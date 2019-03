Dispariţie misterioasă pe munte. Un bărbat de 37 de ani, cu experienţă în ascensiuni montane, de negăsit de cinci zile

Serviciul Salvamont cere ajutor celor care pot da informaţii cu privire la Andrei Haiduc, dispărut încă de acum cinci zile. Potrivit salvamontiştilor, acesta se pare că are o bogată experienţă în ascensiuni montane. Ultima dată când s-a putut stabili o legătură cu el, Andrei Haiduc a anunţat că se află pe traseu spre vârful Omu, fără să dea şi alte amănunte. Salvamontiştii sunt îngrijoraţi pentru că în acea zi vremea nu a fost deloc prielnică pentru drumeţii montane.

Serviciul Salvamont face un apel public în speranţa că cineva poate oferi mai multe informaţii despre această misterioasă dispariţie.

”Luni, 4 martie, am fost anuntati ca o persoana poate fi disparută pe munte. Marţi 26 februarie, aceasta persoană a răspuns la telefon şi spunea că este în drum catre vf. Omul, fără sa menţioneze vreo informaţie, unde se află, de unde a plecat, ce rută va urma sau dacă este însoţit. Cel disparut, Andrei Haiduc, are 37 de ani şi, din postările de pe paginile de socializare, se pare că are o experienţă bogată în ascensiuni montane. Marţi a fost o zi foarte urâtă în zona înaltă a masivului Bucegi, nu foarte recomandată pentru o ieşire pe munte. Daca cineva ne poate oferi vreo informaţie privind această situaţie, ne-ar ajuta foarte mult în stabilirea unui plan privind debutul acţiunilor de căutare. Multumim!”, este mesajul Salvamont postat pe pagina de facebook.

