Primul elev al Liceului Militar Breaza admis la West Point: „Mă voi întoarce în ţară. Oriunde mă voi afla voi reprezenta România la cel mai înalt nivel“

Răzvan Cristea este originar din comuna prahoveană Poiana Câmpina, iar ceea ce l-a ademenit să urmeze o altfel de carieră decât prietenii şi colegii săi a fost tentaţia uniformei militare. Şi-a dorit-o de mic, deşi nimeni din familila sa nu face parte din sistem, şi a făcut totul pentru a fi admis la colegiul de la Breaza.

Visul i s-a împlint în urmă cu patru ani când a fost admis la Colegiul Militar de la Breaza cu 9.71, a şasea medie. În clasa a XII-a, sau compania a IV-a cum se numeşete la ei ultimul an de studiu, a terminat şcoala pe locul al doilea, declasat de pe primul loc de Andreea Alina Gheorghe, una dintre colegele sale şi care va fi declarată, cel mai probabil, şef de promoţie.

Răzvan a aflat foarte târziu că, începând din 2018, elevii de clasa a XII-a puteau să susţină probele pentru a fi selectaţi de academia militară americană. Undeva în luna septembrie 2017 a aflat că poate participa la selecţia pentru West Point, în condiţiile în care probele, deloc uşoare, trebuia să fie susţinute în decembrie.

Răzvan Cristea, elevul cu cel mai înalt grad al promoţiei sale, conduce compania pentru Ultimul Apel FOTO Diana Frîncu

”Am aflat de posibilitatea de a aplica pentru această academie în toamna anului trecut, deoarece a fost pentru prima dată când un elev din clasa a XII-a putea să susţină direct probele. Până acum această Academie selecta studenţi ai Academiei Forţelor Terestre de la Sibiu. Am susţinut ca prim pas o săptămână de probe ce au constat într-un test de limba engleză, probe medicale, probe psihologice, probe sportive şi nu în ultimul rând un interviu cu trei reprezentanţi ai Ambasadei SUA de aici din România. În urma acestei săptămâni am fost selectat drept candidat principal şi am continuat cu teste SAT şi Teofl. În urma rezultatelor acestor teste şi a unui dosar încărcat pe platforma online a academiei am fost admis şi selectat ca să particip la cursurile lor”, a declarat Răzvan Cristea.

Spuse în trei rânduri, aceste probe par simple şi uşor de trecut, dar adevrul este cu totul altul. Testul SAT, pentru cine nu ştie, este de fapt echivalentul bacalaureatului în SUA, iar Răzvan a obţinut un punctaj extrem de bun, clasândul în primii nouă la sută dintre candidaţii care au susţinut testul în decembrie 2017. Concret, a fost printre cei mai buni din lume.

Pentru SAT, care este bacalaureatul lor, am dat engleză şi matematică şi am luat 1340 de puncte din 1600 maximum şi m-am situat în primii nouă la sută din întreaga lume.

Răzvan a fost evaluat de ofiţeri din cadrul Ambasadei SUA în România

”Eu îmi doream să studiez oricum în afara ţării. Am plecat cu chestia asta în gând. Când am aflat că există posibilitatea aceasta (selecţia la West Point direct din liceu n.r.) m-am axat pe ea. Primul criteriu: primii zece la sută în funcţie de media din clasa a XI-a din cifra de şcolarizare, asta însemnând primii 12. Ne-a chemat pe toţi (comandantul colegiului de la Breaza n.r.) şi ne-a întrebat care vrem. Unii au spus că nu mai au timp să înveţe, că se tem de probele sportive... Eu aveam oricum foarte multe responsabilităţi pentru că am cel mai înalt grad şi mi-am asumat şi asta. Pe lângă învăţat am şi foarte multe lucruri administrative de făcut. Totuşi am zis că se mai poate să fac şi pregătirea pentru teste. Ştiam engleză, dar nu la un nivel foarte bun. De exemplu pentru SAT, care este bacalaureatul lor, am dat engleză şi matematică şi am luat 1340 de puncte din 1600 maximum şi m-am situat în primii nouă la sută din întreaga lume. În primi nouă la sută dintre americanii care au susţinut acest test în sesiunea din decembrie 2017. A fost destul de greu pentru că ei sunt familiarizaţi cu limba, eu trebuia să mă folosesc de tehnici speciale, skimming, scanning chestii învăţate relativ în timp scurt. Două săptămâni cred că m-am pregătit pentru SAT. Mai mult m-am pregătit pentru Teofl. Este ceva mai greu pentru că se dă pe calculator, nu relaţionezi cu o persoană, ci cu un calculator, căşti, ai 15 secunde de gândire şi 30 de secunde în care poţi să vorbeşti”, a explicat Răzvan.

Restul probelor eliminatorii au fost la fel de dificile, pentru că au fost susţinute în faţa unor ofiţeri din cadrul Ambasadei SUA în România. Întrebat în ce au constat probele sportive, ştiut fiind faptul că şcoala americană nu face deloc rabat atunci când vine vorba de pregătirea fizică a elevilor, Răzvan Cristea a explicat.

”Aruncarea unei mingii de baschet din genunchi la o distanţă de peste 21 de m. Tracţiuni: pentru o sută de puncte, punctaj maxim, trebuia să faci 18 tracţiuni, eu am făcut 14, 75 de flotări pentru punctaj maxim, eu le-am făcut pe toate în timp de 2 minute, peste 70 de abdomene pentru maximum, eu am făcut 72 . Este un sprint care se face între două puncte fixe aşezate la 9 metri distanţă, în total 36 de m şi am scos undeva la 9 secunde pentru că se pierde foarte mult timp la capete. Ultima probă, alergarea pe distanţă de o milă. Am dat probele la Academia Tehnică Militară din Bucureşti, supravegheat de un căpitan al Ambasadei SUA”.

Ce le-a spus Răzvan americanilor de la Ambasadă

Toate aceste teste au culminat cu un interviu susţinut de asemenea în faţa reprezentanţilor Ambasadei SUA în România. Printre înrebările adresate de partea americană, una i-a rămas în minte lui Răzvan. ”Ce vrei să faci când te întorci în ţară”.

”Le-am spus că vreau să reprezint România, că vreau să aduc ceea ce voi învăţa acolo, valorile, spiritul de leadership întrucât toată lumea ştie că Academia Militară West Point este cea mai prestigioasă şcoală care formează lideri din SUA şi voi implementa ceea ce voi învăţa acolo în sistemul românesc”, a explicat Răzvan.

Durata studiilor la West Point este de patru ani, iar la final, după ce va susţine licenţa, Răzvan este hotărât să se întoarcă acasă în România.

”Da, mă voi întoarce în ţară. De fapt eu orinde mă voi afla voi reprezenta România la cel mai înalt nivel. Eu tot timpul voi avea pe umăr drapelul României”.

Răzvan nu a avut timp să savureze prea mult timp succesul. A susţinut deja examenul de Bacalaureat şi în România, (Bac-ul olimpicilor care a avut loc în luna mai) unde a obţinut o medie peste 9, iar în două săptămâni, mai exact în data de 27 iunie, va pleca în SUA la academia West Point.

Miercuri, 13 iunie, în curtea Colegiului Militar Dimitrie Cantemir de la Breaza, Răzvan Cristea, elev plutonier adjutant, cel mai înalt grad pe care îl poate obţine un elev care studiază într-o şcoală militară, a condus ceremonia ultimului apel. Este o onoare care i se oferă celui mai bun.