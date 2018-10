FOTO Viaţă de nomazi în rulotă, cu patru copii şi destinaţia lumea largă. Băieţelul lor s-a născut chiar în rulotă

Acum trei ani, Cornelia (37 de ani) şi Dan Constantinescu (40 de ani) aveau un trai normal în Bucureşti. Administrau împreună o afacere on-line şi se îngrijeau ca cele două gemene ale lor, pe atunci de doar patru ani, să primească o educaţie similară cu a celorlalţi copii.

Din 2015 însă viaţa lis-a schimbat complet, iar decizia le-a aparţinut în totalitate. Au lăsat totul în urmă, casă, job, carieră, prieteni, clienţi şi părinţi şi au plecat la drum doar într-o rulotă de 15 metri pătraţi. Nu era doar o excursie de câteva săptămâni, ci o alegere radicală de viaţă. Au hotărât că de atunci încolo vor să trăiască liberi, fără constrângerile societăţii moderne, doar ei, copiii şi-o rulotă cu destinaţia nicăieri, dar peste tot.

Cu degetul pe hartă

”Cornelia a luat o hartă, a început să o învârtă, iar eu, legat la ochi, am pus degetul la întâmplare: Beiuş şi Beiuş a rămas. Am strâns tot ce aveam în apartament şi am urcat tot într-o rulotă pe care o cumpărasem de pe OLX la mâna a doua cu 5500 de euro. Am plecat la drum hotărâţi să nu ne mai întoarcem. Nimeni nu a ştiut. Au aflat în timp ce noi eram deja pe drum. Ne-au întrebat când ne întoarcem, iar când le-am spus că nu ne mai întoarcem niciodată au rămas aşa...Nu le venea să creadă”, povesteşte Dan Constantinescu.

Cornelia şi Dan au patru copii, două gemene în vârstă de şapte ani, o fetiă de trei ani şi un băieţel de doar trei luni care s-a născut chiar în rulotă FOTO Diana Frîncu

De atunci au trecut trei ani, perioadă în care soţii Constantinescu au vizitat unsprezece ţări călătorind doar cu rulota. Atâta timp cât vremea le permite, rămân în România, fie la Buşteni, unde campează pe Valea Cerbului, fie la malul mării, la Costineşti. Când vine frigul, fac plinul rezervorului şi fug spre ţări mai prietenoase.

Anul trecut Revelionul l-au petrecut în Creta, iar în iarna acestui an vor călători în cealaltă parte a continentului, Tenerife fiind zona care le face acum cu ochiul, dar nimic nu este bătut în cuie.

A născut în rulotă

De când sunt pe drumuri, familia Constantinescu s-a mărit considerabil. Pe lângă cele două fetiţe gemene, Alexia şi Elisabeta, pe care le aveau când au pornit în aventura vieţii lor, Cornelia şi Dan mai au o fetiţă de trei ani, Sofia şi un băieţel de doar câteva luni.

Mihai s-a născut chiar în rulotă, când se aflau la intrare în ţară, după o călătorie în Bosnia-Herzegovina. Cornelia a fost ajutată doar de soţul ei, care avea experienţă de la naşterile anterioare la care medicii l-au lăsat să asiste.

”La fel s-a întâmplat şi cu Sofia. Ea s-a născut când eram la o mănăstire în Constanţa. Soţia s-a ridicat din pat şi atât a zis: <<Nasc!>>. N-am fi avut timp nici măcar să chemăm salvarea. Am luat foarfeca şi am tăiat cordonul ombilical. N-a fost chiar atât de greu. Mihai s-a născut în zece minute aici în rulotă. N-am făcut decât să repet ce am învăţat acum şapte ani, la clinica particulară unde s-au năsuct gemenele”, povesteşte Dan Constantinescu.

Căţeluşa din rasa Akita, primită de Dan cadou, este cel mai răsfăţat membru al familiei, dar şi un pazni de nădejde FOTO Diana Frîncu

Copiii fac homeschooling

Deşi sunt pe drumuri de trei ani Alexia şi Elisabeta nu duc lipsă de educaţie. Sunt înscrise într-un program de homeschooling (n.r. – fac şcoală acasă, cu părinţii), iar profesori le sunt mama şi tata.

”Eu mă ocup de partea de scris, citit şi matematică, iar Dan de tot ceea ce înseamnă geografie sau istorie. Am hotărât să abordăm acest sistem de educaţie, dezamăgită fiind de ceea ce li s-a întâmplat la grădiniţă. După prima zi, fetele mele au venit acasă şi ţineau mâinile la spate. Am zis că aşa ceva nu este posibil”, povesteşte Cornelia.

Deşi luxul unei vile de 300 de metri pătraţi din Pipera, unde au locuit în chirie înainte de apleca la drum, s-a redus la o rulotă de nici 20 de metri pătraţi, viaţa nu este ieftină. Au învăţat însă din greşelile din trecut cum să cheltuie banii.

”Nu ne refuzăm nimic. Sunt luni în care cheltuim şi 5000 de euro sau din contră, câteva sute de euro”, spune Dan, care în prezent coordonează o afacere de comerţ on line. Cornelia nu a renunţat nici ea la job. Este money coach, pentru care s-a pregătit în afara ţării, şi are clienţi, de regulă femei antreprenor, pe care le ajută să facă mai mulţi bani. A ajuns la concluzia că o casă mare nu schimbă cu nimic ceea ce simţi faţă de copii şi de oameni în general, iar libertatea pe care i-o oferă viaţa la rulotă nu o împiedică absolut deloc să-şi educe fetiţele, dar în acelaşi timp să aibă grijă şi de ea.

Gemenele familiei Constantinescu fac şcoala în rulotă, iar profesori le sunt părinţii FOTO Diana Frîncu

„Viaţa e mult mai uşoară“

”Am trăit luxul de care simţeam eu că am nevoie atunci, dar nu ştiu dacă era neapărat nevoia mea sau a celor din jurul meu, a societăţii, că trebuie să ai, că trebuie să faci. Cumva ne-am debarasat de <<trebuie să>> şi ne-am conectat cu ce ne trebuie nouă cu adevărat. Acum avem chiar tot ce ne trebuie, în primul rând pe noi. Acum viaţa este mult mai uşoară, simplă, frumoasă. Ne trezim şi auzim râul, păsările, nu claxoane, nu tramvaiul, nu înjurăturile din trafic. Acum chiar mă deranjează când suntem în oraş şi aud tot felul de zgomote ”, spune Cornelia.

În călătoriile lor prin Europa aventurile mai mult sau mai puţin plăcute nu i-au ocolit, iar acum au suficient de multă experienţă încât să-şi poată permite să le dea sfaturi şi altora care au ales aceast stil de viaţă sau care se gândesc să facă acest pas măcar pentru o perioadă.

”Nu mă invidiaţi, mai bine întrebaţi-mă cum am făcut ca să puteţi face şi voi. Banii nu sunt un impediment. Gândiţi-vă cât cheltuiţi în fiecare zi în aglomeraţia din trafic doar ca să mergeţi de acasă la birou, să vă duceţi şi să vă luaţi copiii de la şcoală. Exact banii pe care îi investim noi în motorină pentru călătoriile noaste”, spune Dan.

Cornelia şi Dan vor mai rămâne în ţară, la Buşteni pentru scurt timp, iar apoi se vor îndrepta spre Spania. Planul lor este ca după ce vor vizita toate ţările în care se poate ajunge cu rulota, îşi vor cumpăra o barcă pentru a experimenta şi alt stil de viaţă. ”Lumea este mare şi trebuie văzută”, concluzionează Dan.