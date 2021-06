Dezastru ecologic în Prahova. Cum îşi bat joc românii de viaţa lor: „Gunoaiele aruncate se scurg către apă, către oraş“

Munţi de gunoaie depozitate sub cerul liber la o rampă ecologică din Urlaţi FOTO Captură Facebook/Octavian Berceanu

Munţi de gunoaie depozitate direct pe pământ, sub cerul liber, din care se scurgea un lichid maroniu urât mirositor au fost filmaţi chiar de către şeful GNM în timp controlui care a avut loc în acest weekend.

În loc să fie depozitate în containere acoperite, special amenajate, deşeurile erau abandonate în soare, iar despre sortarea lor nu poate fi vorba.

Staţia de transfer deşeuri este operată de societatea de salubritate Rosal, potrivit informaţiilor oferite de Octavian Berceanu şi a fost realizată cu finanţare europeană în valoare de peste 23 de milioane de lei.

”Suntem pe o staţie de transfer a gunoiului menajer. Către gârlă, către pânza freatică, către cer se scurge levigatul din acest gunoi abandonat aici de nu ştiu cât timp. E gunoi amestecat cât vedeţi cu ochii, lângă localitate.

Pute şi va mirosi din ce în ce mai tare cu primele ploi, care au şi fost deja, şi cu căldura care urmează să smulgă din duhoarea din acest gunoi adunat aici.

La trei sute de metri în faţă este Cricovul Sărat unde avem o groapă de gunoi ilegală pe care primăria în viteză încearcă să o astupe”, comentează Octavian Berceanu pe filmarea video postată pe Facebook.

Contactat telefonic, şeful Gărzii Naţionale de Mediu a precizat, pentru ziarul ”Adevărul” că aceste verificări care au vizat zona Urlaţi au fost făcute în urma unor sesizări pe care le primise anterior. Acesta a precizat că a sesizat Comisariatul Judeţean de Mediu care va continua controlul la staţia de transfer deşeuri de la Urlaţi.

”Garda de Mediu Prahova a demarat o cercetare acolo, comisarii fac control acum, împreună cu Poliţia Română. Dacă sunt aspecte cu caracter infracţional, automat se face sesizare penală de către colegii care sunt acolo”, a precizat Octavian Berceanu.

Întreba cine este operatorul de salubritate care oprează la rampa de gunoi de la Urlaţi, şeful Gărzii Naţionale de Mediu a precizat: ”Raportul Gărzii de Mediu îmi va arăta care este compania, dar din câte ştiu eu Rosalul este cel care operează acolo”

Octavian Breceanu a explicat că la Urlaţi, gunoiul era depozitat ”liber” pe platforma betonată, plouase peste el, iar levigatul se scurgea până la marginea rampei, până în zona de vegetaţie.

”Nu am văzut acolo un canal colector care să preia levigatul respectiv. Pur şi simplu erau aruncate deşeurile acolo. Nu am văzut niciun fel de sortare, nu am văzut nimic care să-mi arate că se lucrează conform normelor, dar asta verifică Garda de Mediu, comisarii trag concluziile, nu eu. Deşeurile trebuia să fie sortate, nu lăsate în soare şi în bătaia ploii. Este un disconfort olfactiv puternic şi este exact pe vale. Curentul de aer duce tot disconfortul acesta spre oraş. Mirosea groaznic”, a declarat, pentru ziarul ”Adevărul”, Octavian Berceanu.

Acesta a explicat că a descoperit inclusiv o groapă de gunoi ilegală, aflată în imediata proximitate a rampei de gunoi, care era astupată cu pământ chiar în momentul vizitei sale la Urlaţi.

”De la primărie s-a dat ordin să se astupe, sunt declaraţiile oamenilor de la faţa locului. Sus, unde am prins, cel care lucra pe utilaj spunea că de la primărie s-a dat ordin. Era exact pe Valea Nucetului. Puneau pământ direct peste gunoaie. Nu ştiau că sunt în control.

Decizia de a merge acolo a fost luată ad-hoc. Voiam să verific ce se întâmplă la faţa locului şi am mers împreună cu preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu vicepreşedintele Consiliului Judeţean, cu vicepreşedintele Comisiei de Mediu din Senat. Am avut nişte sesizări pe Urlaţi care s-au dovedit întemeiate”, a declarat Octavian Berceanu.

Groapa ilegală de gunoi din Urlaţi, acoperită cu pământ FOTO Captură VIDEO/Faceboo Octavian Berceanu

Autorităţile locale incriminate nu au putut fi contactate pentru un punct de vedere.

Potrivit angajaţilor din Primăria Urlaţi, edilul oraşului, Marian Măchiţescu, este în concediu, iar viceprimarul se afla într-o şedinţă împreună cu reprezentanţii Gărzii de Mediu. Un alt reprezentant al autorităţii locale nu a dorit să facă declaraţii presei.

La Urlaţi, problemele legate de depozitarea deşeurilor menajere sunt provocate inclusiv de agenţii economici. Tot în timpul vizitei din weekend, şeful Gărzii de Mediu a întros din drum o căruţă plină cu gunoaie care ar fi trebuit să fie aruncate cel mai probabil pe câmp.

Căruţa plină cu deşeuri provenite de la o cofetărie din Urlaţi, întoarsă din drum de şeful Gărzii Naţionale de Mediu. Gunoaile ar fi trebuit să ajungă pe câmp FOTO Captură VIDEO/Facebook Octavian Berceanu

Deşeurile aparţineau, potrivit afirmaţiilor făcute de Octavian Berceanu pe pagina sa de Facebook, unei cofetării din Urlaţi. Potrivit unor surse, cofetăria este administrată de un cunsocut om de afaceri din zonă, care a şi candidat la alegerile locale de anul trecut pentru funcţia de primar.

Citeşte şi:

Poluare pe râul Prahova. Un perete al staţiei de epurare de la Sinaia s-a prăbuşit

Ploieştiul, ameninţat de poluare masivă. Râul Teleajen, umflat de ploi, sapă în digul care protejează fosta groapă de gunoi VIDEO