Cum începe şcoala în Prahova. Val de pensionări în rândul profesorilor înainte de începerea cursurilor

8000 de profesori prahoveni s-au vaccinat, iar alţi 2900 nu au acceptat imunizarea cu vaccin. Pe de altă parte, din rândul personalului auxiliar şi nedidactic, s-au vaccinat 3700 de persoane, iar alte 1200 sunt nevaccinate, a explicat Ilona Rizea.

Opt unităţi de învăţământ vor începe un nou an şcolar fără autorizaţie sanitară, a explicat inspectorul şef al ISJ Prahova, o parte dintre acestea fiind încă în construcţie, iar celelalte având sălile de clasă subdimensionate. Toate sunt din mediul rural, a precizat Ilona Rizea.

Cele 8 şcoli fără autorizaţie sanitară sunt:

comuna Sălciile: şcoala este dărâmată şi se reconstruieşte,

grădiniţa cu program normal de la Zahana, unde sunt săli subdimensinate,

şcoala primară de la Zalhana, cu o curte de joacă subdimensionată,

grădiniţa cu program normal Bălţeşti care nu are curte de joacă amenajată,

şcoala gimnazială de la Mehedinţa, unde clădirea este parţial degradată, iar instalaţia de apă este neconformă,

grădiniţa cu program normal de la Mehedinţa, unde lipseşte cabinetul medical şcolar,

şcoala primară Lopatniţa, unde clădirea este în curs de renovare şi grădinia cu program normal de la Lopatniţa, clădire în curs de renovare.

Val de pensionări

Pentru începerea noului an şcolar, ISJ s-a confruntat însă cu un val de pensionări în rândul profesorilor care şi-au depus dosarul de pensie în afara calendarului de mobilitate

”Faţă de anii trecuţi, numărul personalului care a solicitat pensionarea a fost mult mai mare. Dacă au depus cererile de pensionare în perioada prevăzută de calendar, adică ianuarie, ştiam exact ce avem, dar pe parcurs vin în special din motivul acesta al pandemiei şi pentru că unii dintre profesori, care sunt mai în vârstă, s-au adaptat mai greu la predarea online. Au apărut situaţii noi, aşa încât a trebuit să facem faţă unei noi presiuni de aproximativ 150 de norme care trebuiau ocupate”, a precizat Teodor Iancu, inspector scolar managementul resurselor umane din cadrul ISJ Prahova.

Acesta a precizat că noile reglementări privind numărul maxim de elevi acceptaţi într-o clasă a sporit nevoie de tot mai multe cadre didactice.

”A mai fost un efect care ne-a sporit numărul de posturi neocupate, este vorba despre un alt număr de elevi la clasele de început, la pregătitoare, grupa mică, clasa a V-a şi liceu care, având mai puţini copii în clasă, a dus la număr mai mare de posturi şi norme. Am primit aprobare şi suplimentare de la minister cu încă 90 de norme. (...) Există situaţia aceasta când profesorii obţin post, se duc până acolo şi după aceea renunţă. Este alegerea lor, dar ne încurcă foarte mult pe noi”, a precizat Iancu.

”Ne lipseşte o educatoare”

Inspectorul a precizat că ”posturile acelea care sunt foarte sensibile, şi anume învăţământul preşcolar şi învăţământul primar” sunt completate aproape în întregime, cu o două excepţii, la grădinţia Fluturaş din Sinaia şi la şcoala din comuna Jugureni.

”Dacă profesoara pe care am repartizat-o la Grădiniţa Fluturaş din Sinaia nu s-ar fi dus până acolo şi după aceea a spus că nu se mai duce, am fi avut învăţământul preşcolar sută la sută acoperit. Ne lipseşte o educatoare. Mai avem o situaţie la învăţământul primar la şcoala Jugureni, este o şcoală des invocată în discuţiile noastre, cu număr foarte mic de copii, unde predarea este simultană, dar numărul de copii este sub 10 la toate cele 5 clase. Încă nu am reuşit... Azi ne ocupăm să găsim un învăţător şi acolo”,a precizat Iancu.

Alte discipline care nu sunt acoperite cu profesori calificaţi electronica, silvicultura, şi câteva ore de matematică la unele unităţi din mediul rural, au arătat reprezentanţii ISJ Prahova.