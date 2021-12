Cerere masivă de oferte de Revelion last minute în Sinaia. „Toată lumea a dat buluc”

Pachetele last minute pentru Revelion în Sinaia, la mare căutare FOTO Diana Frîncu

Dacă anterior perioadei de pandemie rezervările pentru petrecerea dintre ani se făceau încă din vară, în acest an turiştii au aşteptat până în ultima clipă, speriaţi să nu cheltuiască bani doar pentru o cameră de hotel, fără să aibă parte de petreceri luxoase cum erau obişnuiţi.

Odată cu anunţarea relaxării restricţiilor, oamenii au dat năvală la propriu peste agenţiile de turism şi au cumpărat tot, indiferent de costuri. „Suntem la capacitatea de ocupare sută la sută pentru Revelion. Acum este bătaia pe ceea ce a mai rămas liber. Asta se vinde zilele acestea. S-a schimbat politica cu privire la restricţiile legate de capacitatea de ocupare şi atunci toată lumea a dat buluc. O să fie un pic de agitaţie de Revelion. Aşteptăm spre opt mii de turişti”, a declarat Paul Popa, directorul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Sinaia.

Turiştii străini, marii absenţi

Acesta a precizat că marii absenţi ai acestor sărbători de iarnă au fost turiştii străini care, în anii anterior, rezervau vacanţe de câte zece zile şi erau foarte buni plătitori şi mai ales cheltuitori.

Deşi capacitatea de rezervare pentru Revelion se apropie de sută la sută, la Sinaia, totuşi anul turistic 2021 nu se poate compara cu 2019, an de referinţă care a reprezentat un adevărat boom în domeniu, a explicat Paul Popa. „Este ca şi când am compara o Dacia 1300 cu un Mercedes de ultimul tip. Aproape că nu mai există noţiunea de turism internaţional la Sinaia. I-am pierdut şi nici nu ştiu cum îi vom putea recupera. Oamenii încă se tem să călătorească în afara ţării. Gândiţi-vă că în 2019 am avut în tot anul aproape trei sute de mii de turişti români şi străini. În 2021 nu cred că ne apropiem de jumătate, dar totuşi stăm bine faţă de anul 2020”, a spus Paul Popa.

Potrivit acestuia, în vacanţa de Crăciun, la Sinaia s-au cazat oficial peste 4.000 de turişti, cărora li se adaugă alte câteva mii, fie cazaţi la prieteni sau rude, fie persoane care nu au înnoptat, venind la munte doar pentru o zi de plimbare sau de schi.

Zăpada de peste un metru la Cota 2000, principala atracţie

Directorul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Sinaia este convins că valul de turişti care şi-a anunţat sosirea de Revelion la munte a fost atras şi de ninsorile din ultimele zile. „Sus la Cota 2000 zăpada are între 75 şi 125 de centimetri, pârtiile pentru avansaţi şi începători sunt deschise, problema este cum ajungem acolo. Sinaia are o mare problemă, dacă e viscol, nu urcăm. Se pare că prognoza meteo pentru finalul de an este bună pentru zona noastră”, spune Paul Popa.

Din fericire, a nins inclusiv în staţiune, astfel că în parcul central a putut fi deschis patinoarul, iar copiii au improvizat inclusiv două derdeluşuri unde se dau „ca pe vremuri” cu punga sau cu sania.

În schimb, la Azuga veştile nu sunt neapărat bune pentru următorele zile. Gondola are o defecţiune tehnică şi nu se ştie exact când va deveni funcţională, iar lucrările la noul telescaun nu s-au finalizat. Se poate urca însă pe pârtie cu vechiul teleschi şi cu banda.

Staţiunea Buşteni, şi ea ocupată în proporţie de peste 80 la sută pentru Revelion, are deschis domeniul schiabil Kalinderu cu pârtii în special pentru sanie şi schiori începători.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Oferte de Crăciun şi Revelion pe litoral: de la 50 de lei pe noapte la 800 de lei. Cum va fi vremea de sărbători

Oferte de Revelion în ţară şi în străinătate. Poiana Braşov, mai scumpă decât Europa Occidentală