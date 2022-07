„Discoteca” cu lasere de la marginea pădurii, metoda SF de speriat urşii. Au ajuns şi în Câmpina şi Ploieşti

Staţiunile montane din zona Văii Prahova şi Văii Teleajenului nu mai sunt de mult singurele comunităţi preferate de urşi, animalele coborând din ce în ce mai des şi spre sudul judeţului. Recent, animalele sălbatice au fost vpzute în Câmpina şi pe DN1, la intrare în Ploieşti, în apropierea unor centre comerciale. Pentru alungarea urşilor, autorităţile se gândesc la tot felul de metode.

„Laser, frate!”

Înconjuraţi din toate părţile de urşi, agresivi uneori, primarii din Prahova încearcă tot felul de măsuri disperate, unele dintre ele improvizaţii, altele din zona science fiction, sperând că vor reuşi cumva să alunge sălbăticiunile din centrele oraşelor. Mircea Corbu, primarul staţiunii Buşteni, a anunţat, săptămâna trecută, chiar pe pagina sa de Facebook, că va încerca să îndepărteze urşii cu un sistem bazat pe „raze laser şi ultrasunete”, folosit cu succes de primarul Emil Boc, la Cluj, doar că pentru ciori.

Într-o primă fază, va fi vorba despre un experiment, un proiect-pilot, a declarat primarul din Buşteni pentru ziarul „Adevărul”, iar, dacă acesta va da roade, instalaţiile vor fi montate în mai multe zone din staţiune. „Vom monta iniţial un astfel de sistem lângă cimitir, la liziera pădurii”, a explicat Corbu.

Edilul a precizat că aparatura costă între 12.000 şi 15.000 de euro, valoarea acesteia variind în funcţie de perimetrul pe care poate acţiona. Instalaţiile vor fi montate în aşa fel încât să nu afecteze gospodăriile oamenilor şi implicit animalele domestice, a mai spus primarul.

Ce spun biologii şi veterinarii

Biologii şi medicii veterinari consultaţi de ziarul „Adevărul” nu sunt însă foarte încântaţi de acest sistem „revoluţionar” de alungare a animalelor sălbatice. Astfel de instalaţii au fost folosite pe scară largă pentru alungarea cârtiţelor, dar nu şi-au dovedit eficienţa. „La cârtiţe nu are niciun rezultat. L-am folosit şi eu. Eu nu cred că o să aibă efect nici la urşi, în plus cred că va afecta şi alte animale, nu doar urşii. E adevărat că animalul sălbatic are simţurile mult mai dezvoltate decât un animal domestic, dar nu văd cum ar putea acel sistem să emită sunete pe care să le depisteze doar animalul sălbatic, iar cel domestic, nu”, a declarat medicul vetrinar Mihai Tercoasă, fostul director al Direcţiei Sanitar-Veterinare din Prahova.

De aceeaşi părere este şi Gabriel Păun, fondator al ONG-ului de mediu Agent Green. „Am şi eu pentru cârtiţe în grădină, dar stii ce a facut cârtiţa? Mi l-a scos din pământ. Adică s-a obişuit cu el şi nu îi mai pasă. E posibil că se va obişnui şi ursul. În plus, nu pot face perimetru în Buşteni în aşa fel încât să acopere tot, tot, tot şi pe partea de Bucegi si dincolo spre Munţii Baiului. Urşii vor merge prin altă parte”, este de părere Gabriel Păun.

Acesta a sugerat autorităţilor locale să implemeteze sisteme care au dat roade în alte ţări, în cazul urşilor funcţionând gardurile electrice şi arme neletale cu gloanţe de cauciuc. Ursul lovit de un astfel de glonţ nu va fi rănit, va simţi doar o durere care-l va educa şi-l va determina să nu mai meargă într-un loc unde nu se simte bine. „Are această intelgenţă”, spune ecologistul Gabriel Păun.

Stroboscoape ca în discotecă la marginea pădurii

Sistemul de „lasere şi ultrasunete”, aşa cum a fost descris de primarul din Buşteni, este deja folosit în alte ţări, în special pe aeroporturi, dar se pare că este destul de agresiv şi poate avea efecte negative în timp asupra faunei cu totul, nu doar asupra urşilor. Pe de o parte, se utilizează unde ultrasonice pentru a irita şi dezorienta animalul, iar pe de altă parte se acţionează un dispozitiv cu lumină stroboscopică (lumină pulsatorie). Totuşi, acest sistem a fost conceput pentru a îndepărta păsările din zona aerodromurilor şi gropilor de gunoi, nu animalele de talie mare din păduri sau oraşe. Biologii din cadrul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova sunt de părere că „discoteca din pădure” nu va avea deloc un efect benefic asupra animalelor, existând riscul unor efecte pe care nu le putem anticipa acum.

Totuşi autorităţile locale sunt obligate să ia măsuri de urgenţă pentru a îndepărta pericolul real care ameninţă oraşele. Urşii şi, mai nou, porcii mistreţi coboară zilnic din pădure în căutare de hrană, find văzuţi zi de zi aproape în gara din Buşteni, în faţa sediului poliţiei din staţiune, printre aleile blocurilor, în centrul staţiunii Sinaia, în curtea primăriei, în faţa spitalului de copii, în faţa sediului Ambulanţei, mai nou în Câmpina, unde în weekend au fost emise pentru prima dată două avertismente Ro-Alert, dar şi la intrare în Ploieşti.

