Povestea egipteanului care a incendiat o casă de schimb valutar din Ploieşti. Era neplătit de luni de zile

Bărbatul a incendiat sediul societăţii, atunci când angajatele l-au luat peste picior şi au refuzat să-i dea banii.

Ayyad Raafat este acuzat de tentativă de tâlhărie şi distrugere şi se află în custodia Poliţiei Prahova. Acesta protesta în vara anului trecut în faţa Palatului de Justiţie din Ploieşti. Se plângea că nu şi-a mai primit salariul de la firma de construcţii unde lucra şi cerea ajutorul statului român.

”Familia mea din Egipt nu are bani. De trei luni de zile eu stau fără bani. Am fost la biroul de emigrări, la poliţie, la ambasadă. Nu pot să ne ajute cu nimic legat de acest contract de muncă. Am nevoie de salariul meu, de permisul de muncă pentru că am plătit mai mulţi bani”, declara Ayyad Raafat în luna mai când protesta în faţa Palatului de Justiţie din Ploieşti, alături de alţi colegi de serviciu şi ei cetăţeni străini, aduşi de angajatorul român să lucreze în construcţii.

Situaţia financiară a egipteanului se pare că s-a agravat în ultimele luni, aşa că din disperare a făcut gestul necugetat. Pe 22 decembrie a cumpărat o sticlă cu motorină de la o benzinărie din Ploieşti şi a plecat hotărât să jefuiască o casă de schimb valutar din centrul oraşului. A făcut o greşeală care avea să-l şi dea de gol mai târziu. Cu masca pe faţă şi cu gluga pe cap, bărbatul le-a întins angajatelor de la casa de schimb un bilet pe care scrisese greşit gramatical un mesaj de ameninţare: ”Dămi bani sau greşeşti la birou”. Cele două femei au crezut că au de-a face cu un bărbat cu probleme psihice şi nu l-au luat în serios, ba chiar l-au invitat să iasă afară din sediu. Deranjat de atitudinea celor două, egipteanul a scos sticla în care se afla motorină, a stropit ghişeul şi geamul despărţitor apoi a dat foc. N-a reuşit să pună mâna pe bani şi pentru o perioadă a rămas neidentificat.

Poliţiştii au mers iniţial pe varianta oferită de angajatele casei de schimb valutar. Au verificat persoanele cu probleme psihice, care se potriveau descrierii şi care aveau antecedente violente. Ulterior au realizat că textul de pe bileţel era tradus cu ajutorul aplicaţiei google translate, iar atacatorul ar putea fi un cetăţean străin, nu un român care nu ştie să scrie corect.

Ayyad Raafat a fost identificat şi prins la trei săptămâni de la atac. Potrivit anchetatorilor, egipteanul s-a prevalat de dreptul la tăcere şi a refuzat să dea declaraţii. Acesta a fost prezentat instanţei penale a Judecătoriei Ploieşti cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis solicitarea procurorilor, astfel că egipteanul a fost arestat pentru 30 de zile şi se află deja în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al Poliţiei Prahova.

Bărbatul se află în România de aproximativ un an şi avea permis de şedere în vigoare. Nu-şi recunoaşte fapta şi refuză să colaboreze deocamdată cu autorităţile române. Poliţia Prahova are însă suficiente probe pentru a-l incrimna pe muncitorul egiptean.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Hoţii care au dat atacul la bancomatul din Sinaia au pierdut pe drum o sumă uriaşă de bani. Cum au reuşit să scape de poliţie

UPDATE Bancomat aruncat în aer la Sinaia. Hoţii sunt căutaţi în pădure