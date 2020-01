Cum a furat contabilul-şef aproape un milion de lei din conturile unei primării de provincie. „Mi-e şi teamă să explic mecanismul, ca să nu dau idei şi altora“

Prejudiciul produs comunei prahovene Lipăneşti a fost stabilit la peste 800.000 de lei, bani pe care funcţionarii trebuie să-i dea înapoi, conform deciziei instanţei.

Judecătoria Ploieşti s-a pronunţat luni, 13 ianuarie, în dosarul delapidării de la Lipăneşti, în care au fost deferiţi justiţiei doi contabili, foşti angajaţi ai primăriei şi mai mulţi administratori de societăţi comerciale.

Angajaţii primăriei Lipăneşti au reuşit să fure sute de mii de lei din vistieria instituţiei printr-un mecanism complicat, profitând de faptul că primarul nu verifica în permanenţă actele contabile şi suma de bani din conturile bancare. Fapta s-a petrecut în urmă cu şapte ani, dar abia acum judecătorii s-au pronunţat în dosar.

Principalul vinovat de prejudiciul uriaş creat primăriei Lipăneşti este considerat de către judecători George Dinu, contabilul şef al primăriei. Acesta a fost condamnat la patru ani de închisoare cu exectuare, fiind găsit vinovat de delapidare în formă continuată (110 acte materiale), fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (68 acte materiale) şi uz de fals. Instanţa a decis să instituie sechestru asigurător asupra bunurilor deţinute de contabil în vederea recuperării prejudiciului.

Decizia Judecătoriei Ploieşti nu este definitivă.

În acelaşi dosar a mai fost condamnată şi Dana Pahonţu, fostă angajată a Primăriei Lipăneşi şi mâna dreaptă a contabilului George Dinu. Pahonţu a fost condamnată însă la închisoare cu suspendare, dar va trebui să plătească şi ea în solidar cu fostul ei coleg parte din prejudiciul adus instituţiei.

Alte trei persoane, administratori de societăţi comerciale, au fost condamnate în aceeaşi cauză la închisoare cu suspendare, fiind găsite vinovate pentru complicitate la faptele comise de cei doi contabili ai Primăriei Lipăneşti.

Furtul banilor a fost descoperit întâmplător, abia după ce contabilul şef s-a speriat de controlul Curţii de Conturi şi a fugit. Pentru că timp de şase luni nu a fost de găsit, primarul a fost nevoit să meargă la Trezorerie pentru a face rost de extrasele de cont şi de ordinele de plată pe care trebuia să le prezinte auditorilor de la Curtea de Conturi. În acest mod a fost descoperită ingineria financiară pusă la cale de Ciprian George Dinu, contabilul şef, şi de mâna lui dreaptă, Maria Dana Pahonţu, şi ea contabil în cadrul Primăriei Lipăneşti.

”A lucrat extraordinar de inteligent. Vă spun sincer că, dacă nu claca şi nu fugea, nu pot să garantez că am fi descoperit furtul. Pentru că noi nu aveam actele necesare pentru controlul Curţii de Conturi, am fost nevoiţi să mergem la Trezorerie pentru a lua de acolo copii după ordinele de plată şi extrase de cont. Aşa am văzut diferenţa de bani. Mi-e şi teamă să explic cum procedau pentru a nu da idei şi altor contabili din primării”, a declarat, pentru ”Adevărul”, Robert Nica, primarul comunei Lipăneşti.

Toată această inginerie financiară demarată de angajaţii primăriei a început în perioada crizei financiare. Cei doi erau înglodaţi în datorii, iar în momentul în care au fost tăiate salariile, nu au mai putut acoperi ratele la bănci. Pentru a reuşi să-şi revină financiar, cei doi contabili au pus angajaţi din primărie să ia credite, dar să le dea lor banii, sub promisiunea că ei vor plăti ratele, susţine Robert Nica. Aveau pe mână întregul bueget al comunei şi au început să se folosească de acest avantaj. Au început să vireze constant sume de bani către societăţi comerciale prietene, dar care nu aveau relaţii contractuale cu primăria. Periodic, mai multe firme din Prahova şi Buzău primeau sume între 5.000 de lei şi 10.000 de lei din bugetul primăriei Lipăneşti, fără ca aceste firme să presteze un serviciu în schimb. Banii erau împărţiţi ulterior între patroni şi funcţionarii implicaţi.

Cel puţin doi ani de zile, George Dinu şi complicea sa au furat bani din conturile primăriei şi i-au cheltuit după bunul plac. Afacerea a fost oprită de un audit al Curţii de Conturi. În momentul în care inspectorii au venit la primărie, contabilul a fugit de acasă, şi-a închis telefoanele, astfel că timp de şase luni nimeni nu a mai ştiut nimic de el. Pe soţia lui o anunţase că o părăseşte, iar maşina familiei a lăsat-o în parcarea Spitalului Judeţean din Ploieşti. Totuşi, deşi a lipsit şase luni, rudele sale nu i-au anunţat dispariţia la poliţie. Ulterior acesta s-a întors acasă şi a fost anchetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti care l-a trimis în judecată la începutul anului 2019.

Primăria Lipăneşti a reuşit să recupereze până în prezent doar o mică parte din prejudiciu, de la unele firme care au acceptat să dea înapoi banii încasaţi ilegal.