În această a cincea ediţie, care s-a desfăşurat între 28 şi 30 septembrie pe elegantul domeniu de 120 de hectare, clasat monument istoric de importanţă naţională, şi-au dat întalnire călăreţi români şi străini, nu mai puţîn de 150 de cai, maeştri în artă ecvestră, arbitri internaţionali şi conducători de atelaje, care au contribuit la succesul aclamat de toţi al acestui eveniment hipic, unic în sud-estul Europei.



Pe parcursul celor trei zile, peste 10.000 de spectatori s-au bucurat, într-o atmosfera vibrantă, de competiţii internaţionale de înalt nivel : în primul rând concursul complet internaţional 3* şi Concursul Internaţional de Atelaje cu doi cai 3*, precum şi de alte concursuri naţionale şi internaţionale pentru discipline variate şi show-uri ecvestre.



Karpatia Horse Show, eveniment realizat, an de an, împreună cu Federaţia Ecvestră Internaţională (FEI) şi Federaţia Ecvestră Română (FER) a beneficiat anul acesta de participanţi şi arbitraj internaţional din Marea Britanie, Belgia, Austria, Bulgaria, Irlanda, Letonia, Polonia, Norvegia, Ungaria, precum şi de prezenţa comentatorului Spencer Sturmey, invitatul nostru special, care a prezentat de-a lungul carierei sale competiţii internaţional de renume din Marea Britanie, precum cele de la Burghley, Blenheim sau Hartpury.



Pentru a amplifica rezonanţa internaţională de care Karpatia Horse Show se bucură, anunţăm pentru 2019 introducerea Concursului Complet Internaţional pentru călăreţi şi cai 4* şi încadrarea competiţiei că etapă de calificare pentru Olimpiada Tokyo 2020.



“Suntem foarte încântaţi, atât eu, cât şi restul echipei, la finalul celei mai de succes ediţii de până acum a Karpatia Horse Show. Spaţiul ecvestru şi-a recăpătat strălucirea de altă dată, iar campionii au avut parte de gloria binemeritată! Recenziile primite au fost grozave dar, totuşi, să nu uităm că în spatele acestui eveniment se află muncă titanică a unei echipe”, a declarat Mihnea Vîrgolici, directorul evenimentului Karpatia Horse Show 2018.



Marea câştigătoare a ediţiei 2018 a fost britanica Roberta (Roo) Fox încheind ediţia cu două medalii de aur şi una de bronz. În cadrul Concursului Complet Internaţional 3*, ea s-a clasat pe locurile I şi III cu caii Eldorado van der Otterdijk şi Fleet Street şi a câştigat Concursul Complet Internaţional 2* cu calul Foguete de Valada. La competiţia de 3*, locul II i-a revenit lui Peter Tuska din Ungaria, iar la competiţia de 2*, lui Michael McGaffin, reprezentând Irlanda, ţară figurând pentru prima oară la Karpatia Horse Show.



Concursul Internaţional de Atelaje cu doi cai 3*, disciplină la care România este în Top 10 Mondial, a fost câştigat de Eduard Bartha care s-a clasat pe primele două locuri iar Babo Kalman a ocupat locul 3. România a mai câştigat o medalie de aur la Concursul Complet Internaţional 1* prin Călin Nemeş, o medalie de argint, la Concursul Complet Naţional Intro prin Sandra Takacs şi una de bronz tot prin Sandra Takacs la Novici. La PreNovici, Cătălina Sfetea de la C.S. Steaua s-a clasat pe locul I, Adrian Budean de la Universitatea Cluj pe locul II şi Rareş Brădăţean pe locul III. Alte medalii au revenit Bulgariei şi Ungariei.



Concursul Complet, competiţia definitorie a evenimentului, s-a compus că de obicei din trei probe, desfăşurate în decursul a trei zile: dresaj, cross-country şi sărituri peste obstacole, făcând apel la o multitudine de aptitudini, atât din partea călăreţului, cât şi din partea calului (antrenat pentru toate trei probele): măiestrie, disciplină, rezistenţă, viteză.

Cel mai intens moment al Concursului Complet a fost proba de cross-country, care s-a desfăşurat în cea de-a două zi de concurs, la 3*, pe o distanţă de peste 6 kilometri. Pentru a urmări proba de cross-country, publicul s-a putut deplasa de la un obstacol la altul de-a lungul traseului parcurs de călăreţi. În acest fel, au admirat măreaţă ruină a “Micului Trianon”, construit de arhitectul Dimitrie Beridey petru Gh. Grigore Cantacuzino, care domină întregul domeniu prin romantismul ei, bazinul în formă de cruce barocă, prin care călăreţii au sărit împreună cu caii lor, cursul fostei cascade de la poalele ruinei, turnul de apă sub formă de turn medieval, porţile monumentale ale domeniului, aleea cu castani sau platanul secular.



“Faţă de Domeniul Cantacuzino avem un respect şi o datorie, din acest motiv vrem să îl facem cunoscut publicului doar prin activităţi de o anumită ţinută, precum Karpatia Horse Show şi să promovăm istoria şi bogăţia arhitecturală a acestui loc. Din acest motiv, am instalat panouri pedagogice cu istoria domeniului, a familiei care are rădăcini în Bizanţ, dar şi cu viitorul a ceea ce am vrea să realizăm aici, dacă am putea consolida ruină. Toate biletele pe care le-am vândut la Karpatia Horse Show sunt destinate acestei cauze”, a precizat Irina Bossy–Ghica, proprietar al Domeniului Cantacuzino, administrat de Fundaţia Cantacuzino Floreşti.



Karpatia Horse Show 2018 s-a mai remarcat printr-o arena secundară, unde au avut loc competiţii de working equitation, o disciplină relativ nouă pe firmamentul sporturilor ecvestre, dar şi printr-un spaţiu VIP extins pentru a găzdui spectatori, parteneri şi evenimente private.



În afara Concursului Complet, cel mai aşteptat şi aclamat spectacol a fost cel al maestrului Miron Bococi. Invitatul special, supranumit şi vrăjitorul de cai, a încantat publicul cu caii săi Feeling, Bruce şi Talisman, cu care a dansat pe ritm de swing, dar mai ales cu Capriccio, armăsarul negru cu coamă să bogată, care unduia în ritmul muzicii cu părul despletit "al unei femei sălbatice".



Un alt moment special a fost concursul demonstrativ cu atelaje de patru şi şase cai, care au defilat în tandem în faţa publicului. Spectatorii au mai admirat o paradă de maşini de epoca de la Clubul Morgan Sports Car România şi o paradă a eleganţei, unde cele mai frumoase ţinute purtate de doamne şi domni au fost premiate. Totodată a avut loc şi lansarea brand-ului de pălării, DeCorina Hats, care a lansat cu această ocazie colecţia “Warriors”. Clasică defilare pe podium a fost înlocuită de o paradă călare, modelele fiind concurenţi în probele de echitaţie care purtau pălării în culori vibrante, cu forme atipice.



În premieră, la Karpatia Horse Show a fost amenajată şi o zonă dedicată eleganţei vestimentare, unde şi-au expus hainele şi accesoriile designeri români. Spaţiul a fost completat cu o zonă artizanală amplă obiecte realizate din piele, materiale ecologice sau ţesături. În acelaşi cadru, spectatorii au beneficiat de o terasă, unde au putut urmări pe ecrane transmisii live ale concursurilor şi show-urilor ecvestre şi s-au putut plimbă în parcul de 120 de hectare împreună cu animalele lor de companie. În tot acest timp, copiii au participat la ateliere creative, unde au experiementat pictură, olăritul, cusăturile româneşti, confecţionarea de jucării din lemn şi au beneficiat de o zonă de agrement unde au putut călări sau experimenta momente palpitante în zona Aventura Park.