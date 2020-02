Primăria Ploieşti cere şcolilor să se doteze cu dozatoare cu dezinfectant, în contextul crizei provocate de coronavirus

Acesta a preciziat, într-o mesaj postat pe pagina de Facebook, că a solicitat şcolilor să se doteze cu dozatoare de dezinfectant.

”Am convocat astăzi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, în contextul situaţiei provocate de posibila apariţie a unor cazuri de coronavirus COVID - 19.

În acest sens, am solicitat verificarea periodică a unităţilor de învăţământ din municipiul Ploieşti, pentru a ne asigura că sunt dotate cu produse pentru igienă. Totodată, am dispus ca la fiecare unitate de învăţământ şi instituţie publică aflată în subordinea primăriei să fie montate dozatoare cu dezinfectant. Am cerut celor prezenţi fermitate în aplicarea măsurilor şi o comunicare rapidă şi eficientă atât între instituţii, cât şi în raport cu ploieştenii.

Recomand prundenţă în abordarea subiectului, dar, în acelaşi timp, vă rog să respectaţi solicitările Ministerului Sănătăţii, care ţin în primul rând de igiena personală”, scrie Adrian Dobre pe pagina sa de Facebook.

În acelaşi timp, unităţile sanitare din Ploieşti vor limita accesul aparţinătorilor în saloane.