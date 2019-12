Cea mai înaltă cruce din lemn din România, proaspăt ridicată în Prahova. Finanţatorul: „Mi-a apărut în vis după o vizită la mormântul părintelui Arsenie“

Construcţia are o înălţime de 37 de metri, este pe structură din lemn, iar curajoşii au permisiunea să se urce până în vârful crucii şi chiar să stea pe unul dintre braţe.

Impunătoarea cruce a fost ridicată la iniţiativa unui fost militar şi fost profesor la Şcoala de Pompieri de la Boldeşti Scăieni. Bogdan Dumitru a mărutirist că, după o vizită la mormântul părintelui Arsenie Boca, a avut un vis în care i-a apărut exact locul şi felul în care trebuie să arate monumentul.

Bogdan Dumitru, fostul militar care a ridicat cea mai înaltă cruce din Lemn din România. Construcţia a costat aproximativ 35.000 de lei, iar banii provin din economiile familiei

”Aşa mi-a apărut efectiv în vis, nu a depins de mine. După prima dată când amajuns acolo, la mormântul părintelui Arsenie Boca, în iarna anului 2017, la Prislop, am ajuns acasă la Vălenii de Munte, direct de la Hunedoara, în jurul orei unu noaptea. Atunci, în acea noapte am avut acel vis. Dimineaţa i-am spus soţiei ce am visat şi m-a urmărit acest gând. Mi-a apărut această cruce, am văzut dealul, am văzut preoţii îmbrăcaţi în alb şi am zis că trebuie să fie ceva, divin, independent de voinţa mea. După ce am discutat cu soţia, ea a avut o poziţie neutră. Nici nu mi-a interzis nici nu mi-a zis, să mă apuc de treabă, dar aşa s-a întâmplat”, mărturiseşte Bogdan Dumitru.

În anul 2018 a început asamblarea crucii, după un proiect realizat chiar de fostul militar. A lucrat timp de un an, în vârf de deal, ajutat de doi tineri din sat. Toate materialele au fost aduse la Nucet, chiar în locul unde urma să fie amplasată construcţia şi tot acolo a fost şi asamblată.

”Am lucrat ceva pentru că a trebuit să cumpăr o macara electrică, un generator, pentru că nu aveam curent acolo, nu aveam nimic. Materialele au fost cărate cu maşina cu remorcă. Drumul fiind în pantă abrpuptă, cred că nu m-aş fi descurcat cu un car tras de animale”, spune Bogdan Dumitru.

Muncitorii care au lucrat la soclul din jurul crucii spun că un contur al hărţii României a apărut în betonul proaspăt turnat în trei laturi diferite, în trei zile diferite FOTO Bogdan Dumitru

În data de 14 noiembrie 2019, crucea de pe ”Dealul lui Dumnezeu” a fost sfinţită de 20 de preoţi, şi a devenit în scurt timp loc de pelerinaj, deşi accesul până acolo nu este deloc uşor. Zilnic, la Nucet ajung maşini cu oameni străini de loc care îşi doresc să ajungă la minunea din vârf de deal. Iarna accesul este mai dificil, pentru că din sat şi până la curce este un drum de pământ, dar anul viitor acesta va fi betonat cu ajutorul autorităţilor locale.

Crucea este finalizată parţial, braţele construcţiei urmând să fie terminate atunci când vremeao o va permite. Anul viitor, monumentul va fi beneficia inclusiv de o instalaţie electrică pentru a fi vizibil şi pe timpul nopţii.