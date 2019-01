Durerile cumplite suportate de o fetiţă căreia medicul i-a uitat pansamentele în burtă: „Mami, simt că iese ceva din mine“

Fata le-a eliminat pe cale naturală, după mai multe zile de dureri insuportabile. Alessia este acum internată la un spital din Braşov unde şi va fi supusă unei intervenţii chirurgicale riscante. Medicii vor să vadă dacă în corpul fetei se mai află şi alte reziduuri de pansament steril. Este al doilea caz de acest gen din România, spun medicii braşoveni.

Chinul fetiţei a început în urmă cu două săptămâni. Avea dureri abdominale de nesuportat. Orice mişcare a corpului îi provoca stări de rău. Îngrijorată, mama Alessiei a mers cu ea la Spitalul Orăşenesc din Sinaia unde a fost diagnosticată în mod greşit cu infecţie urinară şi a primit tratament pentru acest diagnostic. Deşi timp de trei zile a luat antibiotic, starea copilei s-a agravat, aşa că părinţii au decis să ceară ajutor medicilor din Braşov.

”Mami, simt că iese ceva din mine!”

În timp ce se afla pe holul de aşteptare pentru a fi consultată, Alessia a mers la toaletă.

”La spital, când am dus-o la toaletă, eu stăteam în şezut lângă ea şi, la un moment dat, mi-a zis: «Mami, simt că iese ceva din mine!». Atunci m-am uitat şi am văzut că îi iese ceva, am pus mâna şi am extras dinăuntru un tifon! Un tifon de lungimea unui deget, ca un şnur de adidas. Am ţipat, am lăsat fetiţa pe toaletă şi m-am dus în sală ţipând. Aveam tifonul în palmă, au venit şapte doctori şi asistente peste mine în toaletă, au luat fata, au pus-o pe o masă, au dezbrăcat-o şi au mai scos din ea o bucată de tifon aproape identică, la lungime şi grosime”, a explicat Maria Marcu, mama Alessiei.

Mama fetei spune că medicii din Braşov i-au confirmat că este un pansament steril uitat în interiorul corpului în timpul operaţiei de apenticită pe care Alessia a făcut-o în data de 2 februarie 2018, la Spitalul din Sinaia.

”Prima dată medicul a fost de părere că fetiţa şi-a introdus ea tifonul”

”Am vorbit cu medicul ei chirurg. Prima dată a fost de părere că fetiţa şi-a introdus ea tifonul. Nu-l condamn. Prima reacţie asta este. N-ar fi fost primul copil care să fi făcut asta. N-a fost destul de bine informat. Mi-a spus apoi că este peste puterile lui mintale să creadă aşa ceva, că tifonul a fost uitat la operaţie şi a fost eliminate prin uretră. Mi-au spus că este al doilea caz similar în România, doar că acesta este ceva mai aparte pentru că pansamentul steril este acolo de un an de zile. Nu a avut niciun simptom timp de un an de zile până acum o săptămână. Pe 19 ianuarie au început durerile. Explicaţia medicilor este că nu a făcut infecţia pentru pansamentul a fost steril, altfel nu ştiu ce se putea întâmpla. Medicii din Braşov ne-a explicat că este posibil ca acel tampon să fi săpat prin vezică. La fete se poate întâmpla, tamponul respectiv a pătruns prin peretele vezicii, de unde a trecut în uretră şi pe acolo a ieşit atunci când a ajuns la toaletă”, susţine mama Alessiei.

Fetiţa a rămas internată în spitalul din Braşov, iar luni a intrat în operaţie. Medicii vor să verifice dacă au mai rămas reziduuri de tifon în interior. Chirurgii braşoveni vor încerca să intervină laparoscopic, iar dacă nu se poate astel, o vor face o intervenţie chirurgicală clasică, similară unei operaţii de cezariană. Riscul cel mare, spune mama fetei, este anestezia extrem de puternică pentru un trup atât de firav.

Mama nu vrea să reclame medicul

Maria Marcu spune că deocamdată nu a decis dacă va face o plângere la Colegiul Medicilor împotriva medicului chirurg Severius Bărbuţă care i-a operat fetiţa în iarna anului trecut.

”Acum nu-mi doresc decât ca fetiţa să se facă bine şi să treacă peste această operaţie. Vreau să-mi aduc copilul acasă şi apoi o să văd. Ce să vă spun? E şi el om. Cu toţii greşim. El este un doctor bun, este doctorul nostru, al Sinăii, probabil ceilalţi … mi-aduc aminte că au fost mulţi rezidenţi, nu ştiu ce s-a întâmplat acolo. Într-adevăr este responsabilitatea lui, a medicului, dar acum nu vreau decât să mă rog la Dumnezeu să-mi fie copilul bine”, a declarat Maria Marcu.

Reprezentanţii Spitalului din Sinaia nu au putut fi contactaţi până la această oră pentru un punct de vedere.

