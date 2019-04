Preşedintele CJ Prahova a cerut demisia tuturor directorilor din Spitalul Judeţean Ploieşti. „Dacă s-ar fi îngrijit de spital, nu am fi ajuns în această situaţie“

Bogdan Toader, preşedintele CJ Prahova, a anunţat miercuri, 3 aprilie 2019, că a cerut demisia întregii conduceri a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Decizia vine după vizita inopinată a ministrului Sănătaţii, Sorina Pintea, în timpul căreia au fost constatate o serie de nerguli grave.

Pintea a cerut doar demisia directorului de îngrijiri medicale, post ocupat de asistenta şefă.

La patru zile de la vizita ministrului la cel mai mare spital din Prahova, Bogdan Toader a decis că nu poate să învinovăţească doar o singură persoană pentru felul în care este administrată unitatea medicală.

”Dacă s-ar fi îngrijit mai bine de acest spital, n-am fi ajuns în această situaţie mai ales că bani sunt. Am avut astăzi (miercuri, 3 aprilie 2019, n.r) o discuţie cu managerul. El mi-a spus că, dacă i se cere, îşi va da demisia. I-am spus că nu cred că este singurul vinovat pentru că nu poate doar el să fie vinovat. Nu este doar o singură persoană, este vorba de mai multe persoane care aveau atribuţii şi trebuiau să se îngrijească. Şi economicul să cumpere mopuri şi cel de la îgrijiri să-i înveţe cum să le folosească şi alţii care trebuia să urmărească cum sunt folosite. Nu e vina unei persoane. Iar dacă am cerut nu am cerut demisia unei persoane, ci la toţi, manager, director medical, director economic şi directorul de îngrijiri medicale”, a declarat, pentru ”Adevărul”, Bogdan Toader preşedintele CJ Prahova.

Acesta a precizat că decizia în ceea ce priveşte demisia managerului şi a celor trei directori din cadrul SJU va fi luată joi, 4 aprilie, când va avea loc şedinţa Consiliului de Administraţie al Spitalului.

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, a venit, la sfârşitul săptămânii trecute, într-o vizită neanunţată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Aceasta a fost nemulţumită de felul în care se făcea curăţenie în secţiile unităţii medicale, de timpii de aşteptare la Unitatea de Primiri Urgenţe, dar şi de felul în care medicii se adresau pacienţilor. Pintea a declarat că va propune chiar şi retragerea acreditării pentru SJU Ploieşti.

