Frumoasa rockeriţă care şi-a donat părul pentru femeile bolnave de cancer

Chimioterapia în cazul bolnavilor de cancer are, din păcate, şi efecte negative asupra organismului. Pacienţii îşi pierd integral părul, iar femeile care se află în această situaţie ingrată au nevoie uneori de o mică improvizaţie pentru a putea face faţă schimbării bruşte de imagine, pentru mai multă încredere de sine. O perucă din păr natural, cu tunsoare scurtă ajunge să coste peste o mie de euro, un preţ mult prea mare pentru un bolnav de cancer care are cu totul alte cheltuieli urgente în timpul terapiei.

Gestul Iuliei Lupea, originară din Câmpina, este cu atât mai special cu cât este cunoscută în comunitate pentru impresionanta ei podoabă capilară. Lupoaica este rockeriţă convinsă, membru fondator al Night Ravens LEMC, primul Law Enforcement Motorcycle Club din lume, format exclusiv din femei, toate angajate în instituţii de forţă (Poliţie, Armată, Jandarmerie sau jurişti de profesie). Când a apărut pentru prima dată în public fără imensa coadă negru-corb şi-a şocat prietenii, dar toţi i-au apreciat noul look, atunci când au aflat motivul.

„Au spus că nu se bagă să taie aşa un păr”

Iulia Lupea, secretar al chapterului central al Night Revans LE MC FOTO Arhivă Personală

„Patru frizerii au refuzat să-şi bage foarfeca în părul meu. Pur şi simplu au spus că nu se bagă să taie aşa un păr, chiar dacă le-am explicat tuturor motivul. Ştii cine mi l-a tăiat? Mi-a spus hai, spală-l, descurcă-l, prinde-l în coadă şi ţi-l tai eu”, povesteşte Iulia Lupoaica, momentul în care chiar mama sa a acceptat să facă ceea ce alte câteva frizeriţe au considerat de neacceptat.

Cu 24 de ani în urmă, Iulia a trăit o dramă, atunci când mama ei a fost diagnosticată cu cancer. A depăşit momentul cu greu şi-şi aduce aminte cum mama se chinuia cu peruci din plastic în perioada în care-şi pierduse părul din cauza tratamentului agresiv. Din fericire, această etapă neagră din viaţa celor două a trecut, cancerul fiind învins. Tocmai pentru că ştia chinul femeilor tinere aflate în perioada de chimioterapie, mama Iuliei a accepat să scarifice părul fetei ei pentru o rază de speranţă, chiar şi pentru o scurtă perioadă, oferită pacientelor bolnave.

„Aşa am simţit eu de pe o zi pe alta”

Iulia mărturiseşte că nu-şi dă seama cum de i-a venit să facă acest gest. „Pur şi simplu mi-a venit. Nu mă deranja părul, nu intenţionam să-l tund dintr-un motiv anume, nu am vrut o schimbare de look. Nu, aşa am simţit eu de pe o zi pe alta”. A căutat pe internet să vadă dacă există o societate, o asociaţie, o fundaţie interesate să primească darul ei şi a găsit. Brave Cut, în colaborare cu Fundaţia Renaşterea, colectează păr natural special pentru a confecţiona peruci ce ajung la femeile care luptă cu boala nemiloasă.

Iulia, în seara zilei în care a făcut gestul generos FOTO Arhivă Personală

„Nu ştiam exact care este procedura, nu ştiam dacă acceptă păr vopsit, aşa că am luat numărul de telefon şi am sunat. Când am aflat că se poate, m-am hotărât. Pur şi simplu mama m-a pus să-l prind în coadă, l-am legat la baza capului şi la vârf, şi am tăiat. Coada am pus-o într-un plic şi am expediat-o prin Fan Curier, iar în pachet am lăsat şi un bileţel în care am scris eu câteva cuvinte acolo”, mărturiseşte Iulia.

„Printr-un simplu gest am făcut fericite patru femei”

La puţin timp, Iulia a primit un telefon din partea fundaţiei. „Eram la serviciu când m-au sunat. Mi-au spus că din părul meu au făcut patru peruci. Pur şi simplu nu m-am putut abţine şi am început să plâng, iar eu plâng greu. Doar printr-un simplu gest am reuşit să fac fericite patru femei. Vă daţi seama ce înseamnă asta? Patru femei! Părul creşte, eu nu am pierdut nimic, dar acele femei cât au câştigat? Şi când te gândeşti că unele dintre ele doar pentru foarte puţin timp, cât le-a mai rămas”, spune Lupoaica.

Iulia ”Lupoaica”, la câteva zile după ce şi-a tăiat părul FOTO Arhivă personală

Impresionată că şuviţele ei de păr lung, creţ şi negru au ajuns să aducă puţină încredere în sufletul unor femei aflate într-o perioadă cumplită din viaţa lor, Iulia s-a decis să-şi lase din nou părul să crească, iar când va ajunge la o lungime de câteva zeci de centimetri, va repeta gestul.

„Sunt hotărâtă să produc păr pentru aşa ceva în continuare. Când va ajunge din nou până la mijloc, îl voi tăia din nou şi-l voi trimite la fundaţie. Îl las să crească, îl dau, îl las să crească, îl dau şi tot aşa. Părul creşte ştiţi cum? Eu m-am tuns până la baza gâtului, iar într-o lună a trecut de umeri. Poate că a lucrat şi <<de pe sus>> cineva, nu ştiu”, mărturiseşte Iulia.

Iulia ”Lupoaica”, secretar al chapterului central al Night Revans LE MC FOTO Arhivă Personală

Iulia nu este nici pe departe la primul gest caritabil. În calitate de secretar al chapterului central al Night Revans LE MC, Iulia a participat alături de „surorile” din clubul moto la acţiuni caritabile, mai ales în dificila perioadă de la începutul pandemiei de COVID-19, când oameni singuri, blocaţi în casă de regulile impuse de stat, aveau nevoie de sprijinul celor în putere.

Pasiunea ei de suflet sunt însă copiii, cărora li s-a dedicat cu totul. Chiar dacă profesia ei este de economist şi lucrează într-o mare fabrică porducătoare de mobilă din România, îşi dedică o parte din puţinul său timp liber celor care vor să aprofundeze limba engleză. A reuşit „să scoată” nu mai puţin de 38 de profesori de limba engleză, toţi elevi care au trecut prin „ghearele” Lupoaicei.

