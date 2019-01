Patru elevi ai Colegiului „Mihai Viteazul” din Ploieşti au fost admişi la Oxford şi Cambridge „Nu am dormit cu o seară înainte să primesc rezultatul”

Vestea au primit-o toţi patru la începutul acestui an, după ce au trecut prin mai multe etape de preselecţie, inclusiv interviuri pe care le-au susţinut chiar în Anglia.

Lavinia Marin (17 ani) va studia franceză-spaniolă la Cambridge, Costin Matei Banu şi Adrian Căpraru, ambii în vârstă de 18 ani, vor studia Computer Science la Oxford, iar colegul lor de clasă Valentin Datcu se va specializa în biologie şi chimie la aceeaşi prestigioasă universitate. Toţi sunt decişi ca la finalul studiilor să rămână în Anglia, dar nu exclud ca la un moment dat să revină în ţara natală, dacă vor apărea oportunităţi care să-i atragă.

Lavinia Marin este singura dintre elevii LMV din Ploieşti care a fost admisă în acest an la Cambridge. Este atrasă de studiul limbilor străine, un domeniu în care s-a pregătit intens încă din primele zile de şcoală.

Lavinia Marin va studia la Cambridge franceza şi spaniola FOTO Diana Frîncu

A excelat la concursurile naţionale şi internaţionale de limba franceză şi limbă română, iar acum vrea să se specializeze în limba spaniolă. Spune că mama ei a fost cea care a susţinut-o şi a îndemnat-o în acelaşi timp să aplice la unviersitatea britanică, iar rezultatul a surprins-o foarte mult, pentru că procesul de preselecţie a fost unul extrem de complicat şi anevoios şi a constat inclusiv într-un set de interviuri pe care Lavinia le-a susţinut chiar la Cambridge.

”Rezultatul meu la Cambridge nu este unul de moment şi asta vreau să sugerez tuturor elevilor care visează să ajungă acolo. De 12 ani de când a început cariera mea de elev am încercat să particip la cât mai multe concursuri naţionale şi internaţionale. Astfel m-am remarcat la olimpiada de română, la concursurile de limba franceză, am încercat să învăţ şi limba germană şi am reuşit până la un anumit punct.



Procesul de admitere a fost unul destul de anevoios, pentru că a cuprins şi eseuri pe care le-am trimis chiar acolo în Anglia, apoi am fost invitată la un interviu ce s-a ţinut chiar la Cambridge, după care am dat şi câteva teste de limba engleză, de limbă franceză şi în cele din urmă, profesorii care m-au examinat au luat fericita decizie de a mă accepta acolo. Să ajungi la Cambridge este un ţel intangibil la început, dar pe măsură ce-ţi pui asta în minte el devine şi mai aproape şi mai aproape. Este intangibil când te gândeşti că ai doar un an la îndemână, dar dacă munceşti de la început şi dacă eşti fixat pe ceea ce vrei să realizezi, lucrurile nu mai sunt atât de complicate, sunt din ce în ce mai reale şi se transformă dintr-un vis în realiate sută la sută. Fericirea a venit după foarte multe emoţii pentru că, vă daţi seama, procentul de copii acceptaţi este unul foarte mic”, a declarat Iulia Lavinia Marin.

Elevii din Ploieşti vor pleca la studii în Anglia în octombrie, cu condiţia să obţină cel puţin media 9 la Bacalaureatul pe care îl vor susţine în România FOTO Diana Frîncu

Ceilalţi trei colegi ai Laviniei, Costin, Adrian şi Valentin, au ales Oxford pentru a se specializa în domenii tehnice. Băieţii sunt colegi de clasă încă din primul an de şcoală, iar pe parcursul carierei lor de elevi s-au susţinut în permanenţă în timpul concursurilor la care au participat şi mai ales în timpul testelor pe care le-au susţinut pentru selecţia la universitatea britanică. Toţi spun că pentru a ajunge la acest rezultat s-au pregătit intens, cel puţin patru ore zilnic, încă din clasele primare, iar faptul că au fost prezenţi în permanenţă la olimpiadele de matematică, informatică şi fizică an de an i-a ajutat enorm.

”Am fost ultimul care a primit vestea”

”Vestea am primit-o iniţial printr-un mail, iar astăzi am primit şi o scrisoare de la ei în care îmi ofereau locul, îmi spuneau despre cazare şi despre ce notă am nevoie la BAC. Am nevoie de 9.50 la matematică şi fizică şi 9 în general. Urmează apoi să mai primesc informaţii legate de împrumutul pentru taxele de şcolarizare. Să primesc vestea că am fost acceptat a fost pentru mine foarte liniştitor pentru că seara înainte să primesc rezultatul nu am dormit, sincer. Am avut emoţii foarte mari, mai ales că dintre prietenii mei eu am primit vestea ultimul.



Chiar mă bucur foarte mult că am fost acceptat. Abilităţile pe care le-am dezvoltat ca să pot fi acceptat la Oxford le-am dezvoltat de-a lungul întregii mele perioade de educare. Din clasa I mă tot duc la concursuri de matematică şi din clasa a V-a am descoperit informatica şi fizica, practic întodeauna am lucrat pentru materiile acestea şi asta cred că m-a ajutat foarte mult. Am fost acceptat la cursul de Computer Science, poate fi destul de dificil, dar merită să încerci. Este un domeniu foarte larg unde oricine are şanse să exceleze. Colegii mi-au fost aproape, am lucrat foarte mult împreună pentru concursurile la care am participat, dar şi pentru aceste interviuri. Cei din familie au fost mult mai emoţionaţi decât mine, lor cred că le este mai greu, ştiind că eu probabil o să plec să studiez în altă ţară. Pe viitor nu sunt sigur dacă mă voi mai întoarce în ţară, aş vrea să fac cercetare în computer science doar că nu sunt sigur unde, depinde ce oprotunităţi apar nu mă deranjează nici să mă întorc în ţară nici să rămân acolo”, spune Costin Matei Banu.

Costin Banu

Împreună cu Matei Costin va merge la Oxford şi Adrian Căpraru, care a fost şi el admis la cursul de Computer Science. Adrian şi-a pus în gând încă de mic să ajungă să studieze la una dintre cele mai mari universtiăţi din lume şi s-a pregătit pentru asta din clasa a V-a.

”Acum este un vis împlinit. Eu personal m-am pregătit prin participarea la concursurile de matematică şi informatică, uneori şi la fizică. Am fost la concursurile naţionale, unde am obţinut zece medalii până acum. M-am pregătit constant din clasa a V-a, cam patru ore pe zi. Unii ar spune că este imposibil asta, dar cu ajutorul sportului am reuşit să mă recreez. Fac handbal tot din clasa a V-a, am reuşit să le îmbin cumva pe toate. După ce o să termin facultatea în Anglia mi-aş dori să rămân puţin acolo, să-mi găsesc un loc stabil, dar mi-aş dori ca în cele din urmă să mă întorc în România pentu a-mi crea un business de succes”, spune Adrian.

Adrian Căpraru

Dacă colegii lui de clasă au ales informatica, Valentin Datcu spune că este mai degrabă atras de genetică, un domeniu în care urmează să se specializeze tot la Oxford din octombrie 2019. A fost admis la cursul de bio-chimie în condiţiile în care concurenţa a fost foarte mare, opt pe un singur loc.

Valentin Datcu

”Aşteptam de foarte mult timp răspunsul. Ştiam că va veni pe data de 9 ianuarie. M-am bucurat foarte mult şi sunt nerăbdător să ajung în octombrie la Oxford. Aplicaţia am depus-o în septembrie şi a constat iniţial într-un eseu în care trebuia să vorbesc despre rezultatele mele care m-ar califica să urmez un curs la Oxford şi apoi a continuat în decembrie cu un set de interviuri în urma căruia s-a luat decizia. Eu am aplicat pentru bio-chimie pentru că întotdeauna am fost pasionat de aceste domenii, dar şi de genetică şi am considerat că acest curs mi se potriveşte cel mai bine. Momentan îmi este foarte greu să mă gândesc la viitor, dar cred că o să rămân acolo după ce voi termina studiile. O să termin facultatea peste patru ani şi multe lucruri se vor schimba până atunci, dar momentan mă gândesc să rămân în Marea Britanie”, a declarat Valentin.

Anual, 20 la sută dintre elevii colegiului ploieştean pleacă să studieze la unviersităţi din străinătate, iar cei mai mulţi dintre ei nu se mai întorc în ţară. Profesorii din Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Ploielşti recunosc astăzi că marea provocare nu este să pregătească elevi pentru universităţi de top din lume, ci să-i determine să revină, la finalul studiilor, în România.