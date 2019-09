Povestea tulburătoare istorisită de un jandarm în misiune. Cum a salvat viaţa unui bărbat din întâmplare. „Dacă aş fi omorât şarpele, omul acesta ar fi murit“

”Astăzi un şarpe a salvat viaţa unui om” este titlul unei postări publicate pe pagina sa de Facebook în care Florin Tudoran descrie cum a reuşit să mai dea o şansă unui om al străzi, aflat în agonie şi pe care nimeni nu-l băga în seamă.

Jandarmul a fost solicitat, duminică dimineaţă, să intervină la un centru comercial din Ploieşti unde clienţii au semnalat prezenţa unui şarpe. Jandarmul a luat şarpele şi, în loc să-l omoare, s-a retras într-o zonă izolată din oraş unde l-a eliberat pe un câmp din apropierea Gării de Nord din Ploieşti. Acolo a aflat de la un gardian că într-un tufiş se află culcuşul unui om al străzii. Florin s-a apropiat să vadă ce este cu omul şi aşa a realizat că bărbatul se afla în agonie şi are nevoie urgentă de ajutor medical. A chemat Ambulanţa, iar bărbatul a fost preluat de echipalul medical şi dus la spital.

”Dacă aş fi omorât şarpele, omul acesta ar fi murit”

”Astăzi, Dumnezeu m-a pus la încercare printr-un lanţ de evenimente succesive testându-mi inima, miza fiind foarte mare în cazul în care treceam testul, iar dacă aş fi trişat şi aş fi picat testul, rezultatul ar fi fost dezastruos la propriu”, scrie Florin Tudoran, convins că apelul la 112 pentru intervenţia la magazine era de fapt un apel disperat venit din neant pentru salvarea bărbatului fără adăpost.

”Puteam să mă duc să eliberez şarpele în orice alt loc din oraş, dar eu m-am dus la Gara de Nord. De ce tocmai în acel loc? (…) Dacă aş fi omorât şarpele, omul acesta ar fi murit. Era salvat. SALVAT DE UN ŞARPE! ”, se întreabă Tudoran.

Florin Tudoran, FOTO Diana Frîncu

Redăm integral povestea postată de jandarmul ploieştean pe pagina sa de facebook.

” ASTĂZI, UN ŞARPE A SALVAT VIAŢA UNUI OM!

Sunt Florin Tudoran, subofiţer jandarm din Ploieşti.

Astăzi, Dumnezeu m-a pus la încercare printr-un lanţ de evenimente succesive testându-mi inima, miza fiind foarte mare în cazul în care treceam testul, iar dacă aş fi trişat şi aş fi picat testul, rezultatul ar fi fost dezastruos la propriu.



Să vă povestesc.

Azi, 29.09.2019, eram în serviciu (patrulă auto) cu încă patru colegi. În jurul orelor 10.30, am primit un apel telefonic, care ne solicita prezenţa pe str. Ghe. Doja, lângă magazinul Mega Image, unde a fost văzut un şarpe. Intră în atribuţiile noastre să îndepărtăm pericolul pe care îl prezintă reptilele.



Ne-am deplasat la faţa locului, unde am găsit cetăţeanul care a făcut apelul. Acesta împingea un căruţ cu diverse obiecte şi în timp ce se deplasa către piaţa centrală, a văzut un şarpe de peste

1m lungime, care traversa strada. Când a ajuns şarpele pe partea pe care se deplasa dumnealui, a reuşit să pună roata căruţului pe corpul şarpelui imobilizându-l şi a apelat 112.

Aşa am găsit noi şarpele. Prins sub roata căruţului acelui om.

Părea mort. Un coleg s-a uitat pe google să vadă ce specie e şi dacă e veninos. Era un şarpe de casă total inofensiv, care atunci când e încolţit, face pe mortul.

L-am apucat cu grijă cu mâna de lângă cap, iar cu cealaltă mână am apucat corpul, pentru a-i susţine greutatea. Deoarece eram în plin oraş, în zonă foarte aglomerată, a trebuit să mergem cu el într-o zonă unde să îl putem elibera în siguranţă atât pentru şarpe, cât şi pentru cetăţeni. Aşa că ne-am deplasat spre Gara de Nord a Ploieştiului, prin apropierea căreia trece râul Dâmbu, malurile acestuia în acea zonă, fiind acoperite de vegetaţie abundentă.



Am eliberat şarpele în mediul lui natural, lăsându-i dreptul la viaţă.

De ce şarpe? De ce tocmai acel loc?

De ce şarpe? De ce tocmai acel loc? De ce i-am acordat atâta atenţie şi timp în loc să-i strivesc capul şi să-l arunc?

Am înţeles mai pe urmă.

După ce am eliberat şarpele, am mers la poarta uzinei 24 Ianuarie, ca să mă spăl pe mâini. I-am spus agentului de pază despre intenţia mea, rugându-l să-mi dea voie să mă spăl la cişmeaua de lângă poartă. În timp ce mă spălam, i-am povestit despre şarpele eliberat. Acesta mi-a spus:

-Vezi că în zona unde l-ai eliberat, doarme un om în boscheţi! L-am auzit joi noaptea cum urla (azi fiind duminică) şi mormăia acolo. Cred că e tot acolo.



L-am rugat să-mi arate locul cu pricina. M-a condus către gardul care delimitează parcarea uzinei de prundul râului şi m-am uitat peste gard, din acel loc. Într-adevăr, printre lăstărişul prundului, am văzut un om culcat jos, într-o parte.

M-am dus imediat la maşină, am anunţat colegii şi împreună ne-am deplasat la cetăţeanul culcat, să-l vedem dacă e ok, sau dacă are probleme.



Omul, arăta jalnic. Am încercat să comunic cu el, să-i văd reacţia. A reacţionat extrem de slab. M-am întrebat dacă e beat. O privire în jur, m-a lămurit imediat. Era bolnav, într-o stare destul de gravă. În jurul lui, nu era nici un pet gol de bere sau recipient care ar fi conţinut alcool. Colegii mei au înţeles imediat situaţia şi în timp ce eu vorbeam cu cetăţeanul căzut, ei au anunţat serviciul de ambulanţă.



Gheorghe Gore, bărbatul salvat de jandarmul Florin Tudoran, a fost preluat de Ambulanţă şi dus la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti. În prezent se află la secţia ATI FOTO Florin Tudoran

A venit o ambulanţă în timp foarte scurt, cu personal extrem de amabil şi grijuliu.

Împreună cu colegii şi cu cei de la ambulanţă, am transportat pe o targă-prelată (nu-i ştiu denumirea) pe cel bolnav, din lizieră până la ambulanţă.



Omul era rece. Foarte rece. Avea buzele foarte crăpate în zona dinspre interiorul gurii, încât nu putea închide gura. Nările erau acoperite de o coajă extrem de groasă de mucozităţi, din cauza cărora era imposibil să respire pe nas. Emana un miros groaznic. A fost auzit de agentul de pază strigând, joi noaptea. Cu trei zile în urmă. Acum nu mai putea scoate nici un sunet.

Am simţit o mare uşurare când l-am văzut în ambulanţă. Dacă aş fi omorât şarpele, omul acesta ar fi murit. Era salvat. SALVAT DE UN ŞARPE!

E ora 22.50 şi tot dau telefoane la Spitalul Judeţean, să mă interesez de soarta acelui om, a cărui identitate mi-a rămas necunoscută. Nu i-am dat de urmă la telefon. Sistem încâlcit! Mâine voi merge la spital să-l caut.

Vă doresc o seară liniştită, iar tuturor colegilor care fac serviciul în ţară, SERVICI UŞOR!”, scrie Florin Tudoran.

Oare de câte ori om fi trecut pe lângă aceşti oameni fără să-I băgăm în seamă?

Imediat după ce Florin a postat textul său pe Facebook, mulţi dintre cei care l-au citit au simţit nevoia să acuze gardianul public pentru că nu a intervenit el să ajute brăbatul aflat în suferinţă. Jandarmul îi ia apărarea şi spune ca, înainte să aruncăm cu pietre, să ne gândim de câte ori am trecut noi pe lângă un om al străzii fără să-i întindem o mână.

”Eu nu-l incriminez deloc pe gardian. El mi-a atras atenţia că, dacă eliberez şarpele în acea zonă, este posibil să ajungă la bărbatul care zăcea acolo. Nu şita în ce stare este omul. În Ploieşti sunt zeci de oameni ai străzii. Este suficient să mergeţi în Gara de Sud şi veţi vedea inclusiv femei bătrâne, nu doar bărbaţi, care stau şi vara şi iarna direct pe betonul rece. Oare de câte ori om fi trecut pe lângă aceşti oameni fără să-I băgăm în seamă? Nu doar că îi ocolim, ne şi împiedicăm de ei şi tot nu facem nimic”, spune Florin.

Bărbatul salvat de jandarm are 55 de ani, se numeşte Gheorghe Gore şi se află la Terapie Intensivă, la Spitalul Judeţean din Ploieşti. Deocamdată nu i se cunoaşte povestea, nu se ştie dacă are sau nu familie şi care este motivul de a ajuns să trăiască pe străzile din Ploieşti.