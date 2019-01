Cum a ameninţat înainte de atac fostul elev care şi-a înjughiat profesoara: „Nici Clămparu n-a făcut ce-o să-ţi fac eu ţie“

Alexandru Niţescu a fost audiat ieri mai multe ore, atât de poliţiştii judiciarişti cât şi de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Potrivit unor sursă, tânărul a refuzat într-o primă fază să colaboreze cu anchetatorii. A fost reţinut pentru 24 de ore, astfel că noaptea de marţi spre miercuri şi-a petrecut-o în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al IJP Prahova de la Câmpina.

În jurul orelor 10 dimineaţa un echipaj de poliţie a venit la Arest şi l-a luat pe Alexandru Niţescu pentru că la ora 11.30 trebuie să fie prezent în faţa instanţei penale a Tribunalului Prahova. Judecătorii decid dacă bărbatul va rămâne în arest încă 30 de zile. Decizia Tribunalului nu va fi una definitivă, dar va fi executorie.

Mihai Alexandru Niţescu nu este pentru prima dată când se prezintă în faţa unui complet de judecată. În anul 2017 a mai fost judecat pentru ameninţare şi port ilegal de armă albă. El a fost condamnat în iunie 2017 la opt luni de închisoare cu suspendare. Pedeapsa a fost atât de mică pentru că în timpul procesului, Adrian Robert Stănescu, colegul de şcoală ameninţat cu cuţitul de Niţescu, şi-a retras plângerea. Aşadar, în faţa judecătorilor, Niţescu a rămas doar cu un cap de acuzare, respectiv portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, pentru care pedeapsa nu este mare.

”În baza art 396 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 16 lit. g C.pr.pen. şi cu aplicarea 206 alin. 1 şi 2 C. pen., încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpatul NIŢESCU MIHAI-ALEXANDRU, pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare (faptă din 12.10.2016), proces penal pornit la plângerea persoanei vătămate STĂNESCU ROBERT ADRIAN, întrucât persoana vătămată şi-a retras plângerea prealabilă. În baza art. 372 alin. 3 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen., raportat la art. 83 C. pen., stabileşte pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare în sarcina inculpatului NI?ESCU MIHAI-ALEXANDRU, pentru săvârşirea infracţiunii de port fără drept de obiecte periculoase (faptă din 12.10.2016). În temeiul art. 83 din Codul Penal, dispune amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani conform art. 84 alin. 1 din Codul Penal; În temeiul art. 85 alin. 1 din Codul Penal, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la Serviciului de Probaţiune Prahova la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea: -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură să permită controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Prahova. În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. În baza art. 112 alin. 1 lit. b C.pen., confiscă cuţitul cu lama în lungime de 13 cm cu ornamente florale şi cu mânerul în lungime de 11 cm de culoare alb cu roşu ridicat de organele de poliţie şi depus la Camera de Corpuri delicte a Poliţiei mun. Ploieşti, conform procesului-verbal seria AV nr. 0062781. În temeiul art. 275 pct. 2 lit. b C. pr. pen., obligă persoana vătămată STĂNESCU ROBERT ADRIAN la plata sumei de 100 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 274 alin. 1 C. pr. pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.06.2017”, conform portalului instanţelor de judecată.

Mihai Niţescu nu s-a speriat deloc de această primă condamnare astfel că, marţi 29 ianuarie, a intrat în Liceul Spiru Haret din Ploieşti, unde a învăţat până în anul 2016, fiind exmatriculat din cauza comportamentului violent. Şi-a aşteptat fosta profesoară de matematică pe care a reuşit să o înjunghie cu un cuţit de bucătărie. Rana a fost una extreme de gravă, în zona abdomenului, cu organe interne afectate de lama cuţitului, spun surse medicale. Acesta a fost şi motivul pentru care procurorii au apreciat că Niţescu poate fi acuzat de tentativă de omor.

Cu puţin timp înainte să-şi atace profesoara, tânărul a postat un mesaj de ameninţare pe facebook. Mesajul nu era adresat cadrului didactic, ci colegului pe care l-a ameninţat cu cuţitul cu ani în urmă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: