Dacul Castor, care a lăsat Elveţia şi Portugalia de dorul Iaşului: „Haideţi acasă, avem treabă de făcut“ VIDEO

România anilor ’90 nu-i putea oferi o specializare în acest domeniu, aşa că a ales calea pribegiei în căutarea maeştrilor renumiţi în Europa de la care să înveţe meserie, cum singur povesteşte.

Zece ani a stat departe de România, dar gândul i-a fost în permanenţă la Iaşul copilăriei sale. Nimic din frumuseţile Elveţiei sau ale Portugaliei, ţări de adopţie pentru o perioadă, nu l-au ademenit într-atât încât să-l facă să renunţe la visul întoarcerii acasă.

Sacrificiile au fost enorme. Copilul lui cel mare, Odin, acum în vârstă de 18 ani, s-a născut în Portugalia, iar timp de şase ani, bunicii din România nu şi-au cunoscut nepotul. În acei ani nu se putea călători atât de uşor, România nu era încă în Uniunea Europeană, iar restricţiile de circulaţie erau destul de dure.

”Am plecat cu gândul să rămân acolo un an, doi cel mult, şi apoi să mă întorc în ţară. Mi-am dat seama pe parcurs că este nevoie de mai mult timp decât îmi propusesem eu pentru a ajunge printe cei mai buni tatuatori. Nu am plecat cu gândul să rămân în Europa. Niciodată nu mi-am dorit asta. Ştiam că mă voi întoarce acasă, dar a durat mai mult decât am plănuit. Am străbătut toată Europa, din Portugalia până în Elveţia şi Norvegia. Frumos, pentru mine Elveţia, de exemplu, este o ţară compelxă, dar poate acolo să te retragi la bătrâneţe. M-am întors în ţară pentru că aici avem treabă de făcut”, spune Constantin Lăpuşneanu.

A aşteptat că Odin să finalizeze şcoala primară în Portugalia şi apoi a revenit la Iaşi unde şi-a deschis un salon de tatuaj. E cunoscut în zonă pentru talentul său, dar cei mai mulţi români îl cunosc pe Constantin pentru cealaltă pasiune a sa, istoria dacilor. A înfiinţat o asociaţie dedicată acestei perioade din istorie şi, împreună cu colegii săi de asociaţie, încearcă să readucă la viaţă tradiţiile şi obiceiurile getodace.

Constantin Castor Lăpuşneanu, alături de copiii săi FOTO Facebook

În 2020 a început un proiect uriaş. În calitate de vicepreşedintele Asociaţiei Culturale Geto-Dacii din Moldova produce un film despre viaţa dacilor. Este un producţie independentă, finanţată exclusiv din sponsorizări şi din donaţii, iar filmările sunt în toi.

Sursa arhiva personală

Împreună cu colegii din asociaţie organizează an de an festivaluri tematice, publicul ţintă fiind în special copiii care pot vedea în realitate cum trăiau dacii, cum se îmbrăcau, ce arme foloseau, o pagină din istoria la care, altfel, au acces doar din textele de manual.

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Primul film despre daci făcut în ultima jumătate de secol. „Aveau partea lor de barbarie, va fi şocant“

Lectorul universitar de la Londra care face naveta în Valea Ciorii: „Mulţumesc, ţara mea, că m-ai învăţat carte!“ VIDEO