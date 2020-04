Curiosul caz al morţii Iuliei Steriu, avocat celebru în Buşteni. Acuzaţia unui medic prieten: „Este o mare eroare medicală“

Direcţia de Sănătate Publică Prahova face în prezent o anchetă administrativă.

Moartea fulgerătoare a avocatei din Buşteni s-a petrecut într-un moment de panică generalizată în spitalele din Prahova şi nu numai. Criza generată de pandemia de coronavirus a modificat total protocoalele pe care trebuie să le respecte medicii în contact cu un pacient care are simptome ce se înscriu în definiţia de caz COVID-19. Acum nu mai contează dacă pacientul care se adresează spitalului a călătorit sau nu într-o ţară ”roşie”, dacă se prezintă la Urgenţe cu febră este catalogat drept suspect de COVID-19 şi tratat ca atare.

Iulia Steriu a apelat prima dată la ajutorul medicilor din Sinaia. A ajuns la Spitalul Orăşenesc în noaptea de 2 spre 3 aprilie. Acuza dureri acute de cap şi dificultăţi la respiraţie, în plus avea febră. Nu călătorise recent în afara ţării.

Afirmaţia aparţine Lidiei Râjnoveanu, medic, fost director al Spitalului din Azuga, o apropiată a Iuliei Steriu. Medicul răspunde în acest mod unei persoane care întreabă pe Facebook ce s-a întâmplat cu avocata din Buşteni

”Avea toate elemente, mai puţin călătoria într-o ţară străină, care să ne determine pe noi să considerăm că pacienta este suspectă de COVID-19”, a declarat Mariana Miu, managerul Spitalului din Sinaia.

Tocmai pentru că avea simptomele specifice bolii provocate de coronavirus, Iulia Steriu a fost internată în izolatorul spitalului unde a fost consultată de un medic echipat cu mască, mănuşi şi combinezon. Conform noului protocol impus de ordinanţele militare, pacientei i se prelevează probe pentru testul de COVID-19. Rezultatul vine prin Direcţia de Sănătate Publică în data de 5 aprilie, adică după 72 de ore de la testare, conform informaţiilor oferite de managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia. În tot acest timp, pacientei i se fac analize şi primeşte tratament simptomatic: ”antivirale, antibiotic cu spectru larg şi antipiretice”, potrivit managerului spitalului. Medicii elimină aşadar boala provocată de coronavirus şi suspectează un diagnostic la fel de grav. Confirmarea suspiciunilor nu putea fi obţinută însă la Spitalul Sinaia pentru că o unitate medicală de acest nivel (orăşenesc) nu are aparatură medicală performantă (computer tomograf). Se cere tranferul la Spitalul Judeţean din Ploieşti unde Iulia Steriu ajunge transportată de Ambulanţă în data de 5 aprilie, puţin după ora 20.00.

”Pacienta a plecat de la noi pe picioarele ei şi nu avea la acel moment simptome neurologice. Diagnosticul pus de medicii de la noi sau mai bine zis intuit, pentru că noi nu avem aparatura necesară, se apropie de diagnosticul de la Spitalul Judeţean din Ploieşti. Insist să spun că, atâta timp cât a fost internată la Sinaia, pacienta a primit tratament şi i s-au făcut investigaţii medicale, iar aceste informaţii le putem dovedi cu documente”, a explicat Mariana Miu.

Ajunsă la Spitalul din Ploieşti, femeia este internată la secţia de neurologie şi urmează o serie lungă de investigaţii medicale, potrivit explicaţiilor oferite de Iulian Şerpescu, juristul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

”Pacienta s-a prezentat la Spitalul Judeţean în data de 5 aprilie, iar decesul s-a înregistrat în data de 12 aprilie, timp în care i s-au făcut destul de multe investigaţii pentru confirmarea diagnosticului. În momentul internării la UPU i s-a făcut CT, apoi când a fost dusă pe secţie i s-a făcut RMN cerebral, a fost consultată de un medic infecţionist şi de un neurolog”, a precizat Iulian Şerpescu.

Diagnosticul intuit de medicii de la Spitalul din Sinaia şi confirmat în urma investigaţiilor medicale de la Ploieşti a fost de meningoencefalită virală, adică o inflamaţtie a membranelor care înconjoară creierul şi măduva spinării. Este o afecţiune extrem de gravă şi doar 30 la sută dintre pacienţi răspund la tratament, iar cei care supravieţuisc rămân în cele mai multe cazuri cu tulburări grave de comportament, conform explicaţiilor oferite de reprezentanului Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

Iulia Steriu a împlinit 50 de ani în data de 18 februarie 2020. În acea zi a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj impresionant.

Şi uite asa, am ajuns şi la o jumătate de veac! Mulţi nu au avut acest privilegiu! Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că m-a iubit, pentru ce mi-a dat şi pentru ce nu mi-a dat. În toată viata mea, m-am bazat doar pe mine însămi, nu mi-am permis să cad decât atât cât să mă pot ridica, singura. Am învăţat să fiu o luptătoare şi să îmi protejez sufletul de toate rănile, am învăţat să mă apăr, am învăţat să cunosc oamenii şi să nu mă las înşelată de aparenţe, am învăţat să spun ce gândesc, chiar dacă, uneori, acest lucru mi-a făcut rău, am învăţat că nu pot fi pe placul tuturor şi nici nu vreau. Am încercat să fiu un om bun şi drept, în tot ce am facut, chiar dacă nu am reuşit, de fiecare dată şi sper să rămân aşa, câte zile mi-au mai rămas. Uneori, simt ca am trăit destul, că am obosit să mai lupt cu mine, cu viaţa. Sper doar că Dumnezeu să mă ţina sănătoasă, pentru cât voi mai fi în aceasta lume