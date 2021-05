Cum a reuşit un medic să scape de pedeapsă după ce a uitat în abdomenul unui copil pansamentele folosite la operaţia de apendicită

Alessia Chivu a rezistat un an de zile cu bucăţile de tifon în abdomen pe care le-a eliminate după chinuri cumplite, pe cale naturală, prin uretră, în timp ce urina.

Într-o primă fază medicii au crezut că fetiţa îşi introdusese singură pansamentele în vagin, dar după o evaluare medicală complex au dat verdictul. Tifoanele fusesră uitate în timpul operaţiei de apenticită pe care copila o suferise în anul 2018, la Spitalul Orăşenesc din Sinaia.

În ciuda evidenţelor unei culpe medicale, procurorii au decis să claseze dosarul pe motiv că fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege. Explicaţia acestei decizii ţine tot de lacunele legislative din România. După această greşeală medicală probată, fetiţa a avut nevoie doar de 45 de zile de îngrijiri medicale.

Conform legii, o vătămare din culpă poate fi considerată infracţiune care ar atrage şi consecinţe penale pentru autor, dacă victima are nevoie de cel puţin 91 de zile de îngrijiri medicale. Altfel, autorul nu răspunde penal.

Totuşi procurorii au lăsat o portiţă pentru familia Alessiei, astfel încât aceştia să se poate îndrepta în civil împotriva medicului căruia să-I ceară despăgubiri materiale.

Fapta există, dar nu e atât de gravă

Dosarul nu a fost clasat pentru că fapta nu există, ci pentru că nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege. Cu alte cuvinte, medicul a greşit, dar nu într-atât de mult încât să răspundă penal.

Nemulţumiţi de decizia procurorilor, părinţii fetiţei au contestat în instanţă clasarea dosarului, dar fără succes. Judecătorii au decis să respingă acţiunea.

”… respinge ca nefondată plângerea formulată de petenta MARCU MARIA CLAUDIA în calitate de reprezentant legal al persoanei vătămate minore C. M. A. în contradictoriu cu intimatul BĂRBUŢĂ SEVERIUS împotriva ordonanţei de clasare nr. 89/P/2019 din data de 12.10.2020 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, confirmată prin ordonanţa nr.25/II/2/2020 din data de 19.11.2020 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia. În baza art. 340 alin. 1 si art. 341 alin. 6 lit. a Cod pr. penală respinge ca inadmisibilă plângerea formulată de petenta MARCU MARIA CLAUDIA în calitate de reprezentant legal al persoanei vătămate minore …în contradictoriu cu intimatul BĂRBUŢĂ SEVERIUS împotriva ordonanţei nr.25/II/2/2020 din data de 19.11.2020 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia”, conform portalului instanţelor de judecată.

Daune de 50.000 de euro

Singura variantă care a rămas familiei Marcu este să deschidă un proces civil împotriva medicului şi să-I ceară despăguiri materiale. Deja avocaţii familiei urmează să depună documentele la instanţă în acest sens, suma cerută fiind de 50.000 de euro pentru durerea şi spaima prin care a trecut fetiţa de zece ani.

Pe de altă parte nici medicul chirurg Severius Bărbuţă nu a fost mulţumit de soluţia dată de procurori. Acesta s-a adresat şi el instanţei în speranţa că va obţine o clasare pe motiv că fapta nu există. Nu a reuşit, judecătorii din Sinaia au respins acţiunea medicului. Dacă ar fi obţinut o astfel de soluţie, ar fi scăpat de un procesul în civil prin care părinţii fetei cear despăgubiri.

A eliminat pansamentele după dureri cumplite

Povestea Alessie Chivu a fost făcută publică în ianuarie 2019. Fetiţa suferea de câteva zile de dureri acute de burtă. Părinţii au dus-o mai întâi la spitalul din Sinaia, unde fusese operată cu un an în urmă de apendicită. De aici a plecat acasă cu un tratament cu antibiotic pentru o infecţie urinară.

Pentru că medicamentele nu şi-au făcut efectul aşteptat, iar starea de sănătate a fetiţei se agrava, părinţii au decis să meargă pentru un consult de specialitate la Spitalul de Pediatrie din Braşov. În timp ce aştepta pe hol să intre la medic, Alessia i-a cerut mamei să o ducă urgent la toaletă. Acolo i-a spus mamei că simte că iese ceva din ea.

„Atunci m-am uitat şi am văzut că îi iese ceva, am pus mâna şi am extras dinăuntru un tifon! Un tifon de lungimea unui deget, ca un şnur de adidas, puţin mai gros, ca de bocanc”, povestea mama Alessiei.

Copila a fost preluată imediat de o echipă de medici şi supusă unor investigaţii medicale de urgenţă. Aceştia au mai extras un al doilea pansament steril. Medicii au spus atunci că bucăţile de tifon au străpuns peretele vezicii urinare şi de aici au ajuns în uretră de unde au fost eliminate pe cale naturală, însă fetiţa a suprotat dureri cumplite.



Severius Bărbuţă este unul dintre cei mai apreciaţi medici de la Spitalul din Sinaia. Acesta contină şi în prezent că ofere consultaţii medicale la aceeaşi unitate medicală.

Potrivit unor apropiaţi ai familiei, Alessia este acum într-o stare de sănătate bună, dar nimeni nu poate aprecia deocamdată răul produs de staţionarea timp de un an de zile a bucăţilor de tifon în corpul fetiţei.

