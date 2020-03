Fotbaliştii din Prahova se oferă voluntari pentru românii aflaţi în carantină: „Mesajul a avut un impact colosal“

Fotbaliştii au anunţat printr-un mesaj publicat pe Facebook că se oferă să facă cumpărăturile pentru cei aflaţi în carantină, izolare sau pentru vârstnicii care nu pot ieşi din case în aceste zile.

Coordonaţi de Cristian Burlacu, antrenorul echipei a doua a C.S. Blejoi, tinerii sportivi au lăsat crampoanele în favoarea bicicletelor şi, echipaţi cu mănuşi şi măşti de unică folosinţă, sunt gata să sară în anutorul celor care îi vor solicita. Sunt 20 de persoane în total, de la 17 ani până la 40 de ani, toţi localnici din Blejoi.

”Daca acum e sistat campionatul am zis să nu stăm degeaba. Dacă până acum le adueam oamenilor bucurie prin meciurile noastre, acum, decât să stăm degeaba, am zis să le aducem o bucurie sau o alinare celor din comună, prin gesturile noastre”, a declarat Cristian Burlacu, antrenorul echipei de fotbal, mai nou coordonatorul voluntarilor.

Din fericire până acum tinerii sportivi din Blejoi nu au fost solicitaţi să meargă la cumpărături, iar asta este o veste bună pentru ei, având în vedere că mesajul publicat pe Facebook a ajuns la peste 60.000 de persoane.

”Până acum am avut încurajări. Comuna noastră este destul de activă acum pentru că s-au întors acasă copiii şi nepoţii părinţilor şi bunicilor noştri şi sunt destul de mobil, dar nici lucrurile nu au luat o turnură gravă. Cred că avem vreo trei, patru familii în izolare din informaţiile noastre. Noi sperăm să nu fie nevoie de noi”, a mai spus Cristian Burlacu.

Acesta a precizat că a fost impresionat de răspunsurile primite din partea celor care au aflat de această iniţiativă.

”Am observat că oamenii nu au neapărat nevoie de o acţiune, au nevoie de un gest la nevoie de un gest uman. Gândul asta că nu toţi fugim, nu toţi ne ascundem, nu toţi tremurăm, gândul că există nişte oameni tineri, deschişi să ajute, pe care ne putem baza, asta a fost important pentru cei mai mulţi. În momentul acesta parcă le-a dat curaj. Noi am făcut un demers foarte simplu şi a avut un impact colosal. Am fost surprins de impactul emoţional, am văzut o relaxare emoţională. Ne-au spus ideea că cineva este lângă ei gata să-i ajute i-a liniştit şi se simt puţin mai în siguranţă, asta a fost primul impcat”, a mai spus coordonatorul proiectului.

Cristian Burlacu a precizat că toţi sportivii implicaţi au fost instruiţi, au echipament de protecţie, au biciclete şi rucsace tocmai pentru a se deplasa rapid şi în siguranţă la magazine. Oamenii care au nevoie îi pot contacta la telefon, dau adresa, lasă la poartă o listă cu lucrurile de care au nevoie şi banii. Voluntarii vor prelua comanda şi vor aduce alimentele, restul şi bonul fiscal.

”O doamnă a ridicat problema dacă poate avea încredere în noi. I-am spus că trebuie să aibă pentru că aceşti copii care vin la dumnealor la poartă sunt din Blejoi, sigur stau la câteva străzi distanţă şi cu siguranţă îi ştiţi. Îi puteţi întreba ai cui sunt, ce fac şi unde stau. Toţi sunt localnici”, a mai spus Cristian Burlacu.

Voluntarii din Blejoi consideră că în aceste zile de criză important este mesajul pe care îl transmitem semenilor. ” Să staţi liniştiţi că oricine va avea nevoie, ceilalţi care vor fi în putere se vor oferi, se vor mobiliza şi vor ajuta, nu trebuie să ne facem atâtea griji. Trebuie să fim responsabili, dar să nu credem că e sfârşitul lumii”.