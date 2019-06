Cum să furi jumătate de milion de lei din contul primăriei fără să fii prins: „Mi-e şi frică să explic să nu dau idei şi altora“

Furtul banilor a fost descoperit întâmplător, abia după ce contabilul şef s-a speriat de controlul Curţii de Conturi şi a fugit. Pentru că timp de şase luni nu a fost de găsit, primarul a fost nevoit să meargă la Trezorerie pentru a face rost de extrasele de cont şi de ordinele de plată pe care trebuia să le prezinte auditorilor de la Curtea de Conturi. În acest mod a fost descoperită ingineria financiară pusă la cale de Ciprian George Dinu, contabilul şef, şi de mâna lui dreaptă, Maria Dana Pahonţu, şi ea contabil în cadrul Primăriei Lipăneşti.

”A lucrat extraordinar de inteligent. Vă spun sincer că, dacă nu claca şi nu fugea, nu pot să garantez că am fi descoperit furtul. Pentru că noi nu aveam actele necesare pentru controlul Curţii de Conturi, am fost nevoiţi să mergem la Trezorerie pentru a lua de acolo copii după ordinele de plată şi extrase de cont. Aşa am văzut diferenţa de bani. Mi-e şi teamă să explic cum procedau pentru a nu da idei şi altor contabili din primării”, a declarat Robert Nica, primarul comunei Lipăneşti.

Împrumuturi pe numele subalternilor din primărie

Dinu şi Pahonţu au început ”afacerea” în perioada crizei financiare din 2010, când salariile din administraţia publică fuseseră tăiate, spune edilul comunei. Acesta a precizat că funcţionarii erau înglodaţi în datorii, având mai multe împrumuturi la CAR-uri şi aveau mari probleme să plătească ratele. Pentru a reuşi să-şi revină financiar, cei doi contabili au pus angajaţi din Primărie să ia credite, dar să le dea lor banii, sub promisiunea că ei vor plăti ratele, susţine Robert Nica.

”Ştiu să vă spun că au luat foarte multe împrumuturi bancare, el şi colega lui de birou, Dana Pahonţu, atât pe numele lor, dar şi pe numele unor colegi din primărie care nu ştiau unii de alţii. Ei făceau împrumuturile pentru a plăti restanţele la alte împrumuturi, la CAR-uri. Îi luau în general pe angajaţii de la administrativ care şi acum plătesc, au poprire pe salariu şi acum. Ei dispărând, fiind arestaţi nu au mai putut să le dea bani oamenilor să plătească ratele. Am doi angajaţi care încă mai plătesc”, a explicat edilul.

Plăteau firme care nu făceau nimic pentru primărie şi apoi împărţeau banii frăţeşte

Împrumuturile bancare obţinute astfel nu le-a fost de ajutor, se pare, aşa că au recurs la o metodă mai sigură pentru a-şi spori veniturile. Aveau pe mână întregul bueget al comunei şi au început să se folosească de acest avantaj. Au început să vireze constant sume de bani către societăţi comerciale prietene, dar care nu avea relaţii contractuale cu primăria. Periodic, mai multe firme din Prahova şi Buzău primeau sume între 5.000 de lei şi 10.000 de lei din bugetul primăriei Lipăneşti, fără ca aceste firme să presteze un serviciu în schimb. Banii erau împărţiţi ulterior între patroni şi funcţioarii implicaţi.

Bani furaţi din fondul pentru plata utilităţilor

”El a lucrat foarte inteligent. Ca să nu iasă în pierdere când făcea bilanţul, descărca aceste plăţi în programul contabil ca şi când plătea facturile de utiltăţi la clădirile publice pe care le avem în subordine. Înregistra în programul contabil o factură la gaze care era în valoare de 300 de lei, să spunem, dar o înregistra de 3.000 de lei. Diferenţa de 2.700 de lei o dădea către firmele respective, iar această diferenţă nu apărea în programul contabil. El înregistra factura de gaze 3.000 de lei, dar el nu plătea către furnizorul de utilităţi decât 300 de lei. Firma, după ce intrau banii în contul de trezorerie, îi transfera într-o bancă comercială, iar a doua zi îi şi scotea. Erau sume de bani luate din bugetul de funcţionare al primăriei, din care noi plătim utilităţi, mici reparaţii sau presătri servicii, de exemplu publicitate. Nu se băga pe bugetul de investiţii pentru că Trezoreria cere situaţii de plată pentru cheltuieli de genul acesta, era mai complicat”, a explicat primarul cum lucra contabilul său.

Ciprian George Dinu a lucrat astfel, fără să fie prins, timp de doi ani de zile. Nici măcar auditul intern al Primăriei nu i-a descoperit afacerea. Abia când Curtea de Conturi a venit la sediul primăriei, în aprilie 2014, pentru controlul anual, contabilul s-a speriat. A fugit de acasă, şi-a închis telefoanele, astfel că timp de şase luni nimeni nu a mai ştiut nimic de el. Pe soţia lui o anunţase că o părăseşte, iar maşina familiei a lăsat-o în parcarea Spitalului Judeţean din Ploieşti. Totuşi, deşi a lipsit şase luni, rudele sale nu i-au anunţat dispariţia la poliţie.

S-a predat poliţiei după şase luni

”Timp de şase luni, el a fost dispărut, nici acum nu ştiu unde a fost. S-a întors singur după jumătate de ani şi s-a prezentat la poliţie. Atunci a demarat practic ancheta. Cei doi au fost şi arestaţi o perioadă, dar apoi au fost lăsaţi în libertate. Vor plăti cu siguranţă mai devreme sau mai târziu”, a precizat Robert Nica.

În ciuda acestei situaţii, controlul Curţii de Conturi trebuia să meargă mai departe, doar că nimeni nu avea acces la documentele contabile. Aşa s-a ajuns la aflarea motivului real pentu care contabilul Dinu dispăruse fără urmă.

”Prin înţelegere cu Curtea de conturi am mers la Trezoreria de care aparţineam, de la Boldeşti Scăieni şi am luat copie exact după ordinele de plată şi extrasele de cont pe perioada controlului 2011 şi parţial 2012. Cu surpriză am văzut că am ordine de plată către firme pe care nu le cunoşteam sau firme pe care le ştiam, dar cu care nu aveam relaţii contractuale în perioada respectivă”, a mai spus edilul.

Ce a făcut contabilul cu banii

Raportul Curţii de Conturi a arătat că primăria fusese prejudiciată cu peste jumătate de milion de lei. Erau bani daţi firmelor prin mecanismul financiar explicat mai sus, dar şi prin mărire ilegală de salarii. Chiar dacă cei doi contabili aveau poprire pe salariu, din cauza datoriilor neachitate către bănci şi CAR-uri, ei plecau acasă cu salariul întreg.

După şapte ani de anchetă, dosarul instrumentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti a fost deferit justiţiei. Ciprian George Dinu este acuzat de delapidare (110 acte materiale), fals material în înscrisuri, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals. Colega sa de birou, Dana Pahonţu, a fost şi ea inculpată în aceeaşi cauză pentru fapte similare. Împreună cu cei doi funcţionari, au fost trimişi în judecată şi cinci administratori de firmă.

Primăria Lipăneşti a reuşit să recupereze până în prezent doar o mică parte din prejudiciu, de la unele firme care au acceptat să dea înapoi banii încasaţi ilegal.

Deşi contabilul îşi construise o casă în perioada în care lucra la primărie, imobilul a fost demolat printr-o decizie a instanţei pentru că fusese contruit fără autorizaţie de construcţie.

