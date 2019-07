Cazul bizar al consilierului PSD care cere în instanţă portret în galeria primarilor din Câmpina. Susţine că a condus oraşul în ianuarie 1990, dar nimeni nu-l crede

Petrescu, fost ofiţer MAPN, susţine că a fost edilul localităţii timp de o lună, în ianuarie 1990, fiind desemnat de generalul Dimitrie Popa, comandantul de atunci al Garnizoanei Ploieşti, să preia frâiele primăriei în zilele care au urmat revoluţiei din decembrie 1989.

”Am delegaţie de la generalul Popa (Dimitrie Popa n.r.), care este document istoric înregistrat la Muzeul Haşdeu (Muzeul ”Iulia Haşdeu” din Câmpina), am declaraţie notarială de la Bălănoiu (Nicolae Bălănoiu n.r.), fostul prefect al judeţului, am documente parafate de Parchetul Militar şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Am fost ales primar în data de 5 ianuarie 1990. Eu am fost primul primar ales de după revoluţie, ales prin vot deschis al câmpinenilor. Alegerile au fost în Casa de Cultură a oraşului. Era sala înţesată de oameni atunci. Am martori. Am ştat de plată”, a declarat pentru ”Adevărul” Ioan Petrescu, în prezent consilier local din partea PSD.

Petrescu a precizat că deşi a trimis mai multe adrese către Primăria Câmpina prin care solicita ca un tablou cu portretul său să fie amplasat alături de celelalte portrete ale primarilor care au condus oraşul din anul 1990 până în prezent, solicitările i-au fost refuzate.

”Primăria susţine că nu are nicio calitate să stabileasă cine a fost primarul oraşului”, a declarat Petrescu.

Administraţia locală a refuzat solicitarea consilierului, invocând faptul că nu există documente care să ateste calitatea de primar ales conform legii. Sperând într-o reparaţie morală, consilierul local s-a adresat instanţei, însă secţia de contencios administrativ a Tribunalului Prahova i-a respins acţiunea.

Adrian Piţigoi, viceprimarul municipiului Câmpina a precizat pentru ”Adevărul”: ”Dumnealui a venit în audienţă şi a solicitat în scris acest drept, i s-a răspuns de către doamna secretar că nu există documente care să ateste faptul că a fost primar, aşa că dumnealui a ales calea instanţei de judecată”, a explicat Adrian Piţigoi.



Tribunalul Prahova a respins însă acţiunea consilierului Ioan Petrescu ca inadmisibilă. Sentinţa dată pe 9 iulie 2019 de secţia de contencios administrativ a Tribunalului Prahova nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de 15 zile.

Conform site-ului oficial al Primăriei Câmpina, primul primar ales după revoluţia din decembrie 1989 este Eugen Bucur, edilul care a condus administraţia oraşului până la alegerile din anul 1992.

