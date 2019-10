Cum se anchetează un dosar banal în România. Procurorii au avut nevoie de 5 ani ca să-i trimită în judecată pe agresorii care au răpit şi bătut groaznic un bărbat

Deşi fapta s-a întâmplat în octombrie 2014, procurorii au avut nevoie de cinci ani pentru a finaliza ancheta. Agresorii au fost trimişi în judecată în primăvara acestui an, în stare de libertate. Dosarul este înregistrat la Judecătoria Ploieşti, iar următorul termen, al doilea, a fost programat în data de 31 octombrie 2019.

Potrivit rechizitoriului, un tânăr din comuna prahoveană Târgşorul Vechi a fost bătut până a rămas inconştient, secestrat într-un portbagaj al unei Dacia Logan aparţinând unei firme de Tazi şi apoi abandonat într-un şanţ. Agresorii sunt cercetaţii acum pentru lipsire de ibertate în mod ilegal.

Lucian Bucur, Dan Eusebiu Şerbănică, Constantin Tibi Stâlpeanu au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti pentru lipsire de libertate şi loviri şi alte violenţe. Dosarul agresorilor a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Ploieşti în data de 12 aprilie 2019, deşi fapta s-a petrecut în octombrie 2014.

Conform portalului instanţelor de judecată, Eusebiu Şerbănică a fost deferit justiţiei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe;

Lucian Bucur, petru lovire şi alte violenţe şi pentru lipsire de libertate în mod ilegal;

Tibi Stâlpeanu este judecat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal

Ancehtatorii au consemnat în rechizitoriu că în data de 10 octombrie 2014, într-un bar din comuna prahoveană Târgşorul Vechi a avut loc un conflict între mai multe persoane care participau la un joc de poker. Un tânăr, care a mers să stea de vorbă cu tatăl său care participa la jocul de noroc, a fost agresat de către ceilalţi participanţi, deranjaţi de prezenţa acestuia. După un schimb de replici, a ieşit o încăierare generală, finalizată cu bătaia până la leşin a tânărului vizitator.

Victima, care îşi pierduse conştienţa din cauza loviturilor primite, a fost luată pe sus de către doi dintre agresori, urcată în portbagajul unui autoturism Dacia Logan, care aparţinea unei societăţi de Taxi, şi abandonată într-un şanţ, în faţa unui alt bar din aceeaşi localitate. Ulterior, agresorii au fugit.

”Apoi, inculpatul … i-a cerut inculpatului … să îl ajute pentru a transporta în autoturismul marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare PH 17 ..., aparţinând SC Gadmi Car Serv SRL, al cărei angajat era inc. …, folosit în regim taxi, persoana vătămată …, care era inconştientă în şanţ. Astfel, după ce inc. … şi … au urcat persoana vătămată în portbagajul autoturismului, au transportat-o pe o distanţă de aproximativ 700 de metri, abandonând-o într-un şanţ, în faţa unui alt bar (…)La data de 10.10.2014, organele de cercetare penală au procedat la conducerea în teren a inc. … care a indicat traseul pe care, împreună cu inc. …, a transportat persoana vătămată …, punctul de plecare fiind intersecţia străzilor Principală cu Morii, respectiv din faţa barului Lumih Disco Bar, de unde inculpaţii s-au deplasat pe str. Principală şi, după ce au parcurs aproximativ 700-800 de metri, la intersecţia cu str. Plutei, au virat dreapta pe această stradă, unde pe partea stângă a drumului au abandonat persoana vătămată …. Aspectele arătate de către inc. … sunt confirmate şi de traseul înregistrat de aparatul GPS montat pe autoturismului marca Dacia Logan şi monitorizat de compania de taximetrie Index Ploieşti”, se arată în rechizitoriu.

Bărbatul bătut şi-a revenit, s-a refugiat într-o staţie Peco de unde a sunat la 112 pentru a cere ajutorul Poliţiei şi Ambulanţei.

Agresorii au fost prinşi cu ajutorul martorilor care au văzut întreaga scenă.

În faţa anchetatorilor, bărbaţii acuzaţi de lipsire de libertate au recunoscut parţial faptele, având justificare pentru fiecare gest făcut. Au spus că bătăia a fost generată de victimă, iar loviturile au fost întâmplătoare, fără intenţie. Întrebaţi de către anchetatori de ce au ascuns brăbatul bătut şi inconştient în portbagajul maşinii, agresorii au explicat că au vrut să facă un act de civism şi să evite un conflict şi mai mare, cu urmări mai grave. N-au urcat victima pe bancheta din spate pentru că era plină de sânge, iar husele scaunelor s-ar fi putut murdări. Evident, scuzele agresorilor nu au stat în picioare în faţa anchetatorilor.

”Cu privire la lipsirea de libertate a persoanei vătămate, inc. a recunoscut că a urcat această persoană vătămată în portbagajul autoturismului marca Dacia Logan împreună cu inc. …., după care au transportat-o pe aceasta până în apropierea unui alt bar. Inculpatul şi-a motivat fapta prin aceea că a urmărit să evite un alt conflict. Apărarea sa cu privire la mobilul faptei nu poate fi avută în vedere ţinând cont de faptul că persoana vătămată era inconştientă. În plus, introducerea unei persoane în portbagajul unui autoturism nu poate fi folosită ca argument pentru presupusul său spirit civic (inc. A B având cel mult o obligaţie morală de a aplana un conflict, acesta nefiind organ de restabilire a ordinii publice)”, este consemnat în rechizitoriu.

Cei trei agresori sunt judecaţi în prezent în stare de libertate. Următorul termen în dosarul de lipsire de libertate fiind programat la Judecătoria Ploieşti în data de 30 octombrie 2019.