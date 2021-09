Mohammad Murad, interesat să investească în penitenciarul-muzeu Doftana. Primar: „Zece milioane de euro numai pentru reabilitare”

Un important investitor a anunţat autorităţile locale că este interesat că preia în concesiune „Bastilia României”, denumită astfel pentru că nimeni nu a reuşit să evadeze de aici, şi să investează pentru renovare zece milioane de euro. Edilul de la Telega, Costel Brezeanu, a precizat că investitorul a depus deja o cerere la primăria din comună pentru concesionarea clădirii muzeului şi a terenului din jur, iar autorităţile urmează să dea curs solicitării, respectând procedurile administrative legale, evaluare, caiet de sarcini, licitaţie, în următoarea şedinţă de Consiliu Local.

„Am găsit un investitor care vrea să concesioneze muzeul Doftana, este dispus să investească zece milioane de euro numai pentru reabilitare. Acum, în prima şedinţă (de Consiliu Local n.red.) a făcut cerere, iar la următoarea şedinţă urmează să facem caiet de sarcini, evaluare ca să ştim de unde plecăm şi să aprobăm concesiunea. Muzeul trebuie reabilitat conform celor ce stabileşte Ministerul Culturii şi apoi să facă şi el (investitorul - n.red.) ce doreşte acolo, hotel sau ce-o vrea să facă. Primul pas este făcut”, a explicat edilul din Telega.

Surse din cadrul administraţiei locale au precizat pentru ziarul „Adevărul” că investitorul interesat de penitenciarul muzeu Doftana este omul de afaceri libanez Mohammad Murad, unul dintre cei mai importanţi antreprenori din România în domeniul HoReCa, deţinătorul lanţului de hoteluri Phoenicia.

Ce spune Mohammad Murad

Contactat telefonic, Mohammad Murad nu a confirmat întru totul informaţia, dar a recunoscut că este interesat „de mai multe obiective turistice” din zonă. Acesta a precizat că a achiziţionat deja un teren de nouă hectare la Valea Doftanei, comună care se află în vecinătatea comunei Telega. „M-am interesat, dar momentan am luat terenul la Valea Doftanei de nouă hectare, urmând să facem un complex turistic acolo. Aşa e, ne-am interesat în zonă ce mai e, obiective turistice, dar acolo e cu totul altceva. M-am interesat de mai multe chestii, dar momentan am preferat să luăm un teren de la privat ca să putem să facem un proiect acolo frumos. Nu am găsit un teren (la Telega n.red.) aşa, care să se potrivească cu proiectul pe care îl avem”, a declarat, pentru ziarul ”Adevărul”, omul de afaceri libanez.

Totuşi, informaţia privind prezenţa antreprenorului libanez la Telega a fost confirmată de mai mulţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale. Sursele citate au precizat că Mohammad Murad a venit la Telega în luna august şi a vizitat terenul şi clădirea muzeului Doftana, arătându-se încântat de ceea ce a descoperit acolo.

Proiectul privind reabilitarea fostului penitenciar Doftana are în vedere renovarea unei părţi din ceea ce a mai rămas în picioare din vechea clădire şi transformarea ei într-un muzeu al comunismului, iar pe terenul liber să fie construit un complex turistic care să respecte arhitectura închisorii.

Istoria închisorii Doftana

Istoria penitenciarului Doftana începe la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind dat în folosinţă în 1895. Aici au fost încarceraţi liderii comunişti, printre care s-a aflat inclusiv Nicolae Ceauşescu, Gheorhe Gheorghiu Dej, Ilie Pintilie, Emil Bodnăraş, dar şi legionarii Corneliu Zelea Codreanu şi Horia Sima. Clădirea a fost puternic afectată la cutremurul din anul 1940, iar penitenciarul a fost desfiinţat atunci, fiind transformat în muzeu, care a funcţionat până la începutul anilor 90.

În 2011, închisoarea, monument istoric de clasa A, cu o suprafaţă totală de aproape 11 hectare, a fost trecută din domeniul public în cel privat al localităţii Telega, iar valoarea acesteia a fost evaluată de specialişti la peste 1,2 milioane de euro. Clădirea a fost scoasă la licitaţie în repetate rânduri, dar nimeni nu a fost interesat să investească aici până acum.

Clădirea închisorii comuniste este, în prezent, o ruină. Acoperişul este total prăbuşit, iar din interior s-a furat cam tot ce se putea, de la fier vechi până la materiale de construcţii. În picioare au rămas doar pereţii, care sunt susţinuţi de vechile scări metalice. Chiar şi aşa, penitenciarul Doftana este valoros tocmai pentru că se află într-o zonă cu potenţial turistic uriaş. La Telega se află băile de sare, formate pe fostele ocne, în prezent închise din cauza unui litigiu civil între autorităţi şi fostul concesionar.

