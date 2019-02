Cum se plantează bulbii de lalele, narcise şi crocuşi pentru a avea grădina plină cu flori de Paşte

Mai aveţi încă timp, aşa că acum este momentul să plecaţi la vânătoare de bulbi de lalele, pe care îi puteţi găsi în supermarketuri sau magazine dedicate.

Nu cumpăraţi la întâmplare. Bulbii de lalele sau de zambile sunt extrem de sensibili, iar dacă nu au fost bine conservaţi peste toamnă, aveţi mari şanse să-i cumpăraţi degeaba. În primul rând verificaţi fiecare bulb înainte de cumpărare, respectiv plantare. Acesta trebuie să fie tare la pipăit şi să nu prezinte ”răni” sau părţi moi. Defectele pot fi sesizate chiar şi cu ochiul liber. Zona afectată are culoarea mai deschisă decât restul bulbului şi prezintă urme de mucegai. În plus are şi un miros specific.

Pentru plantare, păziţi o zi cu soare. Chiar dacă mai aveţi zăpadă în grădină, puteţi să o îndepărtaţi până ajungeţi la pământ. În speranţa că acesta nu este într-atât de îngheţat încât să nu vă permită să săpaţi, faceţi gropiţe nu mai adânci de zece centimetri şi introduceţi bulbul cu vârful în sus, fără să apăsaţi şi apoi acoperiţi uşor cu pământ.

Nu apăsaţi cu forţă, ci bătătoriţi uşor astfel încât bulbul să fie acoperit integral cu pământ. Este important să nu udaţi cu apă în acest moment din an, pentru că există riscul de îngheţ. Pământul este acum suficient de umed pentru ca bulbul să-şi tragă apa suficientă.

Ce faceţi dacă pământul este îngheţat

Dacă nu vă încumetaţi să ieşiţi pe frig în grădină şi nu aveţi putere să săpaţi în pământul încă îngheţat, puteţi planta bulbii în ghivece. Pentru asta este nevoie de un pământ special pentru flori, afânat şi moale. După ce aţi plantat bulbii, nu scoateţi ghivecele afară, pentru că plantaţi astfel ei îngheaţă uşor, ci păstraţi-le pe o terasă închisă, pe balcon sau chiar în casă, într-un colţ ferit de sursa directă de căldură. Udaţi o singură dată, la plantare şi atât. Nu mai interveniţi cu apă ulterior pentru că există riscul de mucegăire. Bulbul de lalea ”se satură” cu umiditatea din aer şi din pământ.

Atenţie la bulbii de lalele sau de zambile care au intrat deja în vegetaţie. Mulţi nu plantează bulbii cumpăraţi în toamnă şi aşteaptă primăvara pentru asta. Din păcate nu oricine ştie cum se depozitează bulbul de lalea. El are nevoie de întuneric şi temperatură constantă sub 15 grade Celsius.

Dacă totuşi bulbul a intrat în vegetaţie, e bine să ştiţi că mugurele este foarte sensibil şi uşor de rupt, doar la o simplă atingere, astfel că la plantare trebuie să aveţi grijă să nu apăsaţi şi să nu-l acoperiţi cu pământ. Lăsaţi partea verde la lumină. Dacă mugurele s-a rupt, este clar că planta este compromisă.

Plantate la final de februarie, lalelele, zambilele şi narcisele vor înflori chiar de Florii, după 15 aprilie.

