Povestea copilului care se fotografia cu centura tatălui său. Cum a ajuns să lupte pentru titlul de campion mondial la box profesionist

Cunoscut în România în special pentru cariera sa din kickboxing şi MMA, Amansio se antrenează acum la Londra cu gândul de a-i călca pe urme idolului său, Leonard Doroftei.

Don Charles Boxing, clubul patronat de antrenorul care i-a pregăit pe Anthony Joshua, Dereck Chisora şi Dillian Whyte i-a oferit lui Amansio Paraschiv un contract valabil pentru doi ani, scopul fiind un titlul mondial.

Amansio Paraschiv este în Londra din primăvara acestui an şi simte că parte din visul său de când era doar un copil s-a îndeplinit deja. Lucrează la cel mai înalt nivel cu o echipă de profesionişti care îl antrenează pentru titlul mondial. După o perioadă nefastă, când chiar se gândise să pună capăt carierei sale sportive, luptătorul ploieştean a prins din nou drag de ring şi aşteaptă primul meci de box profesionist.

Amansio Paraschiv, luptători MMA şi K1, acum pugilist profesionist, membru în echipa lui DON Charles

” Am venit în Anglia pentru că prima dragoste nu se uită. Am început de la zece ani boxul şi aceata este latura mea de bază, prin ea mă manifest şi în ring, mă caracterizează mult mai mult. Boxul profesionist este destul de diferit faţă de boxul amator, iar acum trebuie să învăţ multe lucruri noi. Am şansă să am alături de mine una dintre cele mai bune echipe de box profesionist din lume, şi pe latură de management şi ca echipă de antrenori. Don Charles este antrenorul principal, dar lucrez în paralal cu un antrenor de condiţie fizică, un tehnician şi cu doi antrenori de palmare. Este cu totul altceva, alt nivel”, spune Amansio.

Drumul de la sala de sport de cartier din Ploieşti şi până la Londra, în clubul care pregăteşte de ani de zile campioni mondiali, nu a fost deloc uşor pentru tânărul ploieştean. A început boxul când încă nu împlinise zece ani, mânat de tatăl său, dublul campion mondial Gheorghe Petrică Paraschiv. Prima ”luptă” nu o va uitat niciodată, mărturiseşte Amansio. Avea nouă ani, iar competitori erau băieţi de vârsta lui, dar mult mai bine antrenaţi.

Prima luptă

”Prima dată când m-a luat într-o sală de box m-a urcat în ring şi m-a pus să mă bat cu copii de vârsta mea. Mi-amintesc că am început să plâng pentru că erau copii mai mari, iar eu eram un slăbănog de 20 de kilograme. Plângeam de ciudă că nu puteam să-i înving, dar tata m-a ambiţionat, îmi tot spunea că continui lupta”, povesteşte Amansio.

De la această primă confruntare, supravegheat îndeaproape de tatăl său, Amansio a reuşit să fie selectat în lotul naţional de box (2006-2007), unde i-a întâlnit pe Titi Tudor ”Prosop”, pe Leonard Doroftei, idolul său acum, dar şi pe Dorel Simion. Toate aceste glorii ale sportului naţional au stat la baza carierei tânărului pugilist. După o serie de titluri naţionale, europene şi participări la turnee mondiale de box amator, Amansio Paraschiv a decis să schimbe arena şi să se îndrepte către un sport mult mai spectaculos, dezamăgit de un meci unde a fost ”furat la puncte”, în Azerbaijan. Dar până la K1, Amansio a fost la un pas să pună mănuşile în cui, aşa cum se spune. Un medic din Ploieşti l-a determinat să nu renunţe.

Amansio susţine că cel mai important în sportul profesionist este talentul pe care el l-a moştenit de la tatăl său, dar dacă nu ar fi avut în spate o echipă de profesionişti care să-l antreneze şi oameni care să-l sprijine nu ar fi ajuns în topul mondial al luptătorilor FOTO Arhivă personală

”Am venit de la un turneu din Baku şi eram dezamăgit că pierdusem acolo în sferturi de finală. Nu pierdusem de fapt, m-au furat la puncte şi am fost la un pas să mă las de sport, s-o apuc pe alte căi. Dar, datorită medicului Eduard Limboşanu din Ploieşti m-am pus din nou pe picioare. El m-a luat şi mi-a făcut tranziţia dintre box către kickboxing. M-a îndrumat să continui să fac sport, m-a şi ajutat financiar foarte mult, pe mine şi pe familia mea. Atunci abia o întâlnise pe soţia mea, ne mutasem împreună şi nu ne era uşor. Domnul doctor Limboşanu mi-a arătat drumul spre K1”, mărturiseşte Amansio. Mişcarea nu a fost de rău augur, luptătorul ploieştean devenind în scurt timp campion mondial la superkombat la categoria 70 de kilograme şi dublu campion european la K1, confruntându-se cu cei mai puternici luptători din acest domeniu, printre care şi Georgio Petrosyan.

Gheorghe Paraschiv, dublu campion mondial la box, în anii 90 FOTO Arhiva personală

Lupta cu pofta de sarmale mai dură decât cea din ring

Deşti avea o carieră promiţătoare în K1, Amansio a decis să revină în ringul de box, adevărata lui pasiune. Despre box, Amansio spune că este o adevărat artă unde trebuie să desenezi cu pumnul. Punctul său forte este ”uppercutul de stânga la ficat, arma mea secretă pe care o ador”. Este mult mai matur acum şi conştient cât de importante sunt pentru un sportive care îşi doreşte performanţa, disciplina impusă de echipă de profesionişti, dar mai ales lupta interioară şi abiţia de a urma un program extreme de strict. Până să ajungă din nou în ringul de box, Amansio recunoaşte că mai întâi duce o luptă cu sine însuşi. Trebuie să stea departe de mâncarea românească de care îi este atât de dor pentru că în mai puţin de o lună urmează un meci care îi va decide cariera viitoare.

”Deja am început o dietă foarte severă pentru că eu am venit cu 80 de kilograme. Eu fiind un gurmand, îmi place să mănânc foarte mult, eram un pic ”umfalt”, acum am slăbit foarte mult, am 74 de kilograme. Am un program foarte sever, foarte mulţi carbohidraţi, carne slabă, nu de porc, foarte multe fructe, multe lichide, sucuri, citrice. Am trei mese pe zi, între ele două gustări, dar totul este foarte atent măsurat. Fără ciocolată, fără dulciuri, gustările sunt aproape doar fructe, Dar, recunosc că mi-e poftă de cozonac şi de sarmale”, spune tânărul luptător.

În Londra, competiţiile sportive sunt încă incerte, astfel că ploieşteanul nu poate spune când va participa la prima gală. Cert este că în iunie va avea un meci amincal cu un sportiv din Anglia, Florian Marcu, de origine albanez.

Miza

”Este ca un fel de interviu al meu. Este un meci de cinci reprize, un test care este foarte important pentru mine. Vor să vadă potenţialul meu în luptă nu doar în sala de antrenament, să vadă la ce nivel sunt eu”, spune Amansio.

În funcţie de ceea ce se va întâmpla la acest prim test, Amansio va cunoaşte cel mai probabil şi titlul pentru care se va lupta. Obiectivul este ca în doi ani de zile să câştige un titlul european sau intercontinental. ”Dacă câştig acest titlul se activează al treilea an de contract al cărui obiectiv este titlu mondial”, explică Amansio Paraschiv.

CV Amansio Paraschiv

De 5 ori campion naţional la box amator în perioada 2006-2010

Peste 150 de meciuri la amatori

Locul I la turneul de calificare la Campionatul Mondial din Azerbaidjan (calificare la CM)

Dublu campion european la K1 (WAKO)

Campion intercontinental WKN 72 kg

Campion intercontinental AFSO 71 kg

Campion mondial Superkombat