„Minunile“ tânărului city manager care a modernizat Sinaia: „Dacă intervin eu, înseamnă că cineva nu-şi face treaba“

A reuşit să schimbe faţa oraşului montan şi este părintele conceptului de festival „Sinaia Forever” şi al singurului logo de oraş din România, „Aici şi Acum”

Într-o administraţie publică sufocată de „pile şi relaţii”, postul de city manager pare mai degrabă că a fost inventat pentru a servi anumitor interese. Majoirtatea primarilor au ignorat importanţa funcţiei. La Sinaia, însă, lucrurile au stat puţin altfel.

În 2004, odată cu câştigarea alegerilor, Vlad Oprea, primarul staţiunii, a schimbat radical echipa cu care avea să administreze oraşul timp de patru mandate. Marian Panait a fost primul om pe care noul edil l-a recrutat.

„Atunci, în 2004, a fost ideea de a face practică pe durata verii, pentru că eram încă la facultate, student la Ştiinţe Politice. Apoi, primarul Vlad Oprea mi-a sugerat să mai rămân puţin, să mă implic şi în organizarea festivalului, să văd cum este. Am mai rămas puţin, 16 ani”, spune Marian Panait.

Avea doar 22 de ani când a devenit consilierul primarului din Sinaia, iar propunerea a venit chiar în ziua când Vlad Oprea a fost învestit în funcţie. „Am fost adus în primărie pe ideea de a face proiecte. Aveam deja experienţă cu cercetaşii, unde lucrasem cu fonduri de pre-aderare, cum erau atunci, backgroundul fiind asigurat tot de cercetăşie, de trainingurile şi de cursurile pe care mi le-au oferit ei. Pentru mine era destul de uşor să înţeleg despre ce este vorba atunci când auzeam cuvnite de genul proiect, project management şi iniţiative civice. De aceea am şi acceptat oferta, dorind să aduc ideea asta de implicare a comunităţii în administraţie, pe care o preluasem din afară, convins fiind că se putea face şi la noi la fel ”, povesteşte Marian Panait.

A lucrat alături de Tudor Chirilă

Experienţa în organizarea de eveniment mare a căpătat-o lucrând alături de Tudor Chirilă, solistul trupei „Vama Veche”, şi de echipa lui, în acei ani implicată în „fabricarea” festivalului de la Sinaia.

„După doi ani, timp în care am învăţat şi eu de la oamenii lui Tudor Chirilă ce înseamnă management de eveniment, l-am preluat şi de atunci îl fac numai eu. Am mers pe ideea că festivalul acesta trebuie să rămână mereu şi să militeze în fiecare an pentru o cauză, de aceea noi tot schimbăm tema la fiecare ediţie”, îşi aminteşte Marian Panait.

„Via Sinaia” proiectul finanţat cu fonduri europene avea să schimbe radical imaginea staţiunii. 20 de milioane de euro au fost atraşi în 2007 de echipa condusă de Marian Panait, iar experienţa primului proiect de o aşa anvergură nu a fost uitată nici acum, după 12 ani.

„A fost o nebunie. Am dormit la propriu în primărie. Nimeni nu a crezut că noi, patru oameni cât eram atunci, vom scrie un proiect şi vom aduce 20 de milioane de euro. Când am primit documentul pe care scria admis la finanţare, am urlat în primărie ca un student care fusese acceptat la cine ştie ce universitate mare”, îşi aminteşte Marian Panait.

„Colegii mei m-au cules dintre bibliorafturi”

Drumul către cele 20 de milioane de euro nu a fost deloc uşor. Erau ani de pionierat în România pentru proiecte finanţate cu fonduri europene, iar emoţiile şi şicanele venite chiar din partea celor care ar fi trebuit să ajute, pe măsură.

„Finanţarea se obţinea pe ideea de primul venit, primul servit. Noi depunem documentele la Călăraşi, unde trebuia să mergem cu tonele de bibliorafturi, cu toate procedurile acelea groaznice, cu ficecare pagină ştampilată. În noaptea de dinaintea depunerii eram în primărie, am dormit acolo. Aveam bibliorafturile lângă mine, pe o banchetă de trei scaune. M-am pus acolo să mă uit din nou pe ele şi am adormit. La un moment dat, din cauza greutăţii, bancheta s-a rupt. Colegii mei m-au cules dintre bilbiorafturi. Atunci am zis că s-a spart ghinionul, chiar iese. Au urmat apoi ani de discuţii şi de tot felul de şicane şi eram convins că nu vom obţine nimic”, spune Marian Panait.

„Mai întâi am învăţat, dacă nu am ştiut. Acolo unde trebuie să intervin eu, dacă ceva nu merge cum trebuie, înseamnă că cineva nu-şi face treaba bine” – Marian Panait

Banii au venit însă, iar proiectul început în 2011 a fost finalizat în 2015, la zece ani de la depunerea documentaţiei. În paralel, echipa coordoantă de city managerul staţiunii Sinaia a reuşti să obţină finanţare europeană pentru încă alte 11 proiecte. Experienţa îi dă acum dreptul city managerului din Sinaia să ofere consultanţă şi altor primari din România. Deja lucrează cu Elena Lasconi, noul edil al oraşului Câmpulung, dar şi cu un primar de comună din Prahova. Sunt oameni care au înţeles cât de importantă este finanţarea europeană pentru dezvoltarea comunităţii, dar mai ales profesionalismul oamenilor din administraţia locală.

„Eu am mers pe ideea de lucru în echipă, lucru interdepartamental şi lucru susţinut, în sensul în care eu nu o să mă duc niciodată să trag la răspundere pe cineva pentru o activitate pe care eu nu o cunosc în detaliu. Iar colegul meu trebuie să ştie că eu îi pot ţine locul oricând, oriunde în primărie, de la registratură sau portar până la urbanism. Mai întâi am învăţat, dacă nu am ştiut. Acolo unde trebuie să intervin eu, dacă ceva nu merge cum trebuie, înseamnă că cineva nu-şi face treaba bine”, ne împărtăşeşte Marian Panait secretul succesului ca administrator public de oraş.

