Cine este pompierul care a salvat un copil de 10 ani dintr-un lac de acumulare umflat de viitură

Copilul a căzut în apă, dar din cauza curenţilor foarte puternici nu a reuşit să revină la mal de unul singur. S-a agăţat o perioadă de o bucată de lemn, apoi în ajutorul său a sărit un cetăţean, martor la incident, dar şi el a întâmpinat probleme şi dădea semne că nu va putea ajunge în timp util la copil.

Oamenii de pe mal au sunat disperaţi la 112 şi au cerut ajutorul pompierilor.

„Când am ajuns acolo l-am văzut pe copil agăţat de o creangă şi disperat cerea ajutorul. M-am dezbrăcat şi am sărit imediat după el. Am încercat de două ori să ajung la el şi apa mă trăgea înapoi. La un moment dat, băiatul nu s-a mai putut ţine de creangă şi a alunecat în aval. De pe mal, un sătean a sărit şi el în apă şi a reuşit să-l prindă pe copil înainte să se întâmple o nenorocire. Între timp au venit colegii, am ieşit din apă şi am legat două corzi între ele şi de una m-am legat şi eu şi aşa am înotat până la cei doi. Am legat copilul cu coarda rămasă şi colegii ne-au tras pe toţi trei la mal”, a povestit pompierul.

El însuşi tată a doi copii, un băiat de şase ani şi o fetiţă de nici trei ani, Vasile nu a stat pe gânduri când, ajuns cu echipajul înaintea celorlalţi colegi la locul intervenţiei, şi-a dat seama că cele câteva minute care s-ar fi scurs în plus puteau duce la moartea băiatului.

Copilul a alunecat în lacul de acumulare marţi seară, în jurul orelor 20.00. Curenţii puternici l-au purtat aproximativ 50 de metri faţă de mal, iar norocul lui a fost că viiturile au adus în lac mai multe crengi şi buşteni de care s-a agăţat pentru a rămâne la suprafaţă

Plutonierul major Cuza Vasile este angajat din sursă externă din anul.

citeşte şi:

Strigătul de disperare al tinerei care şi-a pierdut soţul în apele învolburate ale Jiului: „Anturajul a fost cheia“

O copilă s-a înecat în râul Nistru