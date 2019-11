Cum se laudă Jandarmeria că a salvat de la moarte un cetăţean. În realitate, omul ar fi fost salvat de alt bărbat: „Mă simt dezgustat de comunicatul lor de presă“

Dintr-un comunicat remis de Biroul de Presă al Poliţiei Prahova, reiese că un jandarm aflat în serviciul de pază a fost singurul care a acordat primul ajutor bărbatului căzut la pământ. Martorii susţin însă contrariul şi acuză Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova că se laudă pe nedrept.

Nemulţumirea unuia dintre martori a fost postată pe pagina de Facebook de către Mihai Poliţeanu, membru USR.

”Am scris ieri că reprezentantul USR dintr-o secţie de votare din Băicoi, Prahova, a intervenit decisiv pentru salvarea vieţii unui votant prin manevre de resuscitare. Tot ieri, în legătură cu acelaşi incident, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova publică un comunicat în care afirmă că victima a fost salvată de un jandarm. Îmi doresc să cred că e vorba doar de neînţelegeri, greşeli de comunicare şi de dorinţa Jandarmeriei de a se mândri cu colegul implicat în cauză. Povestea reală a cam fost următoarea:

Martor: «Atunci când IPJ Prahova si IJJ Prahova mint.

Nu aş fi vrut ca această postare să existe, dar mă simt dezgustat de comunicatul dat de IPJ PH şi copiat de toate siteurile de ştiri.

Ceea ce relatez mai jos poate fi confirmat de martorii prezenţi în jurul secţiei de votare 190, inclusiv de domnul consilier local, Dumitrescu Adrian. De asemenea, am înţeles că incidentul a fost filmat de domnul jandarm de la secţia 190 şi de o cameră de supraveghere publică îndreptată spre secţia de votare.

Ceea ce relatez ar putea fi un pic distorsionat din cauza adrenalinei şi emoţiei avute în momentul respectiv cât şi a oboselii acumulate în secţia de votare dar lucrurile au stat în felul urmator:

Imediat cum a ieşit din secţia de votare, domnul I.R. a căzut, în faţa scărilor de la secţia de votare, lucru observat de Ilie Daniel care a şi ajuns primul lângă dumnealui şi a iniţiat manevrele de resuscitare. Ajungând lângă, am observat ca Daniel nu imprima destul de multa forţă de frica fracturarii unor coaste aşa că acela este momentul în care îl înlocuiesc pe Daniel şi continui masajul cardiac cu o forţă mult mai mare care ar trebui să pună inima înapoi în mişcare. În toate aceste clipe o altă persoană (din pacate nu ştiu cine a fost) verifica constant respiraţia şi pulsul. După aproximativ 3 minute, am întrebat dacă mai există cineva care ştie să facă masaj cardiac iar domnul jandarm de la secţia de vis-a-vis (şi nu de la 190) m-a schimbat pentru a continua masajul. La rândul lui, dumnealui a obosit iar eu am continuat masajul pentru probabil încă un minut, moment în care domnul R. a început să respire şi să aibă puls. În acel moment, împreună cu domnul jandarm l-am aşezat pe domnul R. în poziţia de siguranţă şi am aşteptat încă aproximativ 5 minute până la venirea ambulanţei (care a ajuns în aproximativ 15 minute din momentul apelului la 112).

Această postare nu este despre mine, Daniel sau domnul jandarm fără de care domnul R. nu ar mai fi fost in viaţă şi stabil (sper ca aici nu aţi minţit), ci despre un Inspectorat Judeţean care ar trebui să ne apere de minciuni, si despre presa din România care nu-şi respectă meseria si nu verifică o ştire din mai multe surse cum ar fi trebuit să înveţe la o facultate de jurnalism.

Sunt sigur ca aceasta postare nu ar fi existat dacă Cris Palmeş nu ar fi făcut o postare devenită virală în cadrul USR, moment în care am început să fiu contactat şi felicitat de mai mulţi membri ai partidului»”, se arată în postarea lui Poliţeanu.

Într-adevăr, Biroul de Presă al IJP Prahova a transmis presei locale, duminică, ora 18.29, un comunicat în care se preciza că un jandarm din cadrul IJJ PH, care se afla în serviciul de pază la secţia de votare nr.190 din Băicoi, a intervenit cu promptitudine şi a acordat primul ajutor unui bărbat căruia I s-a făcut rău la intrarea în secţie.

”Astăzi, în jurul orelor 15:30, un jandarm din cadrul IJJ PH, care se afla în serviciul de pază la Secţia de Votare nr. 190 din localitatea Baicoi, a intervenit cu promptitudine şi a acordat primul ajutor unui bărbat căruia i s-a făcut rău la intrarea in secţie. Acesta a început şi a continuat manevrele de resuscitare până la sosirea echipajului medical. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenţă Ploieşti, în prezent starea lui fiind stabilă”, se arată în comunicatul remis presei de către Biroul de Presă al Poliţiei Prahova.