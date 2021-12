„Dosar penal“ pentru Moş Crăciun, la Judecătoria Ploieşti. Magistraţii decid dacă admit contestaţia de carantinare

Mesajul tehnic, specific unei instanţe de judecată, face referire la o ”contestaţie” depusă chiar de către Moş Crăciun la o decizie de carantinare.

Pentru că Moşul vine dintr-o zonă roşie, în mod normal ar trebuit să rămână în izolare două săptămâni ca toţi ceilalţi călători care sosesc în această perioadă în România.

Dar pentru că se află în interes de serviciu şi a prezentat şi un test RT-PCR negativ, Moş Crăciun le-a cerut magistraţilor ploieşteni să fie îngăduitori şi să admită contestaţia, având în vedere că în noaptea de 24 spre 25 decembrie trebuie să împartă cadouri copiilor.

Aşadar, ”soarta Crăciunului este în mâinile Judecătoriei Ploieşti!”, anunţă administratorul paginii de Facebook.

Extras din contestaţie:

"In fapt, în data de 24.12.2021 ora 2.00 A.M. am aterizat cu sania pe aeroportul Otopeni, venind din zona roşie. Menţionez că am prezentat rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat în data de 23.12.2021, dar s-a apreciat că sania pe care o conduceam nu este autovehicul.

Vă rog sa constataţi că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 5 alin. 9 indice 1 din Hotărârea nr. 43/02.07.2021 şi art. 1 pct. 3 lit. h) din Hotărârea nr. 111/06.12.2021, încadrându-mă în categoria persoanelor exceptate de la măsura carantinei, în calitate de conducător de autovehicul cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă.

Ataşez, în dovedire, certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate ale saniei. Apreciez că aceasta se încadrează în noţiunea de autovehicul, în accepţiunea art. 6 pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2002, fiind un vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat pentru transportul mărfurilor atât în aer, cât şi pe drum.

Menţionez că deplasarea s-a realizat în scop profesional, pentru aprovizionarea în vederea împărţirii de cadouri planificată în noaptea de 24 spre 25 decembrie."

