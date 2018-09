Ce decizie a luat angajatorul românului dispărut de 11 zile în Turcia. Soţia: „M-au anunţat că-i desfac contractul de muncă“

Compania unde lucrează Salvatore Popescu a anunţat că-i va desface contractul de muncă, pentru că angajatul nu s-a prezentat la serviciu după ce s-a încheiat perioada de concediu solicitat.

”Am încercat să prelungesc eu concediul soţului meu, pentru că el mai avea zile libere de luat, dar nu a fost posibil. Şeful lui mi-a spus că nu este nicio problemă, doar că cei de la HR nu au fost de acord. Au spus că solicitarea de prelungire a concediului trebuie depusă personal de angajat. Prin urmare, îi vor desface contractul de muncă pentru că nu s-a prezentat la serviciu la trei zile de la terminarea concediului. Ar fi revoltător să se întâmple asta. Luni voi merge în audienţă la director”, a declarat, pentru ”Adevărul”, Ioana Dima, soţia românului dispărut la Istanbul.

Femeia spune că deşi au trecut aproape două săptămâni de când şi-a văzut soţul pentru ultima dată, nu a primit nicio veste de la aturotiăţile din Turcia. A fost informată doar că au fost verificate camerele de luat vederi din zona Palatului Topkapî, dar fără niciun rezultat.

”Nu am nicio veste, nu ştiu nimic în plus. Am aflat doar că imaginile de pe camerele de luat vederi de la intrare în Palatul Topkapî au fost verificate, dar soţul meu nu a fost văzut la poartă, nu a fost identificat”, a spus soţia ploieşteanului.

Ioana Dima a precizat că nu ştie dacă au fost verificate şi camerele de luat vederi aflate de-o parte şi de alta a bulevardului care duce spre obiectivul turistic din faţa căruia a dispărut Salvatore Popescu. Femeia a explicat că după ce a ajuns acasă şi a verificat actele, a realizat că soţul său are la el cartea de identitate şi permisul de conducere, dar nu şi paşaportul care se afla la recepţia hotelului din Istanbul, iar acum este în posesia familiei.

Următorul pas pe care îl pot face autorităţile din România este să verifice contul bancar al ploieşteanului pentru a putea fi identificată o posibilă tranzacţie şi implicit sucursala bancară şi localitatea de unde a fost făcută.

”Mie personal nu au vrut să-mi spună dacă au fost extraşi bani din cont. Reprezentanţii băncii au precizat că aceste date nu pot fi furnizate decât titularului de cont personal sau Poliţiei. Am vorbit şi la Poliţia din Prahova, iar luni aceştia vor solicita datele de la bancă”, a mai spus Ioana Damian.

Reamintim că Salvatore Popescu (51 de ani) din Ploieşti a dispărut în data de 30 august din Istanbul, unde se afla împreună cu soţia, fiica în vârstă de 13 ani şi socara într-o excursie organizată de o agenţie de turism din Prahova. Conform familiei, ultima dată bărbatul a fost văzut în data de 30 august, orele 13.30, la coada de bilete din faţa palatului Topkapî. Dispariţia lui a fost semnalată autorităţilor turce, dar şi Consulatului României la Istanbul în aceeaşi zi, la orele 18.00, atunci când soţia a descoperit că Salvatore Popescu nu se află nici în camera de hotel din Istanbul şi nici nu răspunde la telefon.

Salvatore Popescu este inginer şi este angajat al companiei Transgaz. Soţia bărbatului susţine că acesta nu deţine un post de conducere în cadrul societăţii.