fost schimbate covoarele şi a fost adus mobilier nou. Totul a fost donat de un iubitor al Casei Regale FOTO Diana Frîncu

După cununia religioasă, sinăienii şi turiştii vor avea parte de o surpriză. Principele Nicolae şi soţia sa se vor deplasa până la Cazinou fie într-o caleaşcă, fie într-o maşină de epocă.

Nunta Principelul Nicolae cu Alina Binder va avea loc în data de 30 septembrie.